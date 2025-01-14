Wrapped stETH Fiyatı (WSTETH)
Bugün için canlı Wrapped stETH (WSTETH) fiyatı, 3,716.88 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 13.02B USD. WSTETH / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped stETH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 87.27M USD
- Gün içindeki Wrapped stETH fiyat değişimi -3.67%
- Dolaşımdaki arz: 3.52M USD.
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Gün içerisinde, Wrapped stETH / USD fiyat değişimi, $ -141.854117556511.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped stETH / USD fiyat değişimi, $ -701.5068335520.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped stETH / USD fiyat değişimi, $ +55.7509698720.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped stETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -141.854117556511
|-3.67%
|30 Gün
|$ -701.5068335520
|-18.87%
|60 Gün
|$ +55.7509698720
|+1.50%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wrapped stETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.93%
-3.67%
-15.14%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
wstETH is a wrapped version of stETH. Instead of rebasing, or changing account holdings daily it is similar to a c-token. It represents a pro-rata ownership of the staked ETH (stETH). When someone exits wstETH they are returned principal stETH + stETH earnings. Lido is a liquid staking protocol for POS blockchains. It gives you a liquid token that represents your staked collateral and earnings over time. Lido removes the need to run infrastructure and enabling continued participation in DeFi. wstETH is minted and burned as stETH is wrapped and unwrapped.
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|1 WSTETH / EUR
€3,605.3736
|1 WSTETH / USD
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|1 WSTETH / TRY
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¥584,665.224
|1 WSTETH / RUB
₽381,909.42
|1 WSTETH / INR
₹322,030.4832
|1 WSTETH / IDR
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|1 WSTETH / PHP
₱217,920.6744
|1 WSTETH / EGP
￡E.187,702.44
|1 WSTETH / BRL
R$22,635.7992
|1 WSTETH / CAD
C$5,315.1384
|1 WSTETH / BDT
৳451,786.764
|1 WSTETH / NGN
₦5,762,576.4144
|1 WSTETH / UAH
₴157,595.712
|1 WSTETH / VES
Bs196,994.64
|1 WSTETH / PKR
Rs1,035,894.456
|1 WSTETH / KZT
₸1,973,886.2928
|1 WSTETH / THB
฿128,827.0608
|1 WSTETH / TWD
NT$123,103.0656
|1 WSTETH / CHF
Fr3,382.3608
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