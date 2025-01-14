Wrapped XRP Fiyatı (WXRP)
Bugün için canlı Wrapped XRP (WXRP) fiyatı, 2.55 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 45.73M USD. WXRP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Wrapped XRP Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 197.34K USD
- Gün içindeki Wrapped XRP fiyat değişimi +1.16%
- Dolaşımdaki arz: 17.95M USD.
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Gün içerisinde, Wrapped XRP / USD fiyat değişimi, $ +0.02915207.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped XRP / USD fiyat değişimi, $ +0.1289241750.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped XRP / USD fiyat değişimi, $ +5.6865188700.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped XRP / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.02915207
|+1.16%
|30 Gün
|$ +0.1289241750
|+5.06%
|60 Gün
|$ +5.6865188700
|+223.00%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wrapped XRP fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.17%
+1.16%
+6.84%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Wrapped XRP is a 1:1 equivalent of XRP represented as an ERC-20 on Ethereum. Wrapped.com lets investors use their digital assets to lend, borrow, and trade on all major DeFi platforms. Each wrapped asset is fully-collateralized and held with a qualified custodian. Wrapped.com is a collaboration of Tokensoft Inc. with leading custodians and other financial institutions. Tokensoft provides the technology layer via Wrapped.com that allows users to wrap their XRP into wXRP.
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|1 WXRP / AUD
A$4.1055
|1 WXRP / GBP
￡2.0655
|1 WXRP / EUR
€2.4735
|1 WXRP / USD
$2.55
|1 WXRP / MYR
RM11.5005
|1 WXRP / TRY
₺90.4995
|1 WXRP / JPY
¥401.115
|1 WXRP / RUB
₽262.0125
|1 WXRP / INR
₹220.932
|1 WXRP / IDR
Rp41,803.272
|1 WXRP / PHP
₱149.5065
|1 WXRP / EGP
￡E.128.775
|1 WXRP / BRL
R$15.5295
|1 WXRP / CAD
C$3.6465
|1 WXRP / BDT
৳309.9525
|1 WXRP / NGN
₦3,953.469
|1 WXRP / UAH
₴108.12
|1 WXRP / VES
Bs135.15
|1 WXRP / PKR
Rs710.685
|1 WXRP / KZT
₸1,354.203
|1 WXRP / THB
฿88.383
|1 WXRP / TWD
NT$84.456
|1 WXRP / CHF
Fr2.3205
|1 WXRP / HKD
HK$19.839
|1 WXRP / MAD
.د.م25.7295