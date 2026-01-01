Bugünkü x420 Fiyatı

Bugünkü x420 (X420) fiyatı $ 0,00000351 olup, son 24 saatte % 7,61 değişim gösterdi. Mevcut X420 / USD dönüşüm oranı X420 başına $ 0,00000351 şeklindedir.

x420, şu anda piyasa değeri açısından $ 350.076 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00B X420 şeklindedir. Son 24 saat içinde X420, $ 0,00000349 (en düşük) ile $ 0,00000381 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0000377 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000349 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, X420, son bir saatte +%0,55 ve son 7 günde -%4,95 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

x420 (X420) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 350,08K$ 350,08K $ 350,08K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 350,08K$ 350,08K $ 350,08K Dolaşım Arzı 100,00B 100,00B 100,00B Toplam Arz 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0 100.000.000.000,0

Şu anki x420 piyasa değeri $ 350,08K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki X420 arzı 100,00B olup, toplam arzı 100000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 350,08K.