XENOMORPH Fiyatı (XENO)
Bugün için canlı XENOMORPH (XENO) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 31.31K USD. XENO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
XENOMORPH Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 550.92 USD
- Gün içindeki XENOMORPH fiyat değişimi +0.12%
- Dolaşımdaki arz: 998.57M USD.
MEXC'deki XENO / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, XENO fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, XENOMORPH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, XENOMORPH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, XENOMORPH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, XENOMORPH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+0.12%
|30 Gün
|$ 0
|-64.83%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel XENOMORPH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.53%
+0.12%
-50.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Xeno Launched on 22/11/2024 by a team based in Singapore, Xeno is an innovative Web3 project exploring the intersection of artificial intelligence, biotechnology, and space exploration through an AI-driven art and research platform built on Solana. The project challenges conventional narratives of space exploration by reimagining how enhanced biological systems might pioneer interstellar discovery. Xeno operates at the convergence of Decentralized Science (DeSci), artificial intelligence, and speculative biology. The platform leverages advanced machine learning algorithms to simulate accelerated evolutionary scenarios, focusing on how organisms might adapt and thrive in extreme extraterrestrial environments. By combining AI-generated art, computational biology, and blockchain technology, Xeno creates a unique ecosystem for exploring theoretical bio-adaptation mechanisms. Core Project Components: AI-powered evolutionary simulation models Generative art representing biological adaptation scenarios Blockchain-based research collaboration framework Smart nanomachine design conceptualizations Speculative deep space exploration narratives The project's philosophical underpinning challenges the anthropocentric view of space exploration. Instead of viewing humans as the primary agents of interstellar discovery, Xeno proposes a paradigm where enhanced biological systems—augmented by artificial intelligence—might serve as pioneering explorers. This approach reimagines evolution as a dynamic, technologically mediated process capable of transcending current biological limitations. Technological Infrastructure: By bridging art, science, and blockchain technology, Xeno creates a novel framework for understanding potential future trajectories of biological innovation and space exploration. The project invites participants to reimagine the boundaries between natural systems, technological intervention, and interstellar potential.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 XENO / AUD
A$--
|1 XENO / GBP
￡--
|1 XENO / EUR
€--
|1 XENO / USD
$--
|1 XENO / MYR
RM--
|1 XENO / TRY
₺--
|1 XENO / JPY
¥--
|1 XENO / RUB
₽--
|1 XENO / INR
₹--
|1 XENO / IDR
Rp--
|1 XENO / PHP
₱--
|1 XENO / EGP
￡E.--
|1 XENO / BRL
R$--
|1 XENO / CAD
C$--
|1 XENO / BDT
৳--
|1 XENO / NGN
₦--
|1 XENO / UAH
₴--
|1 XENO / VES
Bs--
|1 XENO / PKR
Rs--
|1 XENO / KZT
₸--
|1 XENO / THB
฿--
|1 XENO / TWD
NT$--
|1 XENO / CHF
Fr--
|1 XENO / HKD
HK$--
|1 XENO / MAD
.د.م--