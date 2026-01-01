Bugünkü xFractal Fiyatı

Bugünkü xFractal (FRACTAL) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,63 değişim gösterdi. Mevcut FRACTAL / USD dönüşüm oranı FRACTAL başına -- şeklindedir.

xFractal, şu anda piyasa değeri açısından $ 28.761 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,00M FRACTAL şeklindedir. Son 24 saat içinde FRACTAL, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00201832 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, FRACTAL, son bir saatte -%0,52 ve son 7 günde -%22,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

xFractal (FRACTAL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 28,76K$ 28,76K $ 28,76K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 28,76K$ 28,76K $ 28,76K Dolaşım Arzı 999,00M 999,00M 999,00M Toplam Arz 999.001.774,546004 999.001.774,546004 999.001.774,546004

