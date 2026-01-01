Bugünkü xSUI Fiyatı

Bugünkü xSUI (XSUI) fiyatı $ 1,43 olup, son 24 saatte % 2,46 değişim gösterdi. Mevcut XSUI / USD dönüşüm oranı XSUI başına $ 1,43 şeklindedir.

xSUI, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.066.862 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,45M XSUI şeklindedir. Son 24 saat içinde XSUI, $ 1,4 (en düşük) ile $ 1,46 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4,17 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 1,32 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XSUI, son bir saatte +%0,32 ve son 7 günde +%0,88 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

xSUI (XSUI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,07M$ 2,07M $ 2,07M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,07M$ 2,07M $ 2,07M Dolaşım Arzı 1,45M 1,45M 1,45M Toplam Arz 1.450.000,0 1.450.000,0 1.450.000,0

Şu anki xSUI piyasa değeri $ 2,07M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XSUI arzı 1,45M olup, toplam arzı 1450000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,07M.