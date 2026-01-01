Bugünkü XVGBASE Fiyatı

Bugünkü XVGBASE (XVGBASE) fiyatı $ 0,00005138 olup, son 24 saatte % 24,96 değişim gösterdi. Mevcut XVGBASE / USD dönüşüm oranı XVGBASE başına $ 0,00005138 şeklindedir.

XVGBASE, şu anda piyasa değeri açısından $ 511.198 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,95B XVGBASE şeklindedir. Son 24 saat içinde XVGBASE, $ 0,00002791 (en düşük) ile $ 0,00007272 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0002596 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002402 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XVGBASE, son bir saatte -%0,28 ve son 7 günde -%4,61 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

XVGBASE (XVGBASE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 511,20K$ 511,20K $ 511,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 511,20K$ 511,20K $ 511,20K Dolaşım Arzı 9,95B 9,95B 9,95B Toplam Arz 9.948.999.999,41134 9.948.999.999,41134 9.948.999.999,41134

Şu anki XVGBASE piyasa değeri $ 511,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XVGBASE arzı 9,95B olup, toplam arzı 9948999999.41134. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 511,20K.