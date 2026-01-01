Bugünkü Xwawa Fiyatı

Bugünkü Xwawa (XWAWA) fiyatı $ 0,00024631 olup, son 24 saatte % 1,94 değişim gösterdi. Mevcut XWAWA / USD dönüşüm oranı XWAWA başına $ 0,00024631 şeklindedir.

Xwawa, şu anda piyasa değeri açısından $ 247.365 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B XWAWA şeklindedir. Son 24 saat içinde XWAWA, $ 0,00023969 (en düşük) ile $ 0,00024862 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00137407 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00009006 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, XWAWA, son bir saatte -%0,56 ve son 7 günde +%5,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Xwawa (XWAWA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 247,37K$ 247,37K $ 247,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 247,37K$ 247,37K $ 247,37K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Xwawa piyasa değeri $ 247,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki XWAWA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 247,37K.