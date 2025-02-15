Yeet Fiyatı (YEET)
Bugün için canlı Yeet (YEET) fiyatı, 0.01495064 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. YEET / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Yeet Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 59.97K USD
- Gün içindeki Yeet fiyat değişimi -1.40%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, Yeet / USD fiyat değişimi, $ -0.0002133986454745.
Son 30 gün içerisinde, Yeet / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Yeet / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Yeet / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.0002133986454745
|-1.40%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Yeet fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.96%
-1.40%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Yeet is one of the most prominent brands in the Berachain ecosystem and home to the most Yeetarded movements and products, including the Yeetard NFTs. There are 3 different core products: 1) Yeet Game: This is the flagship product, and is a mix of DeFi and onchain gaming which has created a game in which players can play and win $BERA and get $YEET prizes just for playing 2) YeetBonds: An open marketplace for OTC sales where users can buy their favorite Berachain ecosystem tokens at a discount to market price. This is a collaboration with Bond Protocol, formerly known as OlympusPro 3) Vault: A yield product that farms liquidity and compounds rewards in a complex high yield DeFi yield farming strategy, but made simple and Yeetard-friendly for users $YEET staking: Staking $YEET entitles users to receive revenue generated from the suite of Yeet’s products. This revenue is generated in $BERA and stablecoins, not in $YEET. In addition, all earned rewards are automatically farmed in the vault on behalf of users so that their rewards are also earning yield. These rewards may be claimed at any time.
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