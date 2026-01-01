Bugünkü Yellow Shib Fiyatı

Bugünkü Yellow Shib (SHIBY) fiyatı $ 0,00000813 olup, son 24 saatte % 2,40 değişim gösterdi. Mevcut SHIBY / USD dönüşüm oranı SHIBY başına $ 0,00000813 şeklindedir.

Yellow Shib, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.126,76 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B SHIBY şeklindedir. Son 24 saat içinde SHIBY, $ 0,00000811 (en düşük) ile $ 0,00000833 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00067837 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000808 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SHIBY, son bir saatte +%0,21 ve son 7 günde -%0,69 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Yellow Shib (SHIBY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,13K$ 8,13K $ 8,13K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,13K$ 8,13K $ 8,13K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

