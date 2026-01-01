Bugünkü Yeti the Abominable Fiyatı

Bugünkü Yeti the Abominable (YETI) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut YETI / USD dönüşüm oranı YETI başına -- şeklindedir.

Yeti the Abominable, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.879,61 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M YETI şeklindedir. Son 24 saat içinde YETI, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,249496 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YETI, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Yeti the Abominable (YETI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,88K$ 9,88K $ 9,88K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,88K$ 9,88K $ 9,88K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

