Bugünkü YieldNest RWA MAX Fiyatı

Bugünkü YieldNest RWA MAX (YNRWAX) fiyatı $ 0,986363 olup, son 24 saatte % 0,09 değişim gösterdi. Mevcut YNRWAX / USD dönüşüm oranı YNRWAX başına $ 0,986363 şeklindedir.

YieldNest RWA MAX, şu anda piyasa değeri açısından $ 1.493.877 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,51M YNRWAX şeklindedir. Son 24 saat içinde YNRWAX, $ 0,985611 (en düşük) ile $ 0,995507 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,073 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,233792 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, YNRWAX, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde +%13,12 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

YieldNest RWA MAX (YNRWAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,49M$ 1,49M $ 1,49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,49M$ 1,49M $ 1,49M Dolaşım Arzı 1,51M 1,51M 1,51M Toplam Arz 1.514.529,809366946 1.514.529,809366946 1.514.529,809366946

