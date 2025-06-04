YLD Fiyatı (YLD)
Bugün için canlı YLD (YLD) fiyatı, 0,00196199 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1,96M USD. YLD / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
YLD Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki YLD fiyat değişimi +%5,67
- Dolaşımdaki arz: 999,99M USD.
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Gün içerisinde, YLD / USD fiyat değişimi, $ +0,00010528.
Son 30 gün içerisinde, YLD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, YLD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, YLD / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00010528
|+%5,67
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel YLD fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,44
+%5,67
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
yld.fun is a permissionless platform that pairs idle capital with on‑chain strategies, without giving up custody. Non‑custodial smart vaults: Deposits sit in Program‑Derived accounts owned by the depositor’s wallet. Strategy vaults from Quants: A Quant publishes the logic (lending, LP, hedging) plus a success‑fee, turning their know‑how into a product Believers can fund. Execution Agents: Autonomous bots run each strategy around the clock, moving funds to the highest‑yield venues and auto‑compounding rewards.
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