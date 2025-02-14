ynETH MAX Fiyatı (YNETHX)
Bugün için canlı ynETH MAX (YNETHX) fiyatı, 2,781.31 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0.00 USD. YNETHX / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ynETH MAX Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 549.06 USD
- Gün içindeki ynETH MAX fiyat değişimi +0.91%
- Dolaşımdaki arz: 0.00 USD.
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Gün içerisinde, ynETH MAX / USD fiyat değişimi, $ +24.99.
Son 30 gün içerisinde, ynETH MAX / USD fiyat değişimi, $ -527.1706099240.
Son 60 gün içerisinde, ynETH MAX / USD fiyat değişimi, $ -833.7902901230.
Son 90 gün içerisinde, ynETH MAX / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +24.99
|+0.91%
|30 Gün
|$ -527.1706099240
|-18.95%
|60 Gün
|$ -833.7902901230
|-29.97%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ynETH MAX fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0.18%
+0.91%
-0.80%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
ynETHx is a MAX LRT defining a new LRT class designed to optimize yield from ETH restaking and DeFi strategies using L1 settlement assurances all under 1 product. MAX LRTs rebalance assets across multiple tokenized strategies and multiple chains with the goal of achieving a risk adjusted 10-15% APY. ynETHx generates yield from ETH staking, EigenLayer restaking, and DeFi strategies. Strategies are modular and enable the ability to add and remove strategies allowing ynETHx to adapt to an evolving market to maintain the highest-yielding restaking opportunities, while always keeping security and safety in mind. Strategies are managed by the YieldNest DAO/subDAO’s.
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