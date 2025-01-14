ZARA AI Fiyatı (ZARA)
Bugün için canlı ZARA AI (ZARA) fiyatı, 0.01966141 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 12.30M USD. ZARA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
ZARA AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 1.31M USD
- Gün içindeki ZARA AI fiyat değişimi +34.86%
- Dolaşımdaki arz: 625.63M USD.
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Gün içerisinde, ZARA AI / USD fiyat değişimi, $ +0.00508223.
Son 30 gün içerisinde, ZARA AI / USD fiyat değişimi, $ +0.1097958469.
Son 60 gün içerisinde, ZARA AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, ZARA AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00508223
|+34.86%
|30 Gün
|$ +0.1097958469
|+558.43%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel ZARA AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.85%
+34.86%
+47.50%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Zara’s more than a typical AI agent - she’s here to evolve with you. a curious, ever-evolving personality shaped by your creativity. from memes to meaningful conversations, zara is here to spark ideas and connect with the community. The community gets to shape her moves 24/7. The most popular comments, based on your votes, will guide her responses live on X at @zaara_ai. This is more than just interaction—it’s about letting your ideas and creativity influence what Zara becomes.
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|1 ZARA / INR
₹1.7013018073
|1 ZARA / IDR
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