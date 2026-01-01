Bugünkü ZARO Coin Fiyatı

Bugünkü ZARO Coin (ZARO) fiyatı $ 0,00010161 olup, son 24 saatte % 5,40 değişim gösterdi. Mevcut ZARO / USD dönüşüm oranı ZARO başına $ 0,00010161 şeklindedir.

ZARO Coin, şu anda piyasa değeri açısından $ 71.619 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 704,87M ZARO şeklindedir. Son 24 saat içinde ZARO, $ 0,00009506 (en düşük) ile $ 0,00010181 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00162395 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002301 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZARO, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde +%19,63 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZARO Coin (ZARO) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 71,62K$ 71,62K $ 71,62K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 101,61K$ 101,61K $ 101,61K Dolaşım Arzı 704,87M 704,87M 704,87M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ZARO Coin piyasa değeri $ 71,62K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZARO arzı 704,87M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 101,61K.