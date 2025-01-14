Zclassic Fiyatı (ZCL)
Bugün için canlı Zclassic (ZCL) fiyatı, 0.07467 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 693.46K USD. ZCL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Zclassic Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 156.13 USD
- Gün içindeki Zclassic fiyat değişimi -2.38%
- Dolaşımdaki arz: 9.29M USD.
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Gün içerisinde, Zclassic / USD fiyat değişimi, $ -0.00182051702906552.
Son 30 gün içerisinde, Zclassic / USD fiyat değişimi, $ +0.0287269154.
Son 60 gün içerisinde, Zclassic / USD fiyat değişimi, $ +0.0254567353.
Son 90 gün içerisinde, Zclassic / USD fiyat değişimi, $ +0.02711754176039806.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00182051702906552
|-2.38%
|30 Gün
|$ +0.0287269154
|+38.47%
|60 Gün
|$ +0.0254567353
|+34.09%
|90 Gün
|$ +0.02711754176039806
|+57.03%
En güncel Zclassic fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
-2.38%
-9.59%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Zclassic is a fork of Zcash founded by Rhett Creighton but with the 20% founders’ reward and slow start removed. Miners are simply earning their fair reward, we believe they deserve it, and the coin development can be supported by the community. ZCL also differs from ZEC by removing the slow start (source), we are not trying to deliberately engineer scarcity: The Market decides the price. We are using the same parameters which were produced in the now famous secure "trusted setup meeting" (source) where Peter Todd participated, and he confirmed to us (source) they are safe to use. If just one of the participants kept their key secret and destroyed it, the whole system is secure. Zcash is a cryptocurrency run by the Zero Coin Inc. In order to fund their operations, a 20% mining “Founder’s Reward” is included. Every block, in order to maintain consensus, miners running the Zcash code send 20% of their newly mined rewards to an address controlled by the Zero Coin Inc. Because the Zcash source code is open source, Zclassic simply removes the 20% Founder’s Reward. This gives people the option to mine a blockchain using the same technology of Zcash, but without paying the 20% Founder’s Reward. The mission of Zclassic is to stay as similar to Zcash from a technology perspective, but to never take any pre-mine, founder’s-reward or any other kind of fee that goes to a small group of individuals with special permissions whether elected, appointed, or otherwise.
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A$0.1202187
|1 ZCL / GBP
￡0.0604827
|1 ZCL / EUR
€0.0724299
|1 ZCL / USD
$0.07467
|1 ZCL / MYR
RM0.336015
|1 ZCL / TRY
₺2.6492916
|1 ZCL / JPY
¥11.7642585
|1 ZCL / RUB
₽7.6715958
|1 ZCL / INR
₹6.4611951
|1 ZCL / IDR
Rp1,224.0981648
|1 ZCL / PHP
₱4.3734219
|1 ZCL / EGP
￡E.3.7700883
|1 ZCL / BRL
R$0.4547403
|1 ZCL / CAD
C$0.1067781
|1 ZCL / BDT
৳9.0246162
|1 ZCL / NGN
₦115.4092053
|1 ZCL / UAH
₴3.166008
|1 ZCL / VES
Bs3.95751
|1 ZCL / PKR
Rs20.810529
|1 ZCL / KZT
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Fr0.0679497
|1 ZCL / HKD
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