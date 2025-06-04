Zenrock BTC Fiyatı (ZENBTC)
Bugün için canlı Zenrock BTC (ZENBTC) fiyatı, 106.373 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 106,37M USD. ZENBTC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Zenrock BTC Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Zenrock BTC fiyat değişimi +%0,16
- Dolaşımdaki arz: 1,00K USD.
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Gün içerisinde, Zenrock BTC / USD fiyat değişimi, $ +171,32.
Son 30 gün içerisinde, Zenrock BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Zenrock BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Zenrock BTC / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +171,32
|+%0,16
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Zenrock BTC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,08
+%0,16
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
zenBTC is a fully decentralized wrapped Bitcoin product with built-in native yield, that launched in early 2025. Positioned at the crossroads of two major ecosystems—wrapped Bitcoin solutions and liquid restaking tokens—zenBTC redefines Bitcoin interoperability and utility in DeFi. zenBTC leverages Zenrock’s proprietary distributed MPC (dMPC) technology to eliminate centralized control over locked Bitcoin. dMPC is an advanced security layer that gives users direct, permissionless control over their digital assets. While traditional MPC is a proven, institutional-grade cryptographic standard, dMPC represents the next evolution of this technology. It is fully decentralized and operates on-chain. With dMPC, key shards are distributed across a network of independent third-party node operators, ensuring that no single entity ever holds the complete private key. Only the initial user can make a key request and complete transaction signings. This eliminates risks associated with centralized custody and the need for institutional trust. When minting zenBTC tokens, deposited Bitcoin remains locked on the Bitcoin blockchain, untouched until zenBTC is redeemed. zenBTC’s dMPC security is underpinned by Zenrock’s native utility and governance token, $ROCK, which serves as the foundation of the entire Zenrock ecosystem.
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|1 ZENBTC / VND
₫2.799.205.495
|1 ZENBTC / AUD
A$163.814,42
|1 ZENBTC / GBP
￡77.652,29
|1 ZENBTC / EUR
€92.544,51
|1 ZENBTC / USD
$106.373
|1 ZENBTC / MYR
RM451.021,52
|1 ZENBTC / TRY
₺4.161.311,76
|1 ZENBTC / JPY
¥15.311.329,62
|1 ZENBTC / RUB
₽8.400.275,81
|1 ZENBTC / INR
₹9.118.293,56
|1 ZENBTC / IDR
Rp1.743.819.393,12
|1 ZENBTC / KRW
₩146.519.233,93
|1 ZENBTC / PHP
₱5.924.976,1
|1 ZENBTC / EGP
￡E.5.283.546,91
|1 ZENBTC / BRL
R$598.879,99
|1 ZENBTC / CAD
C$145.731,01
|1 ZENBTC / BDT
৳13.003.035,52
|1 ZENBTC / NGN
₦168.310.806,71
|1 ZENBTC / UAH
₴4.419.798,15
|1 ZENBTC / VES
Bs10.211.808
|1 ZENBTC / PKR
Rs29.921.661,17
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₸54.493.824,17
|1 ZENBTC / THB
฿3.472.014,72
|1 ZENBTC / TWD
NT$3.192.253,73
|1 ZENBTC / AED
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