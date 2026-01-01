Bugünkü Zentra Fiyatı

Bugünkü Zentra (ZNTR) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut ZNTR / USD dönüşüm oranı ZNTR başına -- şeklindedir.

Zentra, şu anda piyasa değeri açısından $ 11,908.63 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1.00B ZNTR şeklindedir. Son 24 saat içinde ZNTR, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZNTR, son bir saatte -- ve son 7 günde 0.00% hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Zentra (ZNTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 11.91K$ 11.91K $ 11.91K Dolaşım Arzı 1.00B 1.00B 1.00B Toplam Arz 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Şu anki Zentra piyasa değeri $ 11.91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZNTR arzı 1.00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 11.91K.