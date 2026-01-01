Bugünkü ZERA Fiyatı

Bugünkü ZERA (ZERA) fiyatı $ 0,00927597 olup, son 24 saatte % 3,05 değişim gösterdi. Mevcut ZERA / USD dönüşüm oranı ZERA başına $ 0,00927597 şeklindedir.

ZERA, şu anda piyasa değeri açısından $ 9.269.983 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,35M ZERA şeklindedir. Son 24 saat içinde ZERA, $ 0,00876038 (en düşük) ile $ 0,01026389 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04713878 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00876038 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZERA, son bir saatte -%0,92 ve son 7 günde -%15,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZERA (ZERA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 9,27M$ 9,27M $ 9,27M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 9,27M$ 9,27M $ 9,27M Dolaşım Arzı 999,35M 999,35M 999,35M Toplam Arz 999.354.670,4753289 999.354.670,4753289 999.354.670,4753289

