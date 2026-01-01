Bugünkü ZODIA Fiyatı

Bugünkü ZODIA (ZODIA) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,14 değişim gösterdi. Mevcut ZODIA / USD dönüşüm oranı ZODIA başına -- şeklindedir.

ZODIA, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.430,62 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ZODIA şeklindedir. Son 24 saat içinde ZODIA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00132653 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZODIA, son bir saatte -%0,13 ve son 7 günde +%7,71 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZODIA (ZODIA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,43K$ 7,43K $ 7,43K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,43K$ 7,43K $ 7,43K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki ZODIA piyasa değeri $ 7,43K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZODIA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,43K.