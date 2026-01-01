Bugünkü Zoof Wallet Fiyatı

Bugünkü Zoof Wallet (ZOOF) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 14,63 değişim gösterdi. Mevcut ZOOF / USD dönüşüm oranı ZOOF başına -- şeklindedir.

Zoof Wallet, şu anda piyasa değeri açısından $ 645.925 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ZOOF şeklindedir. Son 24 saat içinde ZOOF, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00290166 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZOOF, son bir saatte +%1,24 ve son 7 günde -%26,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Zoof Wallet (ZOOF) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 645,93K$ 645,93K $ 645,93K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 645,93K$ 645,93K $ 645,93K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

