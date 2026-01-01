Bugünkü ZORBY Fiyatı

Bugünkü ZORBY (ZORBY) fiyatı $ 0,00002074 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut ZORBY / USD dönüşüm oranı ZORBY başına $ 0,00002074 şeklindedir.

ZORBY, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.743 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B ZORBY şeklindedir. Son 24 saat içinde ZORBY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00029362 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002041 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ZORBY, son bir saatte -- ve son 7 günde -%17,35 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ZORBY (ZORBY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,74K$ 20,74K $ 20,74K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,74K$ 20,74K $ 20,74K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

