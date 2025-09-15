Топ алткойни за купуване преди решението на ФЕД за лихвите на 17 септември

By: Bitcoinist
2025/09/15 18:52

Криптопазарът се люлее с висока волатилност, докато инвеститорите очакват заседанието на Федералния резерв на 17 септември. Мнозина предвиждат понижение на лихвения процент от страна на ФЕД, а настроенията са разделени между страх и оптимизъм. В тази несигурна обстановка анализатори посочват четири водещи алткойна, които могат да се представят по-добре както преди, така и след решението.

Bitcoin Hyper (HYPER) Набира скорост с иновации

Bitcoin Hyper бързо се превърна в един от най-обсъжданите проекти през 2025 г. Изграден върху Layer-2 решение, той предлага мащабируемост и скорости, сравними със Solana Virtual Machine (SVM), като същевременно остава свързан директно с мрежата на Bitcoin.

Bitcoin Hyper presaleЕкипът зад HYPER развива продукти, които включват решения за поверителни трансакции, мостове за сигурно свързване с BTC и нови възможности за NFT и DeFi. По време на последни събития разработчиците намекнаха за предстоящи инструменти, които ще комбинират Bitcoin сигурност с децентрализирани приложения.

В момента HYPER търгува около $0.06, а екосистемата му вече привлича нарастващо количество ликвидност в DeFi сектора, като проектът се позиционира като водещ играч сред мем и Layer-2 токените.

Cardano (ADA) Залага на мащабируемост и поверителност

Cardano остава стабилен играч сред топ 10 криптовалути. Основателят му, Чарлс Хоскинсън, наскоро представи LEIOS, ново решение за скалиране.

Мрежата също провежда airdrop чрез страничната верига за поверителност Midnight – ход, който привлече нови потребители в екосистемата. В момента ADA се търгува около $0.88, далеч под своя исторически връх, което оставя пространство за потенциален ръст.

Sei Network (SEI) Разширява присъствието си във финансите и гейминга

Sei Network се позиционира като водещ играч във финансовата инфраструктура, обработвайки над 5,5 милиарда долара в обем на стейбълкойни дневно. Данни на Nansen показват рекорден DEX търговски обем от 1,53 милиарда долара през юли.

Навлизането на Sei в гейминга също е впечатляващо, като 40% от всички транзакции са свързани с игри. Междувременно Canary Capital е подала документи за ETF фонд върху заложени SEI токени – рядък продукт, който включва и награди от стейкинг.

SEI токенът се търгува около $0.31, все още под преди

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Federal Housing Finance Agency Director Pulte: Will pay close attention to the volatility of cryptocurrencies

Federal Housing Finance Agency Director Pulte: Will pay close attention to the volatility of cryptocurrencies

PANews reported on June 27 that Pulte, director of the U.S. Federal Housing Finance Agency, will pay close attention to the volatility of cryptocurrencies.
Union
U$0.0102-4.93%
Juneo Supernet
JUNE$0.0899+2.39%
Share
PANews2025/06/27 23:38
Share
XRP Millionaires Are Loading Up on These 2 Coins Below $0.50 to Make Big Returns Like They Did in 2017

XRP Millionaires Are Loading Up on These 2 Coins Below $0.50 to Make Big Returns Like They Did in 2017

The crypto market has always rewarded those who identify opportunities before the crowd.
XRP
XRP$2.9935-1.87%
Wink
LIKE$0.010119-5.60%
Share
The Cryptonomist2025/09/15 17:34
Share
OPTO Miner expands influence amid influx of ETF funds

OPTO Miner expands influence amid influx of ETF funds

OPTO Miner is emerging as a cloud mining platform for institutions seeking stable yields amid ongoing volatility in the cryptocurrency market. #partnercontent
Cloud
CLOUD$0.13109+9.31%
Share
Crypto.news2025/09/15 19:31
Share

Trending News

More

Federal Housing Finance Agency Director Pulte: Will pay close attention to the volatility of cryptocurrencies

XRP Millionaires Are Loading Up on These 2 Coins Below $0.50 to Make Big Returns Like They Did in 2017

OPTO Miner expands influence amid influx of ETF funds

Which trading tool is best for both bull and bear markets? An in-depth analysis of the winners and losers of TG, AI agents, and DEX/CEX trading robots

Viewpoint: Why is FRAX the best investment target for the stablecoin narrative?