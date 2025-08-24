Analist verwacht een XRP koers van $3,30 als Ripple boven steunzone blijft

De XRP koers steeg meer dan 5% in de afgelopen 24 uur door de uitspraken van Jerome Powell. Op weekbasis daalde de koers met 1,44%, terwijl er in de afgelopen maand een lichte stijging van 1,24% zichtbaar was. Ondanks deze gemengde prestaties bleef het handelsvolume hoog, wat wijst op sterke activiteit. De vraag is of deze consolidatie genoeg spanning opbouwt om een uitbraak boven $3,30 te brengen. XRP koers blijft in smalle range De huidige prijsactie laat zien dat kopers en verkopers in balans zijn. De bovenkant van het handelsbereik ligt bij $3,30, een niveau dat als weerstand geldt. Een slot boven dit niveau zou een belangrijk signaal zijn dat bulls opnieuw grip krijgen. Zolang dit niet gebeurt, blijft de markt in afwachting. Aan de onderkant blijft $2,73 een belangrijke steunzone. Dit niveau fungeert als basis voor het bredere opwaartse momentum. Mocht dit punt doorbroken worden, dan kan het sentiment tijdelijk verzwakken. Toch houdt de consolidatie de kans open dat de koers opnieuw kracht opbouwt. De $3,00 lijn fungeert daarnaast als kortetermijnsteun. Zolang dit niveau standhoudt, blijft het technische plaatje overeind. De strijd tussen bulls en bears draait dus vooral om de vraag of $3,30 gebroken kan worden of niet. #XRP – $3.30 Is the Target! Our objective is clear: $3.30! Any daily closure below this level is just noise; the real signal comes when we close above $3.30. That’s where the magic happens! ✨ Remember, $2.73 is our MACRO SUPPORT level, and it’s crucial for maintaining… pic.twitter.com/TQ0LddQbBb — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) August 23, 2025 Welke crypto nu kopen?Lees onze uitgebreide gids en leer welke crypto nu kopen verstandig kan zijn! Welke crypto nu kopen? Bitcoin beweegt rond de ATH en blijft voor veel beleggers een van de meest aantrekkelijke crypto’s, met relatief laag risico en een bewezen trackrecord. Recente uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell, die Bitcoin “digitaal goud” noemde, versterkten het vertrouwen. Tegelijkertijd zorgden macro-economische ontwikkelingen en een sterke altcoin rally voor extra beweging op… Continue readingdocument.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Handelsvolume toont duidelijke activiteit Tijdens de consolidatiefase viel vooral het handelsvolume op. Er werden ongeveer 433.000 XRP tokens gekocht tegenover 628.000 tokens die verkocht werden. Dit leverde een lichte verkoopdruk op. Het totale volume kwam echter uit op bijna 3,9 miljoen tokens. Dat geeft aan dat er veel transacties plaatsvonden, ondanks dat de koers nauwelijks bewoog. Zo’n patroon is kenmerkend voor markten waarin traders wachten op een beslissende beweging. De hoge activiteit wijst erop dat beide partijen, kopers en verkopers, actief blijven terwijl de koers in de range vastzit. Indicatoren bevestigen neutrale fase Naast het volume geven indicatoren hetzelfde beeld. De accumulation/distribution-indicator (A/D) kwam uit op 1,25. Dit betekent dat er wel sprake was van koopdruk, maar niet genoeg om een duidelijke trendwijziging te forceren. De Awesome Oscillator (AO) stond licht negatief op -0,0015. Dit duidt op een gebrek aan momentum. Zolang deze waarden neutraal of zwak blijven, is de kans klein dat een grote trend onmiddellijk ontstaat. Het samenspel van deze indicatoren bevestigt dat XRP zich in een fase van consolidatie bevindt. Druk bouwt zich op richting $3,30 De combinatie van hoge handelsvolumes en neutrale indicatoren wijst erop dat spanning zich ophoopt. Voor bulls is een doorbraak boven $3,30 noodzakelijk om een nieuw koersdoel te activeren. Zonder extra koopdruk kan de prijs echter opnieuw richting $3,00 bewegen voordat er een poging tot stijging volgt. Historisch gezien heeft XRP vaker periodes van zijwaartse beweging laten zien die uiteindelijk plaatsmaakten voor krachtige uitbraken. Een bekend voorbeeld was de fase voorafgaand aan de stijging in 2021, toen de koers na weken consolidatie plotseling versnelde. Dit maakt de huidige situatie extra interessant om te volgen. Wat gaat de XRP koers doen? Voorlopig draait alles om de vraag of XRP voldoende volume en koopkracht kan verzamelen om de weerstand van $3,30 te doorbreken. De steun op $3,00 en $2,73 blijft belangrijk om de opwaartse trend intact te houden. Zolang de koers in deze band blijft bewegen, blijft de markt gebonden aan consolidatie. Als de grens rond $3,30 overtuigend doorbroken wordt, kan dit leiden tot een versnelling omhoog. Tot die tijd blijft de XRP koers gevangen in een strak bereik, waarin bulls en bears elkaars kracht blijven testen.

