Bitcoin zeigt weniger Kursschwankungen und stabilisiert sich. Michael Saylor sieht das als Zeichen für Reife und für den Einstieg großer Investoren. Neue Finanzprodukte sollen Bitcoin in den Kreditmarkt bringen. Viele Menschen verbinden Bitcoin mit wilden Kursschwankungen. Doch Michael Saylor, Chef von Strategy, sieht die aktuelle Ruhe als Stärke. Er glaubt, dass gerade diese Entwicklung mehr […]Bitcoin zeigt weniger Kursschwankungen und stabilisiert sich. Michael Saylor sieht das als Zeichen für Reife und für den Einstieg großer Investoren. Neue Finanzprodukte sollen Bitcoin in den Kreditmarkt bringen. Viele Menschen verbinden Bitcoin mit wilden Kursschwankungen. Doch Michael Saylor, Chef von Strategy, sieht die aktuelle Ruhe als Stärke. Er glaubt, dass gerade diese Entwicklung mehr […]

Bitcoin News: Was die Ruhe bei BTC für Michal Saylor bedeutet

By: Bitcoinist
2025/09/23 19:41
Bitcoin
BTC$112,838.82+0.35%
Visa
VON$345.29+0.89%
  • Bitcoin zeigt weniger Kursschwankungen und stabilisiert sich.
  • Michael Saylor sieht das als Zeichen für Reife und für den Einstieg großer Investoren.
  • Neue Finanzprodukte sollen Bitcoin in den Kreditmarkt bringen.

Viele Menschen verbinden Bitcoin mit wilden Kursschwankungen. Doch Michael Saylor, Chef von Strategy, sieht die aktuelle Ruhe als Stärke. Er glaubt, dass gerade diese Entwicklung mehr große Investoren anziehen wird. Gleichzeitig arbeitet seine Firma daran, Bitcoin für den Finanzmarkt noch interessanter zu machen.

Warum Bitcoin gerade stiller wird

Michael Saylor sagt, dass die seit einiger Zeit recht ruhigen Kurse von BTC kein Grund zur Sorge sind. Er sieht darin ein Zeichen, dass sich der Markt beruhigt und erwachsener wird. Viele, die schon sehr früh Bitcoin gekauft haben, verkaufen nun kleine Teile, um Dinge wie ein Haus oder ein Studium zu bezahlen.

Das bedeutet nicht, dass sie den Glauben an Bitcoin verlieren. Es ist vergleichbar mit Mitarbeitern in jungen Firmen, die ihre Anteile verkaufen, um Geld für ihr Leben zu nutzen. Gleichzeitig zeigt der Chart, dass BTC im letzten Jahr fast doppelt so viel wert wurde – trotz der Ruhe.

Lies hier eine langfristige Bitcoin Prognose von einer Partnerseite.

Von frühen Käufern zu großen Anlegern

Die ersten Bitcoin-Fans, die schon für wenige Dollar gekauft haben, nutzen ihre Gewinne. Das schafft Platz für neue Käufer, erklärt Saylor. Vor allem große Investoren wie Fonds und Unternehmen warten ab, bis die Schwankungen kleiner werden.

Je stabiler BTC wird, desto mehr Vertrauen entsteht. Große Anleger sehen weniger Risiko und sind bereit, mehr Geld zu investieren. Damit beginnt laut Saylor eine neue Phase, in der BTC noch stärker in die Finanzwelt hineinwächst.

Warum fehlender Gewinn kein Nachteil ist

Ein häufiger Vorwurf ist, dass BTC keine Gewinne wie Aktien bringt. Saylor widerspricht: Auch Gold, Land oder Kunst haben keine regelmäßigen Einnahmen, sind aber wertvoll. Der Wert von Bitcoin liege nicht in Zinsen oder Dividenden, sondern in seiner Seltenheit und Sicherheit.

Für viele klassische Anleger ist das noch ungewohnt. Sie denken in alten Mustern aus Aktien und Anleihen. Doch laut Saylor werden sie sich umstellen müssen, weil BTC eine eigene Form von Wert darstellt – ohne laufenden Gewinn, aber mit wachsender Bedeutung.

Neue Ideen für den Finanzmarkt

Um Bitcoin für Investoren noch attraktiver zu machen, entwickelt Strategy neue Produkte. Diese nutzen BTC als Sicherheit für Kredite. Sie heißen zum Beispiel „Strike“ oder „Stride“ und sollen feste Zinsen von bis zu zwölf Prozent bieten.

Das Prinzip: Anleger geben Geld, Strategy hinterlegt BTC als Sicherheit. Weil diese Sicherheit sehr hoch ist, soll das Risiko kleiner sein. So bekommt Bitcoin eine Art „Cashflow“ – also Einnahmen – und passt besser in die klassische Finanzwelt.

Bitcoin als Teil der Zukunft

Saylor ist überzeugt, dass BTC eine wichtige Rolle in der Finanzwelt übernehmen wird. Er vergleicht es mit den Anfängen großer Industrien, die mit vielen neuen Ideen starteten. Er glaubt, dass BTC in den kommenden Jahrzehnten jedes Jahr im Schnitt fast 30 Prozent im Wert steigt. Auch andere Experten glauben, dass BTC bis Ende des Jahres noch eine krasse Rally machen wird.

Für Saylor ist es klar, dass Bitcoin nicht nur ein Finanzthema ist. Er sieht es als fairen Weg, um Werte auszutauschen. Für ihn ist es ein Werkzeug, das langfristig für mehr Frieden und Gerechtigkeit sorgen könnte. Hoffen wir, das Michael Saylor mit seiner Prognose Recht behält. Während BTC und ETH als sehr große und einflussreiche Kryptowährungen schon ihren Platz im System gefunden haben, sollten sich risikobewusste Investoren auch immer neuen, unbekannteren Projekten öffnen. Eins davon ist sicherlich der Memecoin Pepenode, der in den letzten Wochen immer mehr an Momentum aufnimmt.

Revolutionäre Utility mit Pepenode

Pepenode ($PEPENODE) ist der erste Mine-to-Earn Memecoin auf Ethereum und bringt Mining in ein völlig neues, virtuelles Format. Statt teurer Hardware starten Nutzer mit einem digitalen Serverraum, den sie mit Mining Nodes füllen können. Diese lassen sich kaufen, upgraden oder wiederverkaufen, was hohe Flexibilität bietet. Durch clevere Kombinationen der Nodes steigert man sein Mining-Yield und nimmt aktiv an einem dynamischen DeFi-Ökosystem teil. Leaderboards, Gamification und Belohnungen in $PEPE und anderen Memecoins schaffen Wettbewerb und Community-Hype. Schon in der Presale-Phase profitieren Investoren von attraktiven Staking-APYs, die aus einfachem Halten eine strategische Entscheidung machen.

Hier kommst du zu einer detaillierten Analyse von Pepenode bei einer Partnerseite!

Maxi Doge Presale

Warum jetzt investieren lohnt

Während die Kryptomärkte wieder Aufschwung erleben – vor allem durch das steigende Interesse von Unternehmen und Institutionen – profitiert auch Pepenode von diesem Momentum. Mit seiner Kombination aus Mining, Staking und Gamification bietet $PEPENODE nicht nur Spaß, sondern auch echte Utility und langfristige Nachfrage. Besonders im Umfeld sinkender Zinsen fließt mehr Kapital in Altcoins zurück – ein perfekter Nährboden für Projekte mit innovativen Mechanismen wie Pepenode. Wer früh einsteigt, sichert sich hohe Staking-Rewards und den Vorteil, mit voller Mining-Power in den Launch zu starten.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und PEPENODE im Presale kaufen.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

REX Shares’ Solana staking ETF sees $10M inflows, AUM tops $289M for first time

REX Shares’ Solana staking ETF sees $10M inflows, AUM tops $289M for first time

The post REX Shares’ Solana staking ETF sees $10M inflows, AUM tops $289M for first time appeared on BitcoinEthereumNews.com. Key Takeaways REX Shares’ Solana staking ETF saw $10 million in inflows in one day. Total inflows over the past three days amount to $23 million. REX Shares’ Solana staking ETF recorded $10 million in inflows yesterday, bringing total additions to $23 million over the past three days. The fund’s assets under management climbed above $289.0 million for the first time. The SSK ETF is the first U.S. exchange-traded fund focused on Solana staking. Source: https://cryptobriefing.com/rex-shares-solana-staking-etf-aum-289m/
Union
U$0.010848-4.96%
BRC20.COM
COM$0.016524-4.85%
FUND
FUND$0.018-16.00%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:34
Share
Vitalik: Staking means defending the blockchain, and there will inevitably be resistance when exiting

Vitalik: Staking means defending the blockchain, and there will inevitably be resistance when exiting

PANews reported on September 18th that in response to the discussion about the waiting time for staking, Ethereum co-founder Vitalik Buterin said: "Staking means taking on the solemn responsibility of defending the blockchain. Exit resistance is part of the protocol. This is not to say that the current staking queue design is optimal, but to say that if the relevant parameter settings are naively reduced, the credibility of the chain will be greatly reduced from the perspective of those nodes that are not often online." Data from the validatorqueue website shows that as of now, the number of ETH in the Ethereum PoS network exit queue is 2,496,141, with a waiting time of approximately 43 days and 8 hours. During the same period, the number of ETH waiting to be activated is 464,626, with an estimated activation delay of approximately 8 days and 2 hours.
Particl
PART$0.1967-0.15%
Ethereum
ETH$4,190.87-0.07%
Notcoin
NOT$0.001669+2.01%
Share
PANews2025/09/18 07:39
Share
XRP Price: First U.S. ETF Goes Live Thursday as Bulls Eye Breakout Above $3

XRP Price: First U.S. ETF Goes Live Thursday as Bulls Eye Breakout Above $3

TLDR REX-Osprey launches the first U.S. XRP ETF on September 18 under ticker XRPR CME Group plans to list options on XRP futures starting October 13 XRP trading around $3.03, down nearly 1% in the past 24 hours Historical data shows XRP often outperforms equities by 10x during Fed rate cut cycles Short positions clustered [...] The post XRP Price: First U.S. ETF Goes Live Thursday as Bulls Eye Breakout Above $3 appeared first on CoinCentral.
1
1$0.014214+90.17%
Union
U$0.010848-4.96%
XRP
XRP$2.8567+0.44%
Share
Coincentral2025/09/18 15:45
Share

Trending News

More

REX Shares’ Solana staking ETF sees $10M inflows, AUM tops $289M for first time

Vitalik: Staking means defending the blockchain, and there will inevitably be resistance when exiting

XRP Price: First U.S. ETF Goes Live Thursday as Bulls Eye Breakout Above $3

Expert Says XRP Is Like a 401(k), Here’s Why

The Best Crypto Investment To Make Today Is Pepeto, Better Than Shiba Inu And Pepe