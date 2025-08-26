bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles

By: Coinstats
2025/08/26 16:16
Threshold
T$0.01592-3.92%
Solana Name Service
SNS$0.0007699-0.78%
Effect AI
EFFECT$0.006151-0.11%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Sleepless AI
AI$0.1174-1.83%
Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   De Nederlandsche Bank heeft de online bank bunq een boete van 2,6 miljoen euro opgelegd. Volgens de toezichthouder schoten de controles van de Amsterdamse bank in 2021 en 2022 ernstig tekort. Het gaat om een serie dossiers waarin dubieuze transacties over het hoofd werden gezien, variërend van deals met Rusland tot datingfraude en cryptohandel. Deals met Rusland, crypto, dating-scams en tweedehands horloges: de witwascotroles bij bunq bank schoten ernstig tekort. https://t.co/7Rb9bb4iTk — NRC (@nrc) August 25, 2025 Controles rammelden volgens DNB Uit het maandag gepubliceerde boetebesluit blijkt dat bunq onvoldoende onderzoek deed naar opvallende transacties. Zo ging een internationale bloemenhandelaar maandelijks voor 1,5 miljoen euro door de bunq systemen, terwijl bij de aanvraag slechts “enkele tienduizenden” euro’s was opgegeven. De bank stelde de klant één keer vragen, waarna het dossier grotendeels werd gesloten, ondanks dat het eigen AI systeem herhaaldelijk alarm sloeg. Andere voorbeelden zijn een minderjarig meisje dat werd verdacht van datingfraude en duizenden euro’s opnam, een handelaar in luxe horloges met miljoenen aan onduidelijke transacties, en een crypto handelaar die al onderwerp was van een politieonderzoek. In alle gevallen vond DNB dat bunq te weinig deed met de signalen. AI controles onder vuur Bunq profileert zich al langer als een bank die dankzij AI efficiënter klanten kan monitoren. In 2023 wist de bank in een rechtszaak nog grotendeels stand te houden tegenover DNB met dat argument. Het nieuwe rapport zet daar echter vraagtekens bij. Volgens DNB kan AI wel helpen, maar moet het altijd aangevuld worden met diepgaand menselijk toezicht, zeker bij hoog risico klanten en transacties in risicolanden. Welke crypto gaat stijgen?Check onze gids over de crypto die volgens ons snel kan gaan stijgen! Elke crypto investeerder zoekt naar de volgende munt die in waarde kan exploderen. Geopolitieke spanningen en economische onzekerheden hebben vaak een positief effect op de markt. Tegelijkertijd bereikt Ethereum met $270 miljard een nieuwe all-time high in tokenized assets, en waarschuwen analisten voor bubbels. Maar welke crypto gaat stijgen? In dit artikel bekijken experts welke… Continue reading bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); Vergelijking met andere banken Bunq is niet de eerste bank die wordt aangesproken op falende witwascontroles. Eerder troffen ING en ABN Amro al schikkingen van respectievelijk 775 miljoen en 480 miljoen euro. Ook Triodos en ASN Bank werden berispt. Het verschil is dat bunq tot nu toe juist bekendstond als koploper met een innovatieve aanpak, terwijl grote banken vooral inzetten op duizenden compliance medewerkers. Reactie bunq De bank laat weten in beroep te gaan. In een verklaring zegt een woordvoerder:  “Bunq neemt haar rol als poortwachter zeer serieus. We maken gebruik van de meest geavanceerde technologieën en voeren continu verbeteringen door, ook naar aanleiding van deze vier gevallen uit 2021-2022.”  De bank zegt de rechtszaak met vertrouwen tegemoet te zien. Ondertussen is er ook onrust in de top van de bank. Interim-president-commissaris Gisella Eikelenboom stapte recent op, al zegt zij dat dit niet direct met de boete te maken heeft. Zij wordt opgevolgd door oud-SNS-topman Ronald Latenstein. Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Best wallet - betrouwbare en anonieme wallet Meer dan 60 chains beschikbaar voor alle crypto Vroege toegang tot nieuwe projecten Hoge staking belongingen Lage transactiekosten Best wallet review Koop nu via Best Wallet Let op: cryptocurrency is een zeer volatiele en ongereguleerde investering. Doe je eigen onderzoek.

Het bericht bunq krijgt straf vanwege gefaalde witwascontroles is geschreven door Gijs Smit en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

HBAR price at risk as key Hedera Hashgraph metric crashes 82%

HBAR price at risk as key Hedera Hashgraph metric crashes 82%

Hedera Hashgraph token crashed and formed a death cross pattern, signaling more downside in the near term. Hedera Hashgraph (HBAR) price tumbled to a low of $0.1450, its lowest level since April 9, and 35% below its highest level in…
NEAR
NEAR$2.431-2.60%
Moonveil
MORE$0.10046+0.37%
CROSS
CROSS$0.21471-1.28%
Share
Crypto.news2025/06/20 02:45
Share
Bitpanda Co-founder: We are actively evaluating IPO plans, but will not list in London

Bitpanda Co-founder: We are actively evaluating IPO plans, but will not list in London

PANews reported on August 26th that Eric Demuth, co-founder of the crypto exchange Bitpanda, told the Financial Times that while Bitpanda is actively evaluating IPO plans, it "will not be listing in London." Instead, the company is considering listings in Frankfurt or New York, but has not yet set a specific timeline. Demuth stated, "Right now, the London Stock Exchange isn't performing very well from a liquidity perspective. I hope things will improve, but I think it's going to struggle for the next few years." He noted that several companies, including the British fintech company Wise, have already moved their primary listings overseas or are in the process of doing so to attract more investors. The UK is facing its worst IPO drought in decades. Funding from London IPOs fell to a 30-year low in the first half of this year, raising concerns about its ability to compete with other global financial centers. The UK's crypto policy has also been widely criticized. In June, analysts at the independent think tank OMFIF argued that the UK had squandered its first-mover advantage in distributed ledger finance.
Threshold
T$0.01594-3.62%
Moonveil
MORE$0.10046+0.37%
THINK Token
THINK$0.0204-11.99%
Share
PANews2025/08/26 17:38
Share
Orderly proposes to use 60% of net transaction fees for ORDER repurchase and adjust the reward mechanism

Orderly proposes to use 60% of net transaction fees for ORDER repurchase and adjust the reward mechanism

PANews reported on August 26 that according to Orderly Community Proposal #2, the project plans to use up to 60% of the net transaction fees for regular repurchases of ORDER tokens, and allocate them into two parts: 50% will be rewarded to stakers in the form of esORDER (unlocked linearly over 3 months), and 50% will be deposited into the community governance wallet, and its use will be determined through subsequent governance (such as destruction, liquidity guidance, or incentives). In addition, the existing USDC-based staking reward system will be replaced, allowing stakers to claim their existing USDC funds and retain their equity. At the same time, the VALOR mechanism will be adjusted to be linked to esORDER rewards, ensuring that stakers' equity is preserved during the transition.
USDCoin
USDC$0.9998-0.02%
FORM
FORM$3.5031+3.38%
Orderly Network
ORDER$0.158-8.40%
Share
PANews2025/08/26 16:46
Share

Trending News

More

HBAR price at risk as key Hedera Hashgraph metric crashes 82%

Bitpanda Co-founder: We are actively evaluating IPO plans, but will not list in London

Orderly proposes to use 60% of net transaction fees for ORDER repurchase and adjust the reward mechanism

Bitcoin trapped between small hodlers accumulation and massive whales sales

Looking back at Trump’s first 100 days in office, crypto markets gain and lose