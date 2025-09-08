Dikkat: Yeni Haftada 15 Altcoinde Yüklü Miktarda Token Kilit Açılışı Var! İşte Gün Gün, Saat Saat Listesi

The price of Bitcoin (BTC) has been quite volatile over the past week, periodically falling below $108,000 and at the time of writing it is trading around $111,000.
While the overall picture for altcoins remains in the green, gains haven’t reached double digits for most altcoins. Ethereum is also poised to close the week with a loss of approximately 4%.
Additionally, numerous altcoins will see significant token unlocks this week. Here’s the token unlock calendar we’ve prepared specifically for you at Bitcoinsistemi.com.
(All times are stated as UTC+3 Türkiye time)
Space and Time (SXT)
Market Value: $110.19 million
Amount of Tokens to Unlock: $1.90 million (based on 1.73% market capitalization)
Date: September 8, 2025, 03:00
Movement (MOVE)
Market Value: $317.52 million
Amount of Tokens to Unlock: $5.96 million (based on 1.88% market capitalization)
Date: September 9, 2025, 03:00
Xai (XAI)
Market Value: $80.45 million
Amount of Tokens to Unlock: $1.78 million (based on 2.21% market capitalization)
Date: September 9, 2025, 09:00
Cheelee (CHEEL)
Market Value: $154.06 million
Amount of Tokens to Unlock: $22.52 million (based on 14.63% market capitalization)
Date: September 10, 2025, 12:00
io.net (IO)
Market Value: $106.57 million
Amount of Tokens to Unlock: $5.39 million (based on 5.08% market capitalization)
Date: September 11, 2025, 03:00
Nereus Token (NRS)
Market Value: $5.36 million
Amount of Tokens to Unlock: $2.45 million (based on 45.78% market capitalization)
Date: September 11, 2025, 03:00
Banana Gun (BANANA)
Market Value: $77.04 million
Amount of Tokens to Unlock: $3.51 million (based on 4.57% market capitalization)
Date: September 11, 2025, 09:00
Moca Network (MOCA)
Market Value: $243.92 million
Amount of Tokens to Unlock: $13.83 million (based on 5.68% market capitalization)
Date: September 11, 2025, 17:00
Aptos (APT)
Market Value: $2.94 billion
Amount of Tokens to Unlock: $48.17 million (based on 1.64% market capitalization)
Date: September 12, 2025, 03:00
World3 (WAI)
Market Value: $6.49 million
Amount of Tokens to Unlock: $4.24 million (based on 64.96% market capitalization)
Date: September 12, 2025, 03:00
Pump.fun (PUMP)
Market Value: $1.69 billion
Amount of Tokens to Unlock: $9.94 million (based on 0.59% market capitalization)
Date: September 12, 2025, 09:00
DIMO (DIMO)
Market Value: $28.91 million
Amount of Tokens to Unlock: $1.84 million (based on 6.35% market capitalization)
Date: September 12, 2025, 21:00
BounceBit (BB)
Market Value: $110.41 million
Amount of Tokens to Unlock: $6.65 million (based on 6.03% market capitalization)
Date: September 13, 2025, 16:00
KernelDAO (KERNEL)
Market Value: $42.26 million
Token Amount to Unlock: $1.00 million (based on 2.37% market capitalization)
Date: September 14, 2025, 03:00
Chainbase (C)
Market Value: $37.87 million
Amount of Tokens to Unlock: $2.47 million (based on 6.52% market capitalization)
Date: September 14, 2025, 03:00
*This is not investment advice.
Source: https://en.bitcoinsistemi.com/dikkat-yeni-haftada-15-altcoinde-yuklu-miktarda-token-kilit-acilisi-var-iste-gun-gun-saat-saat-listesi/