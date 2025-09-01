ETFs Ethereum battent Bitcoin : ETH levier de rendement ?

By: Bitcoinist
2025/09/01 19:30
ChangeX
CHANGE$0.00210255-1.39%
Flux
FLUX$0.2003-2.90%
Octavia
VIA$0.0148-10.30%
Ethereum
ETH$4,402.47-1.96%
Nosana
NOS$0.46352-1.77%

Août 2025. Le paysage des cryptomonnaies change. Sous nos yeux. Pendant des années, Bitcoin a gardé son statut de géant incontesté. Surtout auprès des institutionnels.

Pourtant, ces dernières semaines, une bascule s’opère. Les flux de capitaux se dirigent massivement vers Ethereum, via les ETFs. Plus de 1,8 milliard de dollars injectés en quelques jours, pendant que les produits adossés à Bitcoin enregistrent des sorties. Un contraste brutal, qui dit beaucoup sur l’évolution du marché.

La montée en puissance des ETFs Ethereum

Les chiffres ne mentent pas : les encours sous gestion des ETFs Ethereum dépassent maintenant les 30 milliards de dollars. Pour un actif souvent perçu comme plus risqué que Bitcoin, c’est un tournant. Les gestionnaires de fonds, réputés prudents, choisissent aujourd’hui Ethereum comme véhicule privilégié. Pourquoi ? Parce que l’actif ne se contente pas d’exister, il produit. Le staking rapporte, la DeFi prospère, les mises à jour du protocole améliorent en permanence sa performance.

Bitcoin reste un socle, une réserve numérique. Mais il est statique. Ethereum, lui, est vivant. Et c’est cette vitalité qui attire l’argent institutionnel.

Ethereum : un rendement qui change la donne

Ce qui fait la différence, c’est le rendement. Les ETFs Ethereum s’appuient sur un actif qui, grâce au staking, offre naturellement un retour annuel. Même indirect, cet avantage séduit. Les fonds savent qu’ils ne trouveront jamais cela avec Bitcoin. Dans un univers où chaque point de rendement compte, la décision est simple.

Ce rendement n’est pas la seule explication. Ethereum avance, là où Bitcoin se contente de maintenir son cap. Les mises à jour récentes, comme Dencun ou Pectra, ont réduit les coûts sur les couches 2. Résultat : un réseau plus rapide, plus accessible, plus accueillant pour la finance décentralisée. C’est tout un écosystème qui en profite, et les investisseurs institutionnels parient dessus.

Un rééquilibrage des portefeuilles

Dans les grandes banques, dans les fonds de pension, les allocations bougent. Les portefeuilles autrefois saturés de Bitcoin laissent de plus en plus de place à Ethereum. On ne parle plus de 70 % BTC et 30 % ETH. On parle de répartition inversée, où Ethereum peut peser deux fois plus que Bitcoin.

Ce changement n’est pas anodin. Il traduit une conviction. Ethereum n’est plus une alternative. C’est le cœur de l’économie blockchain. Les institutionnels y voient un actif d’avenir. Et ils l’intègrent dans leurs stratégies à long terme.

L’impact d’Ethereum sur les investisseurs particuliers

Cette dynamique, d’ailleurs, n’a pas seulement un effet institutionnel. Elle rejaillit sur tout l’écosystème. Quand les grandes masses de capitaux s’ancrent dans Ethereum, la confiance des particuliers grandit. Mais, pour ceux qui cherchent à dépasser les gains modestes des produits traditionnels, la clé se trouve ailleurs. Car si les ETFs apportent la stabilité, ils ne vous rendront jamais riche.

L’histoire de la crypto le rappelle : les multiples ne se font pas dans les actifs institutionnalisés. Ils se font dans les marges, sur les projets encore jeunes, portés par une communauté en ébullition ou par une utilité claire. Et en ce moment, deux projets illustrent parfaitement cette logique.

Maxi Doge, la démesure comme moteur

maxi-doge

Le premier s’appelle Maxi Doge. Impossible de passer à côté de son identité : un Shiba Inu bodybuildé, obsédé par le trading à levier. Tout est pensé pour la provocation et l’exagération. Mais derrière cette image se cache une mécanique simple : créer un meme coin viral, capable d’attirer une communauté massive.

La prévente a déjà récolté près de 1,6 million de dollars. Le prix du token est fixé à 0,0002545 $. Un niveau qui paraît insignifiant, mais c’est justement cette faible valorisation qui attire les parieurs. Dans l’univers des meme coins, le branding est roi, et Maxi Doge a compris la recette. La communauté s’agrandit, la visibilité augmente, et l’effet boule de neige peut se déclencher à tout moment.

Vous voulez un multiple ? C’est dans ce type de projet qu’il se trouve. Mais encore faut-il se placer avant la fin de la prévente.

Participez à la prévente de $MAXI !

Best Wallet, la construction patiente

best-wallet-token

À l’opposé de ce chaos volontaire, Best Wallet propose une vision sérieuse, presque institutionnelle. Une application mobile multichaîne, un DEX intégré, du staking, et bientôt une carte crypto avec cashback jusqu’à 8 %. Rien de fantaisiste ici. L’ambition est claire : devenir un hub complet pour les utilisateurs crypto, un outil du quotidien.

La présale a levé plus de 15,3 millions de dollars, elle fait donc logiquement partie des meilleurs préventes. Le prix actuel, 0,025545 $, reste attractif par rapport aux perspectives. Best Wallet n’est pas un pari court-termiste. C’est un projet conçu pour durer. Pour évoluer avec l’écosystème, et pour répondre à un besoin concret. Celui de gérer simplement ses actifs sur plusieurs blockchains.

Dans ce marché ou Ethereum capte les institutions, un projet comme Best Wallet se positionne comme un relais naturel. Il n’a pas besoin d’être viral pour réussir. Son utilité lui donne une légitimité durable, et rend sa presale très, très attractive.

Participez à la prévente de $BEST !

La logique des flux Ethereum

Les ETFs Ethereum prouvent que le marché institutionnel a trouvé son nouveau champion. Mais ce mouvement massif n’empêche pas la recherche de rendement plus audacieux. Au contraire, il le stimule. Car quand les grands acteurs sécurisent leurs positions, les plus petits cherchent à s’exposer à des paris asymétriques.

Maxi Doge et Best Wallet illustrent clairement cette complémentarité et affichent des prévisions de prix alléchantes. L’un incarne la spéculation brute. L’autre la conviction utilitaire. Tous deux bénéficient du climat actuel. Dans lequel la confiance dans Ethereum se traduit par un appétit renouvelé pour les projets périphériques.

Deux temporalités, une même opportunité

Le message est limpide. Les institutionnels choisissent Ethereum parce qu’il rapporte et qu’il évolue. Mais les particuliers peuvent aller plus loin. Les multiples se trouvent dans les préventes, dans ces projets qui surfent sur l’élan du marché pour exploser.

Maxi Doge, avec sa folie assumée, et Best Wallet, avec son ambition utilitaire, représentent deux faces de la même opportunité. Ce sont des projets encore accessibles, qui se construisent dans l’ombre du mouvement institutionnel. Si vous voulez capter le vrai levier de rendement, il est là, à portée.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

The MIT Professor's Guide to Speaking That Actually Works

The MIT Professor's Guide to Speaking That Actually Works

MIT Professor Winston breaks down effective speaking into actionable techniques backed by research. Key takeaways: eliminate all distractions (phones/laptops kill retention), never start with jokes unless you're already charismatic, lead with clear promises about what the audience will gain. Use his 5S framework to make ideas stick: Symbol (visual anchor), Slogan (memorable phrase), Surprise (unexpected twist), Salient idea (what truly lodges in memory), and Story (humans are wired for narratives). For slides: 40+ point fonts, strip everything non-essential, text should supplement not duplicate your words. End strong with a memorable phrase, salute, or parting wish—never just "thank you." Bottom line: if you want your ideas to change the world, you need to be known, because famous parents get their "idea children" better opportunities.
ChangeX
CHANGE$0.00210293-1.43%
GET
GET$0.008-13.12%
Ideaology
IDEA$0.000061-1.61%
Share
Hackernoon2025/09/01 13:44
Share
6 Altcoins to Watch as Politics Drives Crypto

6 Altcoins to Watch as Politics Drives Crypto

The post 6 Altcoins to Watch as Politics Drives Crypto appeared on BitcoinEthereumNews.com. Ethereum and Solana are seen as the top “blue chip” altcoins with strong links to the Trump family Chainlink, XRP, and ADA are gaining relevance through direct engagement with US policymakers Political narratives are creating a unique catalyst for these six altcoins in a weak market While the broader crypto market pulls back, a handful of altcoins with direct links to Donald Trump and the White House are getting a second look from traders. According to Altcoin Buzz, these six tokens have a unique political narrative that could set them apart, regardless of short-term market weakness. The Blue Chips: Ethereum and Solana Lead Even at the top of the market, the Trump connection is strong. Why is Ethereum considered a “Trump Coin”? Ethereum remains the strongest White House-linked asset, largely due to frequent promotion by Trump’s family, particularly Eric Trump. This has fueled speculation that ETH is a core long-term holding for the family, making it a key beneficiary of any pro-crypto government policy.  At press time, Ethereum trades at $4,404, down 0.86% on the day and over 6% in the past week. Despite short-term weakness, the consistent visibility of ETH in Trump’s orbit makes it a leading beneficiary of potential government-driven crypto adoption. What’s Solana’s connection? Alongside Ethereum, Solana has also captured attention. Trump previously used the Solana network to launch political memecoins, and the launch of the Trump-backed USD1 stablecoin on Solana.  Solana trades at $199, reflecting a weekly decline of just 2.49%, signaling relative strength compared to peers. Chainlink, XRP, and Cardano in Policy Conversations Chainlink has emerged as a government partner by integrating official U.S. economic data feeds, a move that underscores its practical utility. Despite this milestone, LINK trades at $22.93, losing more than 11% over the past week.  Nevertheless, its central role in blockchain…
U
U$0.0148-16.90%
SIX
SIX$0.02124-1.11%
Whiterock
WHITE$0.0004568-2.30%
Share
BitcoinEthereumNews2025/09/01 18:52
Share
The total supply of USDT on the Tron network has exceeded $80 billion

The total supply of USDT on the Tron network has exceeded $80 billion

PANews reported on June 24 that according to Lookonchain monitoring, the total supply of USDT on the Tron network has exceeded 80 billion US dollars, more than twice PayPal's latest
Moonveil
MORE$0.1017-0.08%
Juneo Supernet
JUNE$0.0662-11.96%
Share
PANews2025/06/24 11:12
Share

Trending News

More

The MIT Professor's Guide to Speaking That Actually Works

6 Altcoins to Watch as Politics Drives Crypto

The total supply of USDT on the Tron network has exceeded $80 billion

Convano increased its holdings by 155 bitcoins, bringing its total holdings to 519.93 bitcoins.

Trump-Backed WLFI to Unlock 27B Tokens at Launch – Much Higher Than Expected?