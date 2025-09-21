Fiji stelt crypto verbod in wegens financiële risico’s

Snelle crypto updates? Connect op Instagram! Check onze Instagram   Fiji heeft het verbod op cryptodiensten opnieuw bevestigd. De autoriteiten wijzen op risico’s rond witwassen, terrorismefinanciering en financiële stabiliteit. Sinds 30 augustus 2025 is het verbod wettelijk vastgelegd met zware sancties voor overtreders. Wettelijke verankering en sancties Een wijziging van de Reserve Bank of Fiji Act 1983, opgenomen in de Budget Amendment Act 2025, maakt het aanbieden van Virtual Asset Service Providers (VASPs) aan inwoners van Fiji verboden. Het verbod geldt voor zowel binnenlandse als buitenlandse partijen en bestrijkt vrijwel alle activiteiten met virtuele activa. Hieronder vallen onder meer wisseltransacties, overdrachten, bewaarneming, beheer van digitale activa en de uitgifte van tokens. Wie toch diensten aanbiedt, riskeert een boete tot één miljoen FJD of maximaal veertien jaar gevangenisstraf. Deze stap volgt op eerdere maatregelen van de centrale bank, die in april 2024 het gebruik van lokaal uitgegeven betaalkaarten voor aankopen van virtuele activa al verbood. Fiji's not messing around when it comes to crypto! The country has reaffirmed its ban on crypto service providers, citing serious concerns over financial crime and money laundering. Basically, if you're thinking of launching a crypto biz in Fiji—don't. The regulators are… pic.twitter.com/yQkwD3YDrB — Seven Crypto (@SevenWinse) September 21, 2025   Internationale standaarden en toezicht De National Anti-Money Laundering Council (NAML) benadrukt dat Fiji momenteel onvoldoende capaciteit heeft om een gereguleerd crypto-ecosysteem veilig te beheren. Hoewel de raad de innovatieve kanten van virtuele activa erkent, vindt zij de risico's voor de veiligheid en financiële stabiliteit van het land te groot. Het verbod sluit aan bij de richtlijnen van de Financial Action Task Force (FATF), die pleiten voor registratie, toezicht en strikte controles op VASPs. De NAML benadrukt dat de maatregel niet permanent is: zodra Fiji zijn regelgevende en technologische infrastructuur heeft versterkt, kan herziening plaatsvinden. Tot die tijd geldt het verbod als noodzakelijke bescherming van het financiële systeem. Fiji stelt crypto verbod in wegens financiële risico's

2025/09/21 15:16
