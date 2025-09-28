Goedemorgen Bitcoin: bearish signalen, XRP op spannend punt en miners verkrachtig

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, met meer context en analyse. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Bitcoin test steun na bearish ‘Three Black Crows’-patroon De Bitcoin-koers bevindt zich in een kritieke fase nadat zich het bearish candlestick-patroon ‘Three Black Crows’ heeft gevormd. Dit patroon, dat doorgaans wijst op verdere neerwaartse druk, komt precies op het moment dat BTC een belangrijk steunniveau test. Analisten zien dit als een signaal dat het sentiment tijdelijk negatiever kan worden, vooral als het huidige steunniveau wordt doorbroken. Toch wijzen sommigen erop dat patronen vaak overschat worden en dat macro-economische factoren en ETF-instroom uiteindelijk belangrijker zijn voor de richting van de markt. Wanneer kan Bitcoin opnieuw stijgen? Dit zeggen de signalen Na een periode van volatiliteit vragen veel beleggers zich af wanneer Bitcoin weer in een opwaartse trend terechtkomt. Technische signalen zoals de RSI en MACD laten gemengde beelden zien: terwijl sommige indicatoren oversold condities aangeven, wijzen anderen juist op consolidatie. Fundamentele factoren, zoals toenemende ETF-instroom en macro-economische onzekerheden, blijven de sleutel. Analisten benadrukken dat de markt mogelijk nog enkele weken zijwaarts beweegt voordat een nieuwe stijging duurzaam kan inzetten. Winstnemingen zetten Bitcoin onder druk De recente koersdaling van Bitcoin lijkt grotendeels te worden veroorzaakt door winstnemingen van handelaren na de sterke rally van de afgelopen maanden. Grote spelers verkopen delen van hun posities, wat druk zet op de spotmarkt en kortstondige correcties veroorzaakt. Historisch gezien zijn zulke momenten gebruikelijk in bullmarkten: ze zorgen voor gezonde consolidatie en het creëren van nieuwe steunpunten. Voor beleggers kan dit betekenen dat er nieuwe instapkansen ontstaan, mits de lange termijntrend intact blijft. Bitcoin-mining blijft sterk ondanks concurrentie van AI Hoewel kunstmatige intelligentie steeds meer rekenkracht opslokt, blijft de Bitcoin-miningsector verrassend veerkrachtig. Miningbedrijven investeren in efficiëntere hardware en zoeken naar goedkope, vaak duurzame energiebronnen om concurrerend te blijven. Sommige partijen combineren mining zelfs met AI-diensten, waardoor hun datacenters dubbel worden benut. Dit vergroot de inkomstenstromen en vermindert de afhankelijkheid van alleen block rewards. Analisten verwachten dat mining hierdoor stabieler wordt, al blijft energieverbruik een gevoelig punt voor critici en toezichthouders. XRP test dalende trendlijn, Bollinger Bands trekken samen De koers van XRP bevindt zich op een spannend punt: het test een belangrijke dalende trendlijn, terwijl de Bollinger Bands steeds nauwer worden. Dit wijst vaak op een naderende uitbraak, waarbij de koers in korte tijd sterk kan bewegen. Of dit opwaarts of neerwaarts zal zijn, blijft onzeker. Handelaren letten scherp op volumetoenames als bevestiging van de richting. Voor de XRP-community, die de afgelopen maanden veel geduld moest hebben, kan dit het begin zijn van een nieuwe trend. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord Het bericht Goedemorgen Bitcoin: bearish signalen, XRP op spannend punt en miners verkrachtig is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl. Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord Goedemorgen! Hier is het meest opvallende cryptonieuws, met meer context en analyse. Begin de dag met een bitcoinontbijt. Bitcoin test steun na bearish ‘Three Black Crows’-patroon De Bitcoin-koers bevindt zich in een kritieke fase nadat zich het bearish candlestick-patroon ‘Three Black Crows’ heeft gevormd. Dit patroon, dat doorgaans wijst op verdere neerwaartse druk, komt precies op het moment dat BTC een belangrijk steunniveau test. Analisten zien dit als een signaal dat het sentiment tijdelijk negatiever kan worden, vooral als het huidige steunniveau wordt doorbroken. Toch wijzen sommigen erop dat patronen vaak overschat worden en dat macro-economische factoren en ETF-instroom uiteindelijk belangrijker zijn voor de richting van de markt. Wanneer kan Bitcoin opnieuw stijgen? Dit zeggen de signalen Na een periode van volatiliteit vragen veel beleggers zich af wanneer Bitcoin weer in een opwaartse trend terechtkomt. Technische signalen zoals de RSI en MACD laten gemengde beelden zien: terwijl sommige indicatoren oversold condities aangeven, wijzen anderen juist op consolidatie. Fundamentele factoren, zoals toenemende ETF-instroom en macro-economische onzekerheden, blijven de sleutel. Analisten benadrukken dat de markt mogelijk nog enkele weken zijwaarts beweegt voordat een nieuwe stijging duurzaam kan inzetten. Winstnemingen zetten Bitcoin onder druk De recente koersdaling van Bitcoin lijkt grotendeels te worden veroorzaakt door winstnemingen van handelaren na de sterke rally van de afgelopen maanden. Grote spelers verkopen delen van hun posities, wat druk zet op de spotmarkt en kortstondige correcties veroorzaakt. Historisch gezien zijn zulke momenten gebruikelijk in bullmarkten: ze zorgen voor gezonde consolidatie en het creëren van nieuwe steunpunten. Voor beleggers kan dit betekenen dat er nieuwe instapkansen ontstaan, mits de lange termijntrend intact blijft. Bitcoin-mining blijft sterk ondanks concurrentie van AI Hoewel kunstmatige intelligentie steeds meer rekenkracht opslokt, blijft de Bitcoin-miningsector verrassend veerkrachtig. Miningbedrijven investeren in efficiëntere hardware en zoeken naar goedkope, vaak duurzame energiebronnen om concurrerend te blijven. Sommige partijen combineren mining zelfs met AI-diensten, waardoor hun datacenters dubbel worden benut. Dit vergroot de inkomstenstromen en vermindert de afhankelijkheid van alleen block rewards. Analisten verwachten dat mining hierdoor stabieler wordt, al blijft energieverbruik een gevoelig punt voor critici en toezichthouders. XRP test dalende trendlijn, Bollinger Bands trekken samen De koers van XRP bevindt zich op een spannend punt: het test een belangrijke dalende trendlijn, terwijl de Bollinger Bands steeds nauwer worden. Dit wijst vaak op een naderende uitbraak, waarbij de koers in korte tijd sterk kan bewegen. Of dit opwaarts of neerwaarts zal zijn, blijft onzeker. Handelaren letten scherp op volumetoenames als bevestiging van de richting. Voor de XRP-community, die de afgelopen maanden veel geduld moest hebben, kan dit het begin zijn van een nieuwe trend. BitcoinMagazine lanceert Discord channel! Wil je meepraten over deze ontwikkelingen? Join dan ons nieuwe Discord channel en discussieer met onze experts en andere lezers over acties en insiderinformatie! Nu naar Discord Het bericht Goedemorgen Bitcoin: bearish signalen, XRP op spannend punt en miners verkrachtig is geschreven door Robin Heester en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.