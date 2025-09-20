Grayscale GDLC kan multi-crypto ETF worden

Connect met Like-minded Crypto Enthusiasts! Connect op Discord! Check onze Discord   De Amerikaanse Securities and Exchange Commission heeft groen licht gegeven voor de omzetting van het Grayscale Digital Large Cap Fund naar een exchange traded product op NYSE Arca. Daarmee wordt voor het eerst in de Verenigde Staten een multi crypto product officieel toegelaten tot een gereguleerde beurs. Deze beslissing is een nieuwe fase in de adoptie van crypto door de financiële sector. Van OTC naar gereguleerd beursproduct Tot nu toe werd de GDLC verhandeld als een OTC fonds wat vaak samen ging met beperkte toegang en structurele prijsafwijkingen van de onderliggende waarde. Met de conversie naar een ETP verdwijnt dit nadeel. Beleggers krijgen de mogelijkheid om intraday exposure te verkrijgen tot meerdere cryptocurrencies tegelijk. Volgens de laatste cijfers beheert het fonds meer dan $915 miljoen aan activa. Het product wordt opgebouwd uit vijf grote namen: Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana en Cardano. Deze samenstelling zorgt voor een bredere spreiding van risico’s. Verspreiden binnen een product Het belangrijkste voordeel van een multi crypto ETF is de mogelijkheid tot directe diversificatie. Waar beleggers bij een Bitcoin ETF enkel afhankelijk zijn van de prijs van BTC, biedt GDLC in een product toegang tot meerdere top altcoins. Daarmee ontstaat een beter evenwicht tussen rendement en risico, vooral voor institutionele beleggers die op zoek zijn naar een gereguleerde manier om hun allocatie te verbreden. SEC zet stap richting duidelijker regelgeving De goedkeuring van de GDLC past binnen de nieuwe generic listing standards van de SEC. Deze standaarden zijn bedoeld om de beoordeling van crypto ETF’s te versnellen en voorspelbaarder te maken. In plaats van elk afzonderlijk dossier langdurig te analyseren, kunnen producten die aan basiscriteria voldoen sneller op de markt komen. Voor de sector is dit een signaal dat de toezichthouder zich beweegt van een handhavings gerichte aanpak naar een meer gestructureerd regelgevende aanpak. Institutionele partijen die eerder huiverig waren, zien hiermee de drempel verlaagd om toe te treden. Grayscale Digital Large Cap Fund $GDLC was just approved for trading along with the Generic Listing Standards. The Grayscale team is working expeditiously to bring the *FIRST* multi #crypto asset ETP to market with Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana, and Cardano#BTC #ETH $XRP $SOL… — Peter Mintzberg (@PeterMintzberg) September 17, 2025 Impact op markt en instroom De timing van deze beslissing is verrassend. Bitcoin ETF’s hadden recent nog dagelijkse instromen van gemiddeld $290 miljoen, terwijl Ethereum producten juist uitstromen zagen. Een multi crypto product aantrekkelijk worden als alternatief dat beide assets en belangrijke altcoins combineert. Analisten wijzen erop dat als GDLC slechts vijf procent van de huidige instromen naar Bitcoin-ETF’s weet aan te trekken, dit al kan neerkomen op zo’n $15 miljoen per dag. Nieuwe routes voor institutionele allocatie Voor institutionele beleggers die diversificatie zoeken binnen de crypto markt zonder afhankelijk te zijn van ongecontroleerde exchanges, opent GDLC een gereguleerde en transparante route. Met een aankoop krijgen zij toegang tot meerdere leidende blockchains, waarbij de custody en naleving van regelgeving gewaarborgd zijn. De komst van dit product kan bovendien een domino effect veroorzaken. Er liggen momenteel nog tientallen aanvragen voor crypto ETF’s bij de SEC, variërend van stablecoin exposure tot altcoins als Avalanche en Litecoin. Grayscale GDLC kan multi-crypto ETF worden

By: Coinstats
2025/09/20 02:31
Het bericht Grayscale GDLC kan multi-crypto ETF worden is geschreven door Timo Bruinsel en verscheen als eerst op Bitcoinmagazine.nl.

