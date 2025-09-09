Những altcoin tốt nhất nên mua khi dòng chảy Ethereum rời sàn cho thấy tích lũy trở lại

Lượng dự trữ Ethereum trên các sàn giao dịch đang giảm nhanh chóng khi chỉ số flux của ETH chuyển sang âm lần đầu tiên trong lịch sử.

Để dễ hiểu, flux đo lường dòng chảy ròng của ETH trên tất cả các sàn. Flux dương nghĩa là có nhiều khoản nạp vào hơn, cho thấy nhà đầu tư đang bán ETH nhiều hơn và mua ít đi.

Ngược lại, flux âm thể hiện việc ETH rút khỏi sàn nhiều hơn nạp vào, cho thấy hoạt động tích lũy mạnh và niềm tin được phục hồi từ phía nhà đầu tư.

Xu hướng này có thể kích hoạt đà tăng mới cho Ethereum, đồng thời thu hút sự chú ý đến các altcoin tiềm năng có khả năng hưởng lợi từ dòng vốn đang luân chuyển trong thị trường.

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy lượng ETH trên các sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới, phản ánh sự tích lũy mạnh từ phía các tổ chức.

Ngoài ra, ba “cá voi” từ thời ICO gần đây đã chuyển 645 triệu USD giá trị ETH vào một địa chỉ staking mới. Số 150.000 ETH này vốn được mua với giá chỉ 0,31 USD/ETH, và thay vì chốt lời hơn 643 triệu USD, họ đã chọn stake để nhận lợi nhuận dài hạn.

Điều này cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận: ngày càng nhiều tổ chức xem Ethereum như một tài sản tạo lợi suất, thay vì chỉ là công cụ đầu cơ.

Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích biểu đồ kỹ thuật của ETH để dự đoán diễn biến trong vài tuần tới, đồng thời gợi ý những altcoin tốt nhất để mua ngay lúc này nhằm tận dụng đà tăng trưởng.

Phân tích kỹ thuật Ethereum: Đang chờ cú bứt phá

Sau khi tăng 139% kể từ đầu tháng 5 và chạm ngưỡng 5.000 USD vào ngày 24/8, Ethereum hiện đã hình thành mô hình tam giác đối xứng, với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD.

Thông thường, mô hình này báo hiệu xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục. Nếu bứt phá thành công, ETH có thể nhanh chóng quay lại mức đỉnh trước đó và tiến tới 5.500 USD hoặc cao hơn.

Theo Bitbull, một trader có 67.000 người theo dõi trên X, ETH hiện đang giữ vững đường xu hướng tăng trên khung ngày. Chừng nào giá chưa phá vỡ xuống dưới, ETH vẫn là lựa chọn mua hấp dẫn.

Điều quan trọng hơn, khi Ethereum tăng giá, thị trường altcoin thường đi theo — và thường mang lại lợi nhuận vượt trội cho nhà đầu tư.

Nếu bạn muốn tận dụng đợt tăng trưởng tiếp theo của Ethereum, dưới đây là một số altcoin đáng chú ý ngay lúc này.

1. Bitcoin Hyper ($HYPER) – Siêu tăng tốc Bitcoin với hiệu suất như Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) hiện là một trong những crypto đáng mua nhất nhờ sứ mệnh khai thác trọn vẹn tiềm năng ứng dụng thực tế của Bitcoin.

Khác với mạng Bitcoin chậm chạp, tốn kém và dễ tắc nghẽn, HYPER đang xây dựng Layer-2 thực sự đầu tiên cho Bitcoin, mang lại tốc độ cực nhanh, phí siêu thấp và khả năng tương thích hoàn toàn với Web3.

Với việc tích hợp Solana Virtual Machine (SVM), các nhà phát triển có thể triển khai smart contract và ứng dụng phi tập trung trực tiếp trên blockchain Bitcoin. Cầu nối phi tập trung canonical bridge sẽ cho phép người dùng chuyển đổi BTC gốc thành token Layer-2 một cách liền mạch.

Điều này mở ra cánh cửa cho DeFi tốc độ cao, NFT, staking, lending và DAO – tất cả đều được bảo mật bởi Bitcoin.

Hiện tại, giá chỉ 0,012865 USD/HYPER, dự án đã huy động hơn 14,1 triệu USD từ các nhà đầu tư sớm. Theo dự đoán giá, HYPER có thể đạt 0,32 USD vào cuối năm 2025, tức lợi nhuận tiềm năng lên tới 2.400% cho những người mua sớm.

2. Maxi Doge ($MAXI) – Meme coin hướng tới lợi nhuận 1000 lần

Nếu danh mục đầu tư của bạn đang quá tập trung vào các altcoin nghiêm túc và có tính ứng dụng cao, Maxi Doge ($MAXI) mang đến một lựa chọn rủi ro cao nhưng lợi nhuận tiềm năng cũng lớn.

Đây là một meme coin mới đang trong giai đoạn presale, được xây dựng như một đối thủ mạnh mẽ và táo bạo hơn Dogecoin — với tham vọng trở thành meme coin được “hype” nhiều nhất hành tinh.

Khác với hình ảnh vui nhộn của Dogecoin, Maxi Doge theo đuổi cá tính mạnh mẽ và đưa ra chiến lược marketing quyết liệt: hợp tác với influencer, chiến dịch truyền thông xã hội, PR toàn cầu, tất cả được hỗ trợ bởi 40% tổng cung $MAXI dành riêng cho marketing.

Dù $MAXI không có tiện ích mang tính cách mạng, dự án vẫn tạo ra giá trị thông qua cộng đồng, với các quyền lợi như sự kiện độc quyền cho holder, cuộc thi giao dịch hàng tuần và phần thưởng trên bảng xếp hạng.

Hiện tại, trong giai đoạn presale, $MAXI đã huy động được 1,88 triệu USD, với giá token chỉ 0,000256 USD — mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn nếu đà hứng thú tiếp tục.

Kết luận

Lượng dự trữ Ethereum trên các sàn giao dịch đang cạn kiệt với tốc độ kỷ lục, cho thấy nhu cầu chưa từng có từ các nhà đầu tư lớn đang muốn tích lũy càng nhiều “bạc kỹ thuật số” càng tốt.

Kết hợp với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, xu hướng này có thể thúc đẩy một đợt tăng mạnh cho ETH và toàn bộ thị trường altcoin.

Đối với những ai muốn tận dụng cơ hội, các token vốn hóa nhỏ nhưng tiềm năng tăng trưởng cao như Bitcoin Hyper ($HYPER), Maxi Doge ($MAXI) và Tutorial ($TUT) là những lựa chọn đáng chú ý.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng thị trường crypto vẫn biến động mạnh và khó lường. Nội dung bài viết này không phải lời khuyên tài chính – hãy luôn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.