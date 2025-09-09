Những altcoin tốt nhất nên mua khi dòng chảy Ethereum rời sàn cho thấy tích lũy trở lại

By: Bitcoinist
2025/09/09 22:49
Altcoin
ALTCOIN$0.0005914-3.80%
Choise.com
CHO$0.00393+0.25%
Flux
FLUX$0.2115+2.02%
Ethereum
ETH$4,285.7-1.26%

Lượng dự trữ Ethereum trên các sàn giao dịch đang giảm nhanh chóng khi chỉ số flux của ETH chuyển sang âm lần đầu tiên trong lịch sử.

Để dễ hiểu, flux đo lường dòng chảy ròng của ETH trên tất cả các sàn. Flux dương nghĩa là có nhiều khoản nạp vào hơn, cho thấy nhà đầu tư đang bán ETH nhiều hơn và mua ít đi.

Ngược lại, flux âm thể hiện việc ETH rút khỏi sàn nhiều hơn nạp vào, cho thấy hoạt động tích lũy mạnh và niềm tin được phục hồi từ phía nhà đầu tư.

Xu hướng này có thể kích hoạt đà tăng mới cho Ethereum, đồng thời thu hút sự chú ý đến các altcoin tiềm năng có khả năng hưởng lợi từ dòng vốn đang luân chuyển trong thị trường.

Dữ liệu từ CryptoQuant cho thấy lượng ETH trên các sàn giao dịch đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới, phản ánh sự tích lũy mạnh từ phía các tổ chức.

Ngoài ra, ba “cá voi” từ thời ICO gần đây đã chuyển 645 triệu USD giá trị ETH vào một địa chỉ staking mới. Số 150.000 ETH này vốn được mua với giá chỉ 0,31 USD/ETH, và thay vì chốt lời hơn 643 triệu USD, họ đã chọn stake để nhận lợi nhuận dài hạn.

Điều này cho thấy sự thay đổi trong cách nhìn nhận: ngày càng nhiều tổ chức xem Ethereum như một tài sản tạo lợi suất, thay vì chỉ là công cụ đầu cơ.

Tiếp theo, chúng ta sẽ phân tích biểu đồ kỹ thuật của ETH để dự đoán diễn biến trong vài tuần tới, đồng thời gợi ý những altcoin tốt nhất để mua ngay lúc này nhằm tận dụng đà tăng trưởng.

Phân tích kỹ thuật Ethereum: Đang chờ cú bứt phá

Sau khi tăng 139% kể từ đầu tháng 5 và chạm ngưỡng 5.000 USD vào ngày 24/8, Ethereum hiện đã hình thành mô hình tam giác đối xứng, với vùng hỗ trợ quan trọng quanh 4.000 USD.

Thông thường, mô hình này báo hiệu xu hướng tăng giá sẽ tiếp tục. Nếu bứt phá thành công, ETH có thể nhanh chóng quay lại mức đỉnh trước đó và tiến tới 5.500 USD hoặc cao hơn.

Theo Bitbull, một trader có 67.000 người theo dõi trên X, ETH hiện đang giữ vững đường xu hướng tăng trên khung ngày. Chừng nào giá chưa phá vỡ xuống dưới, ETH vẫn là lựa chọn mua hấp dẫn.

Điều quan trọng hơn, khi Ethereum tăng giá, thị trường altcoin thường đi theo — và thường mang lại lợi nhuận vượt trội cho nhà đầu tư.

Nếu bạn muốn tận dụng đợt tăng trưởng tiếp theo của Ethereum, dưới đây là một số altcoin đáng chú ý ngay lúc này.

1. Bitcoin Hyper ($HYPER) – Siêu tăng tốc Bitcoin với hiệu suất như Solana

Bitcoin Hyper ($HYPER) hiện là một trong những crypto đáng mua nhất nhờ sứ mệnh khai thác trọn vẹn tiềm năng ứng dụng thực tế của Bitcoin.

bitcoin hyper

Khác với mạng Bitcoin chậm chạp, tốn kém và dễ tắc nghẽn, HYPER đang xây dựng Layer-2 thực sự đầu tiên cho Bitcoin, mang lại tốc độ cực nhanh, phí siêu thấp và khả năng tương thích hoàn toàn với Web3.

Với việc tích hợp Solana Virtual Machine (SVM), các nhà phát triển có thể triển khai smart contract và ứng dụng phi tập trung trực tiếp trên blockchain Bitcoin. Cầu nối phi tập trung canonical bridge sẽ cho phép người dùng chuyển đổi BTC gốc thành token Layer-2 một cách liền mạch.

Điều này mở ra cánh cửa cho DeFi tốc độ cao, NFT, staking, lending và DAO – tất cả đều được bảo mật bởi Bitcoin.

Hiện tại, giá chỉ 0,012865 USD/HYPER, dự án đã huy động hơn 14,1 triệu USD từ các nhà đầu tư sớm. Theo dự đoán giá, HYPER có thể đạt 0,32 USD vào cuối năm 2025, tức lợi nhuận tiềm năng lên tới 2.400% cho những người mua sớm.

2. Maxi Doge ($MAXI) – Meme coin hướng tới lợi nhuận 1000 lần

Nếu danh mục đầu tư của bạn đang quá tập trung vào các altcoin nghiêm túc và có tính ứng dụng cao, Maxi Doge ($MAXI) mang đến một lựa chọn rủi ro cao nhưng lợi nhuận tiềm năng cũng lớn.

Maxi Doge (MAXI)

Đây là một meme coin mới đang trong giai đoạn presale, được xây dựng như một đối thủ mạnh mẽ và táo bạo hơn Dogecoin — với tham vọng trở thành meme coin được “hype” nhiều nhất hành tinh.

Khác với hình ảnh vui nhộn của Dogecoin, Maxi Doge theo đuổi cá tính mạnh mẽ và đưa ra chiến lược marketing quyết liệt: hợp tác với influencer, chiến dịch truyền thông xã hội, PR toàn cầu, tất cả được hỗ trợ bởi 40% tổng cung $MAXI dành riêng cho marketing.

Dù $MAXI không có tiện ích mang tính cách mạng, dự án vẫn tạo ra giá trị thông qua cộng đồng, với các quyền lợi như sự kiện độc quyền cho holder, cuộc thi giao dịch hàng tuần và phần thưởng trên bảng xếp hạng.

Hiện tại, trong giai đoạn presale, $MAXI đã huy động được 1,88 triệu USD, với giá token chỉ 0,000256 USD — mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn nếu đà hứng thú tiếp tục.

Kết luận

Lượng dự trữ Ethereum trên các sàn giao dịch đang cạn kiệt với tốc độ kỷ lục, cho thấy nhu cầu chưa từng có từ các nhà đầu tư lớn đang muốn tích lũy càng nhiều “bạc kỹ thuật số” càng tốt.

Kết hợp với khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cắt giảm lãi suất vào tháng 9, xu hướng này có thể thúc đẩy một đợt tăng mạnh cho ETH và toàn bộ thị trường altcoin.

Đối với những ai muốn tận dụng cơ hội, các token vốn hóa nhỏ nhưng tiềm năng tăng trưởng cao như Bitcoin Hyper ($HYPER), Maxi Doge ($MAXI) và Tutorial ($TUT) là những lựa chọn đáng chú ý.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng thị trường crypto vẫn biến động mạnh và khó lường. Nội dung bài viết này không phải lời khuyên tài chính – hãy luôn tự nghiên cứu trước khi đầu tư.

Disclaimer: The articles reposted on this site are sourced from public platforms and are provided for informational purposes only. They do not necessarily reflect the views of MEXC. All rights remain with the original authors. If you believe any content infringes on third-party rights, please contact [email protected] for removal. MEXC makes no guarantees regarding the accuracy, completeness, or timeliness of the content and is not responsible for any actions taken based on the information provided. The content does not constitute financial, legal, or other professional advice, nor should it be considered a recommendation or endorsement by MEXC.
Share Insights

You May Also Like

Microsoft reportedly ready to abandon high-stakes talks with OpenAI

Microsoft reportedly ready to abandon high-stakes talks with OpenAI

PANews reported on June 19 that Microsoft (MSFT.O) is ready to abandon high-stakes negotiations with OpenAI on the future of its alliance, according to the Financial Times. The report quoted
READY
READY$0.003286+0.12%
Juneo Supernet
JUNE$0.0832-14.49%
FUTURECOIN
FUTURE$0.12145-16.29%
Share
PANews2025/06/19 07:31
Share
UK to introduce restrictive banking crypto asset regulation rules

UK to introduce restrictive banking crypto asset regulation rules

PANews reported on June 19 that according to CoinDesk, David Bailey, executive director of prudential policy at the Bank of England, said that the UK plans to introduce stricter regulatory
Juneo Supernet
JUNE$0.0832-14.49%
Lorenzo Protocol
BANK$0.06613+2.09%
Share
PANews2025/06/19 07:54
Share
Could A Dogecoin ETF Be Launched This Week? This Expert Thinks So

Could A Dogecoin ETF Be Launched This Week? This Expert Thinks So

The cryptocurrency market is closely watching Dogecoin this week as Nate Geraci, chairman and president of The ETF Store, says the first Dogecoin ETF could launch very soon, possibly within days. Meanwhile, market analyst Javon Marks predicts that the memecoin could be on the edge of a massive rally, which may bring huge gains of more than 860 percent for holders.  First Dogecoin ETF Could Arrive This Week Nate Geraci shared his view on X that the first Dogecoin ETF appears likely to launch this week. He pointed to the REX-Osprey DOGE ETF, which will trade under the ticker symbol $DOJE. Geraci told followers to “get ready,” and he added that he thinks the next two months for crypto ETFs will be “wild.” His words suggest that not only Dogecoin but also other crypto funds could be part of a very active period in the ETF space. Related Reading: Ethereum Price To Clear $5,000 If This Level Is Broken ETF provider REX Shares also confirmed the REX-Osprey DOGE ETF. The company announced that $DOJE is coming soon and will be the first ETF to give investors direct exposure to Dogecoin’s performance. For fans of the iconic memecoin, this means there will be a new and regulated way to invest in DOGE without holding the coin directly. The ETF filing with the U.S. SEC, which includes a prospectus for the offering, confirms that the plan is official and already moving forward, making Geraci’s comments about an ETF launch this week more realistic. If it goes live, the Dogecoin ETF will join the growing list of crypto ETFs already on the market, but it will stand out as the first dedicated to DOGE. Analyst Predicts A 860% Surge In The Dogecoin Price While news about a Dogecoin ETF is making waves, market analyst Javon Marks has put forward an even more dramatic outlook for the coin’s price. Based on his review, he believes the coin could rise more than 860% from its current levels. His price target is about $2.28, though he added that the move could even go much higher. Related Reading: Chainlink Integration Brings Shiba Inu Into New Crosschain Market — What You Should Know Marks explained that Dogecoin’s earlier cycles have shown a pattern of big rallies, and the current setup is similar. That is why he thinks a near 10X rally could be looming in the future. In the past, the memecoin often spent long stretches moving sideways and building strength before breaking out into significant gains. Marks sees the same type of structure now, which is why he believes another large rally may be starting. With the possibility of the first Dogecoin ETF launching this week and a well-known analyst suggesting massive price growth, the coin is once again at the center of attention in the crypto market. Investors are now watching both the ETF decision and the price charts to see if these bold calls will become reality. Featured image from DALL.E, chart from TradingView.com
NEAR
NEAR$2.652+3.55%
Union
U$0.00986-1.89%
Waves
WAVES$1.1156-0.73%
Share
NewsBTC2025/09/09 23:00
Share

Trending News

More

Microsoft reportedly ready to abandon high-stakes talks with OpenAI

UK to introduce restrictive banking crypto asset regulation rules

Could A Dogecoin ETF Be Launched This Week? This Expert Thinks So

James Wynn displaced as Hyperliquid’s biggest loser

Strategic Bitcoin Purchase: Hong Kong’s Boyaa Interactive Commits $50.7M