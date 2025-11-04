FAQ sa Likidasyon para sa Futures Trading

Ang likidasyon, na tinutukoy din bilang sapilitang pagsasara o margin call, ay nangyayari kapag awtomatikong isinara ng platform ang posisyon ng isang user. Sa MEXC, ang maintenance margin rate (MMR) ay ang pangunahing tagapagpahiwatig ng panganib sa posisyon ng user at pangkalahatang pagkakalantad sa asset. Kapag ang MMR ay umabot o lumampas sa 100%, ang sistema ay awtomatikong ili-liquidate ang posisyon. Ang mga user ay mahigpit na pinapayuhan na subaybayan ang mga pagbabago sa kanilang MMR nang maigi upang maiwasan ang likidasyon.
Ginagamit ng MEXC ang patas na presyo bilang trigger para sa likidasyon. Kapag ang patas na presyo ay umabot sa presyo ng likidasyon, ang mekanismo ng likidasyon ay isinaaktibo. Ang paggamit ng patas na presyo bilang isang sanggunian ay nakakatulong na mapabuti ang katatagan ng merkado at binabawasan ang hindi kinakailangang likidasyon sa mga panahon ng abnormal na pagbabagu-bago ng merkado.
Maaaring tingnan ng mga user ang kasalukuyang patas na presyo at ang paliwanag nito sa tuktok ng pahina ng trading. Bukod pa rito, sa tuktok ng candlestick chart, ang mga user ay maaaring lumipat sa pagitan ng patas na presyo, ang huling presyo, at ang index na presyo upang madaling masubaybayan ang mga trend ng lahat ng tatlong presyo.
Kapag na-trigger ang likidasyon, magsasagawa ang sistema ng isang tiered na likidasyon batay sa limitasyon sa panganib sa posisyon ng user upang maiwasang ma-liquidate ang buong posisyon at para mas mahusay na pamahalaan ang mga panganib.
Pagkansela ng Order
Cross Margin Mode: Lahat ng mga bukas na order sa ilalim ng account ay kakanselahin.
Isolated Margin Mode (kapag pinagana ang pagdaragdag ng auto-margin na tampok): Lahat ng bukas na order para sa apektadong kontrata ay kakanselahin.
Pagkatapos kanselahin ang mga order, kung ang maintenance margin rate ay katumbas pa rin o lumampas sa 100%, ang proseso ay magpapatuloy sa susunod na hakbang.
Self Trading sa Mahaba-Panandalian
Sa cross margin mode, kung ang parehong mahaba at panandaliang mga posisyon ay umiiral nang sabay-sabay, awtomatikong babawasan ng system ang mga posisyon sa pamamagitan ng pagsasagawa ng self trading.
Nalalapat lang ang hakbang na ito sa cross margin mode. Pagkatapos makumpleto ang self-trading, kung ang margin rate ay 100% pa rin o mas mataas, ang system ay magpapatuloy sa susunod na hakbang.
Tiered na Likidasyon
Pinakamababang Panganib na Tier: Kung ang posisyon ay nasa pinakamababang antas ng limitasyon sa panganib, ang proseso ay magpapatuloy sa susunod na hakbang.
Mas Mataas na Panganib na Mga Tier: Kung ang posisyon ay nasa mas mataas na panganib na limit na tier, ang sistema ay ili-liquidate ang bahagi ng posisyon sa presyo ng pagkabangkarote upang bawasan ang antas ng limitasyon sa panganib. Kakakalkulahin muli ng system ang margin rate batay sa bago, pinababang maintenance margin rate. Kung mananatiling 100% o mas mataas ang margin rate, magpapatuloy ang proseso ng tiered na likidasyon hanggang sa maabot ang pinakamababang antas.
Buong Likidasyon
Kapag ang posisyon ay nasa pinakamababang panganib na tier ngunit mayroon pa ring margin rate sa o higit sa 100%, ang natitirang posisyon ay ganap na kukunin ng makina ng likidasyon sa presyo ng pagkabangkarote.
Tandaan: Ang mga likidasyon ay pinangangasiwaan ng makina ng likidasyon at hindi dumaan sa tumutugmang makina, kaya ang presyo ng pagkabangkarote ay hindi makikita sa mga talaan ng transaksyon o sa chart ng presyo.
Kapag ang posisyon ng user ay nakuha na ng makina ng likidasyon sa presyo ng bangkarote, kung ito ay maisasagawa sa presyong mas mahusay kaysa sa presyo ng pagkabangkarote, anumang natitirang margin ay idaragdag sa pondo ng seguro.
Kung ang posisyon ay hindi maisakatuparan sa presyong mas mahusay kaysa sa presyo ng pagkabangkarote, ang magreresultang kulang ay sasakupin ng pondo ng seguro. Sa wakas, kung ang pondo ng seguro ay hindi sapat upang masakop ang pagkalugi, ang posisyon ay ipapasa sa auto-deleveraging (ADL) system.
Ang mga order sa likidasyon ay matatagpuan sa seksyong Kasaysayan ng Posisyon.
Paraan 1
1）Mag-log in sa MEXC App at i-click ang Futures sa ibaba upang makapasok sa pahina ng Futures Trading.
2）I-click ang icon ng order sa seksyon ng order.
3）Suriin ang iyong mga na-liquidate na order sa Kasaysayan ng Posisyon.
Paraan 2
1）Mag-log in sa MEXC App at i-tap ang Mga Wallet sa ibaba upang makapasok sa pahina ng Mga Wallet.
2）Piliin ang tab na Futures at i-click ang icon ng order sa kanan.
3）Tingnan ang iyong mga liquidated order sa Kasaysayan ng Posisyon.
Sa website, mag-log in at i-click ang Mga Futures Order sa ilalim ng Mga Order sa kanang tuktok na navigation bar.
Sa ilalim ng Kasaysayan ng Posisyon, maaari mong tingnan ang iyong mga liquidated order.
Ang maintenance margin rate (MMR) ay isang risk indicator na dynamic na kinakalkula batay sa iyong kasalukuyang posisyon. Kapag ang MMR ay umabot sa 100% o mas mataas, nangangahulugan ito na ang iyong margin ay hindi sapat upang mapanatili ang iyong posisyon, at ang system ay magti-trigger ng likidasyon.
Formula sa pagkalkula:
MMR = (Margin ng Maintenance + Bayarin sa Likidasyon) / (Position Margin + Hindi Natantong PNL)
Pagtatasa ng Panganib:
MMR < 100%: May safety buffer pa rin ang posisyon.
MMR = 100%: Ang halaga ng posisyon ay sapat lamang upang matugunan ang pinakamababang kinakailangan (Maintenance Margin + Bayarin sa Likidasyon). Ang likidasyon ay na-trigger sa puntong ito.
MMR > 100%: Ang halaga ng posisyon ay mas mababa sa minimum na kinakailangan, at sisimulan ng system ang proseso ng likidasyon.
5.2.1 Bakit Umiiral ang Margin ng Maintenance?
Ang maintenance margin ay ang minimum na margin na kinakailangan upang panatilihing bukas ang isang posisyon. Kapag bumaba ang margin ng account sa threshold na ito, magti-trigger ang system ng liquidation o partial liquidation. Ito ay isang kinakailangang mekanismo upang protektahan ang mga posisyon at kontrolin ang panganib ng likidasyon.
Mga formula sa pagkalkula:
USDT-Margined Futures:
Margin ng maintenance = Average na Presyo ng Pagpasok × Kont. × Laki × Maintenance Margin Rate
Coin-Margined Futures:
Margin ng maintenance = (Laki × Kont. / Average na Presyo ng Pagpasok) × Maintenance Margin Rate
Ang margin ng maintenance ay direktang nakakaapekto sa presyo ng likidasyon at maaaring ituring na "naka-lock" na bahagi ng margin na ginagamit para sa pamamahala ng peligro. Kung mas malaki ang laki ng posisyon, mas maraming margin ang dapat na mai-lock, na nangangahulugan na ang maintenance margin rate ay tataas nang naaayon. Lubos naming inirerekomenda na isara ng mga user ang kanilang mga posisyon bago bumaba ang kanilang available na balanse sa margin sa antas ng maintenance margin upang maiwasan ang likidasyon.
5.2.2 Ano ang Maintenance Margin Rate?
Ang maintenance margin rate (MMR) ay kinakalkula batay sa laki ng posisyon ng isang user, sa halip na ang leverage multiplier. Nangangahulugan ito na ang MMR ay hindi apektado ng piniling leverage. Hinahati ng system ang mga laki ng posisyon sa maraming tier ayon sa base na limitasyon sa panganib ng Futures at mga incremental na threshold. Ang bawat tier ay tumutugma sa ibang MMR: mas malaki ang posisyon, mas mataas ang MMR. Ang mga detalye sa MMR at mga antas ng limitasyon sa panganib para sa bawat Perpetual Futures ay makikita sa ilalim ng Pangkalahatang-ideya ng Futures → Impormasyon → Mga Limitasyon sa Panganib.
Halimbawa: Kung ang MMR ng User A ay 1% at gumamit sila ng 100 USDT bilang margin, 1 USDT ang mala-lock. Kapag ang hindi natanto na pagkalugi ay umabot sa 99 USDT, ang posisyon ay tatanggalin, sa halip na maghintay hanggang ang buong 100 USDT ay mawala. Tinutulungan ng mekanismong ito ang platform na pamahalaan ang panganib nang mas epektibo.
Tandaan: Sa mga kaso ng abnormal na pagbabagu-bago ng presyo o matinding kundisyon sa merkado, maaaring gumawa ang system ng mga karagdagang hakbang upang mapanatili ang katatagan ng merkado, kabilang ngunit hindi limitado sa:
Pagsasaayos ng maximum na leverage para sa Futures
Pagsasaayos ng mga limitasyon sa posisyon sa iba't ibang tier
Pagsasaayos ng MMR sa iba't ibang tier
Kondisyon ng likidasyon: Ang isang posisyon ay tatanggalin kapag ang Position Margin + Hindi Natantong PNL ≤ Maintenance Margin + Bayarin sa Likidasyon.
Sa madaling salita, nati-trigger ang likidasyon kapag ang maintenance margin rate (MMR) = 100%, at ang presyo ng likidasyon ay maaaring makuha mula sa kundisyong ito. (Para mas simple, binabalewala ng sumusunod na halimbawa ang bayarin sa likidasyon.)
Mahabang posisyon:
Presyo ng Likidasyon = (Margin ng maintenance – Position Margin + Average na Presyo ng Pagpasok × Kont. × Laki) / (Kont. × Laki)
Panandaliang posisyon:
Presyo ng Likidasyon = (Average na Presyo ng Pagpasok × Kont. × Laki – Margin ng maintenance + Position Margin) / (Kont. × Size)
Halimbawa: Bumibili ang isang user ng 10,000 kont. ng BTCUSDT Perpetual Futures sa Average na Presyo ng Pagpasok na 8,000 USDT na may 25x leverage, na nagbubukas ng mahabang posisyon. (Ipagpalagay na ang 10,000 kont. ay nasa ilalim ng unang panganib na tier na may maintenance margin rate na 0.5%.)
Margin ng maintenance = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT
Margin ng Posisyon = (8,000 × 10,000 × 0.0001) / 25 = 320 USDT
Presyo ng Likidasyon para sa mahabang posisyon:
(40 – 320 + 8,000 × 10,000 × 0.0001) / (10,000 × 0.0001) = 7,720 USDT
Sa isolated margin mode, ang mga user ay maaaring manu-manong magdagdag ng margin upang mapataas ang buffer sa pagitan ng presyo ng likidasyon at ng presyo ng pagpasok, at sa gayon ay binabawasan ang panganib ng likidasyon. Kapag mataas ang antas ng panganib ng isang posisyon, ang pagdaragdag ng dagdag na margin ay isang epektibong paraan upang mabawasan ang pagkakalantad.
Kondisyon ng Likidasyon: Ang isang posisyon ay tatanggalin kapag ang equity sa cross margin mode (hindi kasama ang isolated margin, isolated na Hindi Natantong PNL, at lahat ng order margin) ≤ Cross Margin Margin ng Maintenance + Bayarin sa Likidasyon. Sa madaling salita, nati-trigger ang likidasyon kapag ang maintenance margin rate (MMR) = 100%, at ang presyo ng likidasyon ay maaaring makuha mula sa kundisyong ito. (Para mas simple, binabalewala ng sumusunod na halimbawa ang bayarin sa likidasyon.)
Formula:
Presyo ng Likidasyon = (Average na Panandaliang Presyo ng Pagpasok × Panandaliang Posisyon Kont. × Sukat – Average na Mahabang Presyo ng Pagpasok × Mahabang Posisyon Kont. × Laki – Cross Margin Maintenance Margin + (Balanse ng Wallet – Isolated Position Margin – Order Margin + Hindi Natantong PNL ng ibang cross margin na mga posisyon)) / (Panandaliang Posisyon Kont. × Laki – Mahabang Posisyon Kont. × Laki)
Halimbawa:
Bumibili ang isang user ng 10,000 kont. ng BTCUSDT Perpetual Futures sa Average na Presyo ng Pagpasok na 8,000 USDT na may 25x leverage, gamit ang 500 USDT na balanse sa wallet. Ang user ay may hawak lamang nitong solong mahabang cross margin na posisyon, na walang mga nakahiwalay na posisyon at walang aktibong bukas na mga order. (Ipagpalagay na ang 10,000 kont. ay nasa ilalim ng unang panganib na tier na may maintenance margin rate na 0.5%.)
Cross Margin Maintenance Margin = 8,000 × 10,000 × 0.0001 × 0.5% = 40 USDT
Presyo ng Likidasyon:
(0 × 0 × 0.0001 – 8,000 × 10,000 × 0.0001 – 40 + (500 – 0 – 0 + 0)) / (0 × 0.0001 – 10,000 × 0.0001) = 7,540 USDT
Hindi tulad ng isolated na margin mode, ang presyo ng likidasyon sa cross margin mode ay maaaring magbago anumang oras, dahil ang margin ay patuloy na naaapektuhan ng mga posisyon sa ibang mga pares ng kalakalan. Sa cross margin mode, ang bawat posisyon ay may sariling independiyenteng paunang margin, ngunit ang margin pool ay ibinabahagi. Ang hindi natanto na PNL ng bawat posisyon ay nakakaapekto sa kabuuang balanse ng cross margin account. Bukod dito, kung ang isang user ay humahawak ng parehong mahaba at panadaliang cross margin na mga posisyon sa ilalim ng parehong Futures, ang presyo ng likidasyon ay magiging pareho para sa parehong direksyon.
Ang presyo ng likidasyon ay hindi katulad ng presyo ng pagkuha. Ang presyo ng likidasyon ay isang trigger point lamang. Kapag naganap ang likidasyon, papalitan ng makina ng likidasyon ang posisyon ng user sa presyo ng pagkuha. Sa history ng posisyon at pahina na "Ibahagi ang Aking PNL," ang ipinapakitang average na presyo ng pagsasara ay ang presyo ng pagkuha.
Ang presyo ng pagkuha, na kilala rin bilang presyo ng pagkabangkarote, ay tumutukoy sa presyo kung saan ang lahat ng margin sa posisyon ay ganap na nawala. Ito ay kumakatawan sa teoretikal na punto kung saan ang balanse ng account ay mababawasan sa zero. Sa pagsasagawa, ito ay bihirang mangyari, dahil sa sandaling maabot ang presyo ng likidasyon, awtomatikong ili-liquidate ng platform ang posisyon upang protektahan ang liquidity ng merkado.
Halimbawa: Mga Detalye ng Order ng SOLUSDT na Liquidated na Posisyon
Leverage
Average na Presyo ng Pagpasok
Margin ng Posisyon
Halaga ng Posisyon
Presyo ng Likidasyon
Presyo ng Pagkabangkarote
Bago mag Likidasyon
100x
196.09 USDT
1.3726 USDT
137.263 USDT
/
/
Pagkatapos mag Likidasyon
100x
/
/
137.263 USDT
194.59 USDT
194.14 USDT
Kapag ang patas na presyo ng merkado ay umabot sa presyo ng likidasyon na 194.59 USDT, ang mahabang posisyon ng SOLUSDT ay mali-liquidate. Ang bahaging ito ng posisyon ay kinuha ng makina ng likidasyon sa presyo ng pagkabangkarote na 194.14 USDT.
Kapag ang markang presyo ay umabot sa presyo ng likidasyon, ang sistema ang kukuha sa posisyon sa presyo ng pagkuha (presyo ng pagkabangkarote). Dahil ang proseso ng likidasyon ay hindi dumaan sa tumutugmang makina, ang presyo ng pagkuha ay maaaring hindi lumabas sa tsart ng candlestick. Pagkatapos ng likidasyon, ang anumang natitirang margin ay ililipat sa pondo ng seguro. Kung ang posisyon ay mapupunta sa negatibong equity, sasakupin ng pondo ng seguro ang kakulangan. Isa ito sa mga hakbang sa pagkontrol sa panganib ng MEXC na idinisenyo upang pigilan ang mekanismo ng auto-deleveraging (ADL) na ma-trigger sa panahon ng matinding pagbabago sa merkado.
Gamit ang kontrata ng BTCUSDT Perpetual Futures bilang isang halimbawa (ang sumusunod na data ay para lamang sa paglalarawan; mangyaring sumangguni sa listahan ng Mga Limitasyon sa Panganib para sa aktwal na mga halaga):
Kapag nagtakda ang user ng leverage sa 200x, tumutugma ito sa Tier 1 sa listahan ng mga limitasyon sa panganib. Sa tier na ito, ang maximum na dami ng posisyon ng user ay 525,000 kont. (kabilang ang parehong mga bukas na posisyon at nakabinbing dami ng pagbubukas ng order).
Kapag ang isang user ay nagtakda ng leverage sa 50x, ito ay tumutugma sa Tier 4 sa listahan ng mga limitasyon sa panganib (47 < Leverage ≤ 58). Sa tier na ito, ang maximum na dami ng posisyon ng user ay 2,100,000 kont. (kabilang ang parehong mga bukas na posisyon at nakabinbing dami ng pagbubukas ng order).
Tier
Maximum na Leverage
Saklaw ng Laki ng Posisyon (Kont.)
Maintenance Margin Rate
1
200x
0~525,000
0.40%
2
111x
525,000~1,050,000
0.80%
3
76x
1,050,000~1,575,000
1.20%
4
58x
1,575,000~2,100,000
1.60%
5
47x
2,100,000~2,625,000
2.00%
Ipagpalagay na ang mga antas ng panganib sa limitasyon para sa kontrata ng BTCUSDT Perpetual Futures ay tulad ng ipinapakita sa itaas (mga halaga ay para sa paglalarawan lamang; mangyaring sumangguni sa listahan ng Mga Limitasyon sa Panganib para sa bawat Hinaharap para sa aktwal na mga numero).
Sa cross margin mode, ang leverage ay nakakaapekto lamang sa halaga ng margin na kinakailangan at hindi direktang tinutukoy ang presyo ng likidasyon. Ang presyo ng likidasyon sa cross margin mode ay tinutukoy ng balanse ng account at ang halaga ng mga bukas na posisyon.
Sa isolated margin mode, kung hindi inaayos ng user ang margin pagkatapos magbukas ng posisyon, ang mas mataas na leverage ay magiging sanhi ng paglapit ng presyo ng likidasyon sa presyo ng pagpasok, na nagdaragdag ng panganib ng likidasyon.
Sa cross margin mode, narito kung paano gumagana ang "epektibong leverage":
Halimbawa, ipagpalagay na ang isang user ay may 10 USDT sa kanilang account. Sa cross margin mode, kung pipiliin nila ang 10x na leverage para magbukas ng posisyon na nagkakahalaga ng 10 USDT, ang paunang margin para sa posisyong iyon ay kakalkulahin tulad ng sumusunod:
Initial Margin = Halaga ng Posisyon / Leverage = 10 USDT / 10 = 1 USDT
Nangangahulugan ito na 1 USDT mula sa account ng user ay mai-lock bilang margin, habang ang natitirang 9 USDT ay magagamit pa rin para sa iba pang mga posisyon.
Dahil ang user ay nakikipagkalakalan sa cross margin mode, ang kanilang buong balanse sa account ay nagsisilbing available na margin. Nangangahulugan ito na ang lahat ng 10 USDT sa kanilang Futures account ay maaaring gamitin para sa pamamahala sa panganib sa posisyon. Samakatuwid, sa kabila ng pagpili ng 10x leverage, ang kanilang epektibong leverage ay talagang kinakalkula sa:
Epektibong Leverage = Balanse ng Account / Halaga ng Posisyon = 10 USDT / 10 USDT = 1
Ipinapakita nito na sa cross margin mode, hindi direktang tinutukoy ng leverage ang presyo ng likidasyon. Sa halip, ang presyo ng likidasyon ay pangunahing nakasalalay sa magagamit na margin ng account at ang halaga ng mga bukas na posisyon.
Bumili ang User A ng 80,000 kont. sa BTCUSDT Perpetual Futures sa presyong 10,000 USDT na may 50x leverage. Sa puntong ito, ang laki ng posisyon ay 80,000 kont., na nasa ilalim ng Tier 1 sa listahan ng Mga Limitasyon sa Panganib (saklaw ng laki ng posisyon: 0-100,000 kont.). Samakatuwid, ang maintenance margin rate para sa posisyong ito ay 0.5% sa ilalim ng Tier 1.
Sa paglaon, habang tumataas ang presyo ng BTCUSDT, tinataasan ng User A ang posisyon ng 40,000kont., (nagdadala sa kabuuang laki ng posisyon sa 120,000 kont., na nasa ilalim ng Tier 2 sa listahan ng Mga Limitasyon sa Panganib (hanay ng laki ng posisyon: 100,000-200,000 kont.). Bilang resulta, ang rate ay mas mababa sa Tier 2 sa maintenance margin.
Sa yugtong ito, kung maabot ng posisyon ang threshold ng likidasyon, mati-trigger ang likidasyon. Dahil nasa mas mataas na tier ang posisyon, nalalapat ang tiered na likidasyon. Ang sistema ay unang magli-liquidate ng 20,000 kont. (ang bahagi sa kasalukuyang tier). Pagkatapos ng bahagyang likidasyon na ito, bumababa ang laki ng posisyon sa 100,000 kont., na ibabalik ito sa Tier 1, kung saan bumababa ang maintenance margin rate mula 1% hanggang 0.5%. Ang sistema ay muling susuriin ang natitirang posisyon: kung ito ay sasailalim pa rin sa likidasyon, ang natitirang posisyon ay tatanggalin din; kung hindi, ang natitirang posisyon ay mananatili.
Kapag itinakda mo ang iyong unit ng kontrata sa USDT, sa halip na dami o kont., sa USDT-Margined Futures Trading, ang na-liquidate na dami na ipinapakita sa Kasaysayan ng Posisyon ay maaaring mag-iba sa iyong dami ng pagbubukas.
Nangyayari ito dahil habang hawak mo ang parehong bilang ng mga token sa kabuuan, nagbabago ang halaga ng mga ito habang nagbabago ang mga presyo. Dahil ang halaga ng na-liquidate (halaga ng posisyon) ay kinakalkula sa pamamagitan ng pag-multiply ng dami ng token sa average na presyo ng pagpapatupad, ang panghuling halaga ng na-liquidate ay karaniwang mag-iiba mula sa iyong unang laki ng posisyon.
Bago makisali sa Futures trading, mahalagang magtakda ng makatotohanang mga inaasahan sa pamumuhunan at ipatupad ang wastong pamamahala sa panganib, dahil sa mataas na pagbabagu-bago ng mga merkado ng Futures. Sa ganitong paraan, kahit na ang merkado ay nakakaranas ng matalim na pagbabagu-bago, ang iyong mga pagkalugi ay maaaring manatili sa loob ng isang nakokontrol na hanay. Para sa higit pang mga detalye sa pagpigil sa likidasyon, mangyaring sumangguni sa: Paano Pigilan ang Likidasyon sa Futures Trading.
Maaari mong bawasan ang panganib ng likidasyon sa pamamagitan ng pagdaragdag ng karagdagang margin o pagpapababa ng iyong opening leverage. Pinatataas nito ang distansya sa pagitan ng presyo ng likidasyon at ng presyo sa merkado, na ginagawang mas malamang ang likidasyon.
Ang pagtatakda ng stop-loss na presyo ay isa sa pinakamabisang paraan para maiwasan ang likidasyon. Tinutulungan ka nitong limitahan ang mga pagkalugi at bawasan ang panganib na ma-liquidate ang iyong posisyon.
Tandaan na ang mga stop-loss o take-profit na order ay maaaring mabigong maisagawa dahil sa matinding pagbabagu-bago ng market o hindi sapat na laki ng posisyon upang isara. Kung matagumpay na na-trigger, ang order ay isasagawa bilang isang market order. Gayunpaman, dahil ang mga order sa merkado ay apektado ng pagbabagu-bago, ang aktwal na presyo ng pagpuno ay maaaring mag-iba mula sa presyo ng stop-loss na itinakda mo.
Sa seksyong Mga Kagustuhan ng pahina ng kalakalan sa Futures, maaari mong paganahin ang Mga Alerto sa Likidasyon at magtakda ng limitasyon sa rate ng margin. Kapag ang maintenance margin rate ng isang posisyon ay umabot o lumampas sa threshold na iyong itinakda, ang MEXC ay maglalabas ng alerto. Ang bawat posisyon ay maaaring makatanggap ng hindi hihigit sa isang alerto bawat 30 minuto.
Maaaring palakihin ng leverage ang mga potensyal na kita, ngunit mayroon din itong mga kaukulang panganib. Kapag nangangalakal ng Futures, maaari mong gamitin ang mga tool na ibinigay ng platform at magpatibay ng mahusay na mga diskarte sa pangangalakal upang mabawasan ang panganib ng likidasyon.