Fragmetric (FRAG): Modular Asset Management at Restaking Infrastructure sa Solana

Habang ang on-chain asset management at restaking ay nagiging pangunahing haligi ng DeFi ecosystem, pinangungunahan ng Fragmetric ang isang lubos na modular at composable na solusyon sa Solana network. Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng FRAG-22 asset standard at isang multi-asset liquid staking model, nag-aalok ang Fragmetric ng pinag-isang karanasan sa staking at isang mahusay na mekanismo ng pamamahagi ng kita—na nagtatayo ng mas secure at flexible na imprastraktura para sa pakikipagtulungan ng asset, na angkop sa parehong mga user at developer.
Ang Fragmetric ay isang modular asset management protocol na binuo sa Solana network. Ang misyon nito ay magbigay ng pinag-isang paghawak ng liquidity, pagsasama-sama ng gantimpala, at modular na suporta sa pamamahala para sa iba't ibang uri ng staking assets—kabilang ang SOL at mga nangungunang Liquid Staking Tokens (LSTs).
Nakatuon ang protocol sa dalawang pangunahing bahagi:
FRAG-22 Standard: Isang balangkas ng pamamahala ng asset na batay sa Solana Token Extensions, na nagpapagana ng multi-asset mapping at modular na kontrol.
Frag Assets (hal., fragSOL, fragJTO): Mga kinatawang token na natatanggap kapag ang mga user ay nagdeposito ng staking assets. Ang mga token na ito ay liquid, composable, at sumusuporta sa automated na muling pamamahagi ng kita.
Sa pamamagitan ng isang standardized na balangkas ng asset at automated na modelo ng gantimpala, layunin ng Fragmetric na mapabuti ang kahusayan ng kapital sa staking, bawasan ang pagiging kumplikado ng operasyon, at magbigay ng pundasyong imprastraktura para sa susunod na henerasyon ng pakikipagtulungan ng asset sa DeFi.
2.1 Suporta para sa Maramihang Uri ng Staking Assets
Maaaring magdeposito ang mga user ng iba't ibang asset sa Fragmetric, kabilang ang SOL (ang native token) at isang hanay ng mga LSTs (tulad ng JitoSOL, mSOL, bSOL, JTO, at iba pa).
Sa pagdeposito, nakakatanggap ang mga user ng kaukulang frag assets (hal., fragSOL) na kumakatawan sa kanilang staked positions. Ang mga frag asset na ito ay liquid at maaaring gamitin sa mga DeFi protocol para sa trading, karagdagang staking, o iba pang aktibidad na bumubuo ng kita.
2.2 Iba't Ibang Pinagmulan ng Kita
Sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng maraming stream ng kita, nag-aalok ang mga frag asset sa mga may hawak ng potensyal para sa compound returns, na pangunahing nagmumula sa:
PoS Validator Rewards: Tradisyonal na staking block rewards.
MEV (Maximal Extractable Value) Revenue: Integrated sa mga pagkakataon ng MEV sa pamamagitan ng Jito Network.
Modular Network Service Incentives (AVS): Mga reward mula sa pakikilahok sa mga decentralized na serbisyo tulad ng Switchboard (oracle) at Ping Network (node infrastructure).
2.3 FRAG-22 Modular Asset Standard
Ang FRAG-22 ay isang native asset standard na ipinakilala ng Fragmetric sa Solana, na binuo gamit ang Token Extensions. Nag-aalok ito ng mga sumusunod na pangunahing katangian:
Pinag-isang Representasyon ng Asset: Nagma-map ng iba't ibang staking assets sa frag assets, na nagpapasimple sa pamamahala at integrasyon ng portfolio.
Mga Programmable Control Module: Nagpapagana ng dynamic na pamamahala ng mga paglilipat, gantimpala, at parameter sa pamamagitan ng transfer hooks.
Awtomatikong Pagsubaybay at Pamamahagi ng Reward: Nilulutas ang mga hindi pagkakapare-pareho sa tradisyonal na LST reward systems upang mapabuti ang katumpakan at pagiging patas.
DeFi-Ready Composability: Pinapahusay ng mga standardized na modelo ng asset ang pagiging tugma at integrasyon sa mga DeFi protocol.
2.4 Seguridad ng Arkitektura at Audits
Ang lahat ng kritikal na bahagi ng Fragmetric ay sumailalim sa mga audits at pormal na pagpapatunay ng Certora at Quantstamp. Kabilang dito ang sistema ng pamamahagi ng reward, mga kontrol sa pahintulot ng kontrata, at cross-module asset routing infrastructure—na tinitiyak ang matibay na seguridad ng protocol at transparent na pamamahala ng asset.
Ang FRAG ay ang native governance token ng Fragmetric protocol, na may nakapirming kabuuang supply na 1 bilyong token na inilabas sa pamamagitan ng isang one-time distribution model—walang karagdagang inflation ang pinaplano. Bukod sa pangunahing papel nito sa pamamahala, maaaring i-stake ng mga may hawak ng FRAG token ang FRAG upang lumahok sa mga proposal at pagboto ng protocol. Ang token ay nagsisilbi rin ng mahalagang insentibo na function sa loob ng ecosystem: ang pag-staking ng FRAG ay nagbibigay ng access sa mga airdrop scores (F Points) at pagpapalakas sa reward weighting. Sa hinaharap, gagamitin din ang FRAG upang bigyan ng insentibo ang mga module developer, network participant, at ang integrasyon ng mga bagong Actively Validated Services (AVS)—na naglalagay sa token bilang sentral na driver ng halaga at koordinasyon sa buong sistema. Ang pangkalahatang-ideya ng alokasyon ng token at pag-unlock ay ang mga sumusunod:
Kategorya
Alokasyon
Vesting Schedule
Mga Pangunahing Kontribyutor
20%
1-taong cliff + 2-taong linear vesting
Mga Maagang Namumuhunan
22%
10% paunang release, ang natitira ay sumusunod sa 1-taong cliff + 2-taong vesting
Foundation
13%
4-taong linear vesting sa quarterly basis
Pagpapaunlad ng Komunidad at Ecosystem
30%
1/3 paunang release, ang natitira ay vested sa loob ng 4 na taon
Airdrop
15%
Ire-release sa phases; 1.8% ang inilaan sa Season 1
Ang unang airdrop event (Season 1) ng Fragmetric ay nakumpleto na may snapshot na kinuha noong Hunyo 2025, at ang mga claim ay binuksan noong Hulyo 2. Ang airdrop ay ipinamahagi sa mga aktibong miyembro ng komunidad, kabilang ang mga may hawak ng asset tulad ng fragSOL at fragJTO. Ang airdrop na ito ay hindi lamang nagmarka ng isang malaking milestone sa paunang pamamahagi ng FRAG token ngunit nilayon din upang hikayatin ang malawakang partisipasyon ng user, palakasin ang pakikilahok ng komunidad, at ilatag ang pundasyon para sa decentralized na pamamahala.
Kasabay nito, ang FRAG token ay opisyal na inilista para sa trading noong Hulyo 1, 2025, sa maraming exchange—kabilang ang MEXC. Ang paunang circulating supply ay humigit-kumulang 202 milyong token. Habang patuloy na umuunlad ang protocol at lumalalim ang pakikilahok ng komunidad, inaasahan na lalawak ang utility ng FRAG lampas sa pangunahing pamamahala at staking upang isama ang mas malawak na hanay ng mga insentibo sa ecosystem at cross-protocol na pakikipagtulungan.
Nag-aalok ang Fragmetric ng komprehensibong solusyon para sa kahusayan ng asset, modular na pamamahala, at cross-yield integration sa pamamagitan ng FRAG-22 standard nito at multi-asset restaking model. Ang inobasyon nito ay nakasalalay sa paggamit ng standardized at automated na mekanismo upang makamit ang balanse sa pagitan ng liquidity ng asset at compound yield. Sa hinaharap, layunin ng Fragmetric na palawakin ang suporta para sa mas malawak na iba't ibang LSTs (Liquid Staking Tokens) at AVSs (Actively Validated Services), isama sa mas malawak na network ng mga modular developer, at bumuo ng isang collaborative na imprastraktura ng asset na naglilingkod sa buong Solana at multi-chain ecosystem.
Bilang isang proyekto na pinagsasama ang teknikal na inobasyon sa real-world application, ipinapakita ng Fragmetric ang malinaw na struktural na bentahe at pangmatagalang potensyal sa sektor ng staking finance—at lubos na sulit na bantayan.
Bilang isang nangungunang pandaigdigang digital asset exchange, nagbibigay ang MEXC ng secure at mahusay na kapaligiran sa trading na may lubos na mapagkumpitensyang bayarin. Maaaring sundin ng mga user ang mga hakbang sa ibaba upang simulan ang pag-trade ng FRAG tokens:
2) Maghanap ng "FRAG" sa search bar at pumili ng alinman sa Spot o Futures Trading.
3) Piliin ang uri ng iyong order, ilagay ang dami at mga parameter ng presyo, at kumpletuhin ang transaksyon.
Maaari ka ring lumahok sa pamamagitan ng pagbisita sa pahina ng MEXC Airdrop+ event upang sumali sa FRAG airdrop event at magbahagi ng 255,000 FRAG at 50,000 USDT!
