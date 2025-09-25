Gabay sa Baguhan: Paano I-export ang Datos ng Kasaysayan ng Futures Position upang Mapabuti ang Pagganap sa Trading

Sa futures trading, ang pag-master at pagsusuri ng iyong makasaysayang data ng kalakalan ay ang unang hakbang tungo sa pagiging isang mas may karanasang mangangalakal. Ang bagong inilunsad na tampok nSa futures trading, ang pag-master at pagsusuri ng iyong makasaysayang data ng kalakalan ay ang unang hakbang tungo sa pagiging isang mas may karanasang mangangalakal. Ang bagong inilunsad na tampok n
Sa futures trading, ang pag-master at pagsusuri ng iyong makasaysayang data ng kalakalan ay ang unang hakbang tungo sa pagiging isang mas may karanasang mangangalakal. Ang bagong inilunsad na tampok na pag-export ng data ng Futures Position History ng MEXC ay nagbibigay sa mga mangangalakal ng cryptocurrency ng isang mas mahusay na paraan upang suriin ang mga nakaraang estratehiya at palakasin ang pamamahala sa panganib.
Ang datos ng kasaysayan ng Futures Position ay tumutukoy sa talaan ng mga nakaraang posisyon ng isang negosyante sa futures trading. Karaniwang kinabibilangan ito ng impormasyon gaya ng oras ng kalakalan, average na presyo ng pagpasok, average na presyo ng pagsasara, direksyon ng posisyon (mahaba o panandalian), laki ng posisyon, margin mode, natanto na PNL, at katayuan ng posisyon.
Ang pag-export ng datos ng kasaysayan ng Futures Position ay nagbibigay-daan para sa kumpletong talaan ng bawat presyo ng pagpasok, presyo ng paglabas, direksyon, PNL, at timestamp ng bawat trade, na bumubuo ng isang traceable na trajectory ng kalakalan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa kung paano gumaganap ang mga posisyon sa ilalim ng iba't ibang kundisyon ng merkado, tulad ng mga bull market, bear market, at ranging period, tumpak na matutukoy ng mga mangangalakal ang mga lugar para sa pagpapabuti sa kanilang mga diskarte. Halimbawa, maaari silang makatuklas ng mga isyu tulad ng "pagbaba ng average laban sa trend, na nagreresulta sa mas malaking pagkalugi sa isang trade." Nagbibigay-daan ito sa pag-fine-tune ng mga parameter at pamantayan sa pagpasok, na tumutulong sa mga mangangalakal na lumipat mula sa pag-asa sa karanasan patungo sa paggamit ng mga estratehiya na batay sa datos.
Ang data ng kasaysayan ng posisyon ay nagsisilbing kritikal na reference point para sa kontrol sa panganib. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga pangunahing sukatan tulad ng maximum na drawdown, ratio ng paggamit ng margin, at posibilidad ng pagpuksa, maaaring masuri ng mga mangangalakal ang kanilang sariling pagpapaubaya sa panganib. Halimbawa, kung ang data ay nagpapakita na ang 90% ng mga natatalo na trade habang gumagamit ng 5x na leverage ay nagmula sa hindi pagkukulang ng mga pagkalugi sa oras, ang isa ay maaaring magpatupad ng mga mahihirap na panuntunan, tulad ng paglilimita sa pagkalugi sa isang trade sa hindi hihigit sa 2% ng kapital, o paggamit ng mga automated na stop-loss na tool upang maiwasan ang emosyonal na hinimok na mga desisyon na maaaring masira ang capital chain. Bilang karagdagan, ang paghahambing sa makasaysayang pagganap ng iba't ibang mga mode ng margin (hal., cross margin kumpara sa nakahiwalay na margin) ay makakatulong sa mga mangangalakal na pumili ng estratehiya sa paghihiwalay sa panganib na naaayon sa kanilang istilo ng pangangalakal.
Sa kasalukuyan, sinusuportahan lamang ng MEXC ang pag-export ng data ng kasaysayan ng posisyon ng futures sa Web platform; hindi pa available ang feature na ito sa App.
Sa opisyal na homepage ng MEXC, pumunta sa kanang sulok sa itaas at mag-navigate sa Mga Order → Futures Orders → Kasaysayan ng Posisyon. Maaari mong tingnan ang hanggang 90 araw ng datos sa pahinang ito.
Para mas tumpak na mahanap ang data ng kasaysayan ng posisyon na kailangan mo, maaari kang mag-filter ayon sa Pares ng Kalakalan, Margin Mode, Direction, Close Time, at iba pang mga parameter.
Kung gusto mong ma-access ang mas detalyadong datos ng kasaysayan ng posisyon, i-click ang button na I-export ang Kasaysayan ng Posisyon. Pagkatapos ay piliin ang Pares ng Kalakalan, Margin Mode, Direction, Close Time, at ginustong Export Format. Kapag naitakda na ang lahat, i-click ang I-export para kumpletuhin ang pag-export ng datos ng kasaysayan ng posisyon.
Tandaan: Kapag pinipili ang hanay ng Oras ng Pagsara, kung pipiliin mo ang Huling 180 Araw o Huling 365 Araw, lalabas ang isang prompt na nagsasaad na sinusuportahan ng pag-export ng maramihang data ang anumang 365-araw na hanay sa loob ng nakalipas na 18 buwan (hanggang sa nakaraang araw). Ang bawat pag-export ay maaaring magsama ng hanggang 100,000 entry, na may maximum na 10 download na pinapayagan bawat buwan.
Bukod pa rito, kung pipiliin mo ang PDF bilang format ng pag-export, pakitandaan na maaaring magtagal bago makumpleto ang pag-export. Kung lumampas ang datos sa 10,000 entry, awtomatikong lilipat ang system sa proseso ng pag-export ng maramihang datos.
Ang pag-alam kung paano i-export ang datos ng posisyon ay isang mahalagang kasanayan para sa bawat trader ng crypto futures. Sa mga detalyadong feature ng pag-export ng datos ng MEXC, madali kang makakapagsagawa ng mga pagsusuri sa kalakalan, masusuri ang PNL, at masuri ang iyong mga estratehiya, na nagbibigay-daan sa patuloy na pagpapabuti sa pagganap ng kalakalan.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.