Sa pangangalakal ng futures sa cryptocurrency, ang pamamahala sa margin ay isang kritikal na kasanayan na dapat paghusayin ng bawat mangangalakal, dahil direktang tinutukoy nito ang kakayahang kumita Sa pangangalakal ng futures sa cryptocurrency, ang pamamahala sa margin ay isang kritikal na kasanayan na dapat paghusayin ng bawat mangangalakal, dahil direktang tinutukoy nito ang kakayahang kumita
Matuto pa/Mga Gabay sa Baguhan/Futures/Paano Iwasa...ga Posisyon

Paano Iwasan ang Likidasyon: Pinakamahuhusay na Gawi sa Paggamit ng Pagdaragdag ng Auto Margin para Protektahan ang Iyong mga Posisyon

Oktubre 24, 2025
0m
#Basic#Futures#Mga Baguhan
Massa
MAS$0.00482+2.55%
Orderly Network
ORDER$0.1027+2.80%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Mind-AI
MA$0.0003491-1.41%
Ambire Wallet
WALLET$0.01664+2.14%

Sa pangangalakal ng futures sa cryptocurrency, ang pamamahala sa margin ay isang kritikal na kasanayan na dapat paghusayin ng bawat mangangalakal, dahil direktang tinutukoy nito ang kakayahang kumita at kontrol sa panganib. Kabilang sa iba't ibang tool na ibinigay ng MEXC, ang tampok na Pagdaragdag ng Auto Margin ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Sa pamamagitan ng awtomatikong pagdaragdag ng margin sa isang posisyon kung kinakailangan, tinutulungan ng tool na ito ang mga mangangalakal na bawasan ang panganib ng likidasyon at palakasin ang flexibility ng kanilang mga estratehiya sa pangangalakal.


1. Ano ang Pagdaragdag ng Auto Margin?


1.1 Ano ang Margin?


Sa pangangalakal ng futures sa cryptocurrency, ang margin ay tumutukoy sa mga pondong idineposito ng isang trader upang buksan at mapanatili ang isang posisyon. Kapag ang pagbabago-bago ng merkado ay nagtulak sa isang posisyon na malapit sa presyo ng likidasyon nito, maaaring awtomatikong isara ng sistema ang posisyon, na magreresulta sa karagdagang pagkalugi. Upang mabawasan ang panganib ng likidasyon, ipinakilala ng MEXC ang tampok na Pagdaragdag ng Auto Margin.

1.2 Ano ang Pagdaragdag ng Auto Margin?


Ang Pagdaragdag ng Auto Margin ay isang mekanismo na awtomatikong naglalaan ng karagdagang margin sa isang umiiral na isolated na posisyon upang mapataas ang antas ng margin nito at maiwasan ang likidasyon. Kapag pinagana na ang tampok na ito, kung malapit nang maabot ng iyong posisyon ang threshold ng likidasyon, ang iyong available na margin ay awtomatikong ililipat sa posisyong iyon upang makatulong na maiwasan ang likidasyon.

Ang bawat pagdaragdag ng auto margin ay katumbas ng halagang kinakailangan upang matugunan ang margin ng maintenance para sa posisyong iyon. Pagkatapos maidagdag ang margin, muling kinakalkula ng sistema ang isang mas kanais-nais na presyo ng likidasyon. Sa panahon ng proseso ng Pagdaragdag ng Auto Margin, kakanselahin muna ng sistema ang anumang bukas na mga order na nauugnay sa posisyon upang matiyak na maayos ang pagpapatupad ng paglipat ng margin.


Tandaan: Ang sistema ay awtomatikong magdaragdag ng margin sa mga pataas na halaga, hanggang sa maximum na 100 beses, upang matugunan ang margin ng pagpapanatili para sa posisyong iyon. Kung, pagkatapos ng 100 na mga karagdagan, ang posisyon ay nabigo pa ring matugunan ang kinakailangang antas ng margin, ang posisyon ay tatanggalin.

1.3 Mga Pangunahing Tampok sa Pagdaragdag ng Auto Margin


  • Awtomatikong Pag-trigger: Kapag ang isang posisyon ay lumalapit sa presyo ng likidasyon nito, ang sistema ay agad na maglalaan ng karagdagang margin.
  • Mga Pagtaas ng Pagdaragdag: Ang bawat karagdagan ay katumbas ng halagang kinakailangan upang matugunan ang margin ng maintenance ng posisyon.
  • Pinahusay na Presyo ng Likidasyon: Kapag naidagdag na ang margin, muling kinakalkula ang isang mas kanais-nais na presyo ng likidasyon.
  • Priyoridad sa Pagkansela ng Order: Bago maglipat ng mga pondo, kakanselahin ng sistema ang anumang hindi napunang mga pangbungad na order na nauugnay sa posisyon upang matiyak na available ang margin.

Sa simpleng mga termino, ang tampok na ito ay gumaganap bilang isang "awtomatikong top-up" para sa mga posisyon, na binabawasan ang posibilidad ng likidasyon dahil sa pagbabago-bago ng merkado.

2. Mga Bentahe at Mga Panganib ng Pagdaragdag ng Auto Margin


Ang pagpapagana sa tampok na Pagdaragdag ng Auto Margin ay nakakatulong sa mga mangangalakal na mas mahusay na pamahalaan ang panganib sa mga pabagu-bagong merkado. Kabilang sa mga pangunahing bentahe nito ang:

  • Pinababang Panganib sa Likidasyon: Awtomatikong nagdaragdag ang sistema ng mga pondo, na pumipigil sa mga posisyon na ma-liquidate nang masyadong maaga sa panahon ng panandaliang pagbabago sa merkado.
  • Higit na Flexibility: Nagbibigay sa mga mangangalakal ng mas maraming oras upang ayusin ang mga estratehiya at epektibong pamahalaan ang mga posisyon.
  • Pinahusay na Presyo ng Likidasyon: Kapag naidagdag na ang margin, kakalkulahin ang bago, mas paborableng presyo ng likidasyon, na magpapahusay sa seguridad sa posisyon.
  • Awtomatikong Kontrol sa Panganib: Ang mga mangangalakal ay hindi kailangang patuloy na subaybayan ang merkado, dahil ang sistema ay awtomatikong nagsasagawa ng pagdaragdag ng margin sa mga kritikal na sandali.

Gayunpaman, mahalagang tandaan:
  • Kung magpapatuloy ang masamang paggalaw ng presyo, paulit-ulit na kukuha ang sistema mula sa iyong available na balanse hanggang sa ito ay maubos.
  • Sa matinding kundisyon ng merkado, ang likidasyon ay maaari pa ring mangyari kahit na matapos ang karagdagang margin ay nailapat.

3. Paano Paganahin ang Pagdaragdag ng Auto Margin


Ang MEXC ay nagbibigay ng tampok na Pagdaragdag ng Auto Margin, na awtomatikong naglilipat ng mga available na pondo mula sa iyong wallet papunta sa margin ng iyong posisyon kapag ang isang nakahiwalay na posisyon ay nasa panganib ng likidasyon.

Mahalagang tandaan na habang binabawasan ng tampok na ito ang posibilidad ng likidasyon, sa matinding kondisyon ng merkado maaari itong magresulta sa kumpletong pagkawala ng mga asset sa iyong Futures Account.


3.1 Web


Sa ibaba ng pahina ng Futures trading, sa ilalim ng Bukas na Posisyon, i-toggle ang Pagdaragdag ng Auto Margin switch para paganahin ito.


3.2 App


Sa ibaba ng pahina ng Futures trading, sa ilalim ng Mga Posisyon, i-toggle ang Pagdaragdag ng Auto Margin switch upang paganahin ito.


Tandaan: Available lang ang Pagdaragdag ng Auto Margin sa Isolated Margin Mode at hindi sinusuportahan sa Cross Margin Mode.

4. Mga Estratehiya para sa Paggamit ng Pagdaragdag ng Auto Margin


4.1 Itakda ang Mga Antas ng Margin nang Naaayon


Kapag ginagamit ang tampok na Pagdaragdag ng Auto Margin, dapat itakda ng mga mangangalakal ang kanilang mga paunang antas ng margin ayon sa kanilang tolerance sa panganib at estratehiya sa pangangalakal. Sa pagsasagawa, nangangahulugan ito ng pagtatasa sa pagbabago-bago ng merkado at sa sariling karanasan sa pangangalakal upang matukoy ang antas ng margin na parehong nagpoprotekta sa mga bukas na posisyon at nagpapalaki ng kahusayan sa kapital.

4.2 Isama sa Stop-Loss na Mga Estratehiya


Ang Pagdaragdag ng Auto Margin ay hindi maaaring ganap na maalis ang mga panganib sa pangangalakal. Ito ay idinisenyo bilang tagpagligtas kapag ang mga posisyon ay nahaharap sa panganib sa likidasyon, sa halip na isang kapalit para sa pamamahala ng panganib. Samakatuwid, dapat itong gamitin ng mga mangangalakal kasama ng mga estratehiya sa stop-loss, na nagtatakda ng malinaw na mga antas ng stop-loss. Kapag ang presyo sa merkado ay umabot sa stop-loss point, ang mga posisyon ay dapat na sarado kaagad upang maiwasan ang karagdagang pagkalugi.

4.3 Subaybayan ang Kondisyon ng Merkado


Ang mga kondisyon ng merkado ay patuloy na nagbabago. Kapag ginagamit ang tampok na Pagdaragdag ng Auto Margin, dapat na masubaybayan ng mga mangangalakal ang mga pag-unlad ng merkado at ayusin ang kanilang mga estratehiya sa pangangalakal nang naaayon. Halimbawa, ang mga pangunahing positibo o negatibong kaganapan sa balita ay maaaring mag-trigger ng matalim na pagbabago sa presyo. Sa ganitong mga kaso, kailangang tasahin ng mga mangangalakal ang pagkakalantad sa panganib ng kanilang mga posisyon batay sa kahalagahan ng balita at magpasya kung aayusin ang mga antas ng margin o mga stop-loss point.

4.4 Magsagawa ng Mga Regular na Pagsusuri at Pagsasaayos


Dapat na regular na suriin ng mga mangangalakal ang kanilang pagganap sa pangangalakal at suriin ang pagiging epektibo ng Pagdaragdag ng Auto Margin. Batay sa mga pagsusuring ito, maaaring gumawa ng mga pagsasaayos sa mga estratehiya sa pangangalakal at mga setting ng Pagdaragdag ng Auto Margin upang patuloy na mapabuti ang kontrol sa panganib at pangkalahatang kakayahang kumita.

Ang Pagdaragdag ng Auto Margin ay isang mahalagang tool sa pamamahala ng panganib na ibinigay ng MEXC. Dapat na ganap na maunawaan ng mga mangangalakal kung paano ito gumagana, i-set up ito nang naaangkop, at gamitin ito kasama ng mga estratehiya sa paghinto ng pagkalugi at malapit na pagsubaybay sa mga kondisyon ng merkado upang makamit ang mas ligtas at mas matatag na kalakalan. Laging tandaan na ang pangangalakal ay may kasamang panganib at dapat na simulan nang may pag-iingat. Bago gumamit ng anumang tampok sa pangangalakal, dapat kang magkaroon ng masusing pag-unawa sa mga nauugnay na panganib.

Kung gusto mong matuto nang higit pa tungkol sa mga margin call, maaari mong basahin ang "Ano ang Add Margin?" para sa karagdagang detalye


Sa kasalukuyan, ang MEXC ay nagpapatakbo ng isang 0-Fee Fest na event, isang eksklusibong pagkakataon na mag-trade nang walang bayarin. Nagbibigay-daan ito sa mga user na bawasan nang husto ang mga gastos sa pangangalakal, na makamit ang layuning "makatipid nang higit pa, mag-trade nang higit pa, kumita nang higit pa." Sa platform ng MEXC, maaari mong lubos na samantalahin ang promosyon na ito para i-enjoy ang murang pangangalakal, manatiling nangunguna sa mga uso sa merkado, at makuha kahit ang pinakamadaling pagkakataon sa pamumuhunan, na nagpapabilis sa iyong paglalakbay patungo sa pangmatagalang paglago ng asset.

Inirerekomendang Pagbasa:


Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.
Pagkakataon sa Merkado
Massa Logo
Massa Live na Presyo (MAS)
$0.00482
$0.00482$0.00482
+0.62%
USD
Massa (MAS) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Kapag nangangalakal ng futures sa MEXC o iba pang pangunahing palitan, ang iyong trading PNL ay batay sa tatlong bahagi:Mga Bayarin sa Kalakalan: Ang gastos na natamo sa panahon ng transaksyon.Mga Bay

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Kung ikaw ay isang bihasang mangangalakal ng cryptocurrency o nagsisimula pa lang, ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ay mahalaga sa pag-navigate sa merkado at pagpapabuti ng iyong karanasa

Demo Trading sa Futures ng MEXC: Pagbutihin ang Mga Kasanayan sa Kalakalan Nang Walang Panganib

Demo Trading sa Futures ng MEXC: Pagbutihin ang Mga Kasanayan sa Kalakalan Nang Walang Panganib

Sa kalakalan ng futures sa cryptocurrency, ang pagbuo ng mga kasanayan at estratehiya ay kadalasang nasa halaga ng tunay na kapital. Maraming mga baguhan ang pumapasok sa live na merkado nang walang s

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus