Paano Iwasan ang Likidasyon: Pinakamahuhusay na Gawi sa Paggamit ng Pagdaragdag ng Auto Margin para Protektahan ang Iyong mga Posisyon

Sa pangangalakal ng futures sa cryptocurrency, ang pamamahala sa margin ay isang kritikal na kasanayan na dapat paghusayin ng bawat mangangalakal, dahil direktang tinutukoy nito ang kakayahang kumita at kontrol sa panganib. Kabilang sa iba't ibang tool na ibinigay ng MEXC, ang tampok na Pagdaragdag ng Auto Margin ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Sa pamamagitan ng awtomatikong pagdaragdag ng margin sa isang posisyon kung kinakailangan, tinutulungan ng tool na ito ang mga mangangalakal na bawasan ang panganib ng likidasyon at palakasin ang flexibility ng kanilang mga estratehiya sa pangangalakal.
Sa pangangalakal ng futures sa cryptocurrency, ang margin ay tumutukoy sa mga pondong idineposito ng isang trader upang buksan at mapanatili ang isang posisyon. Kapag ang pagbabago-bago ng merkado ay nagtulak sa isang posisyon na malapit sa presyo ng likidasyon nito, maaaring awtomatikong isara ng sistema ang posisyon, na magreresulta sa karagdagang pagkalugi. Upang mabawasan ang panganib ng likidasyon, ipinakilala ng MEXC ang tampok na Pagdaragdag ng Auto Margin.
Ang Pagdaragdag ng Auto Margin ay isang mekanismo na awtomatikong naglalaan ng karagdagang margin sa isang umiiral na isolated na posisyon upang mapataas ang antas ng margin nito at maiwasan ang likidasyon. Kapag pinagana na ang tampok na ito, kung malapit nang maabot ng iyong posisyon ang threshold ng likidasyon, ang iyong available na margin ay awtomatikong ililipat sa posisyong iyon upang makatulong na maiwasan ang likidasyon.
Ang bawat pagdaragdag ng auto margin ay katumbas ng halagang kinakailangan upang matugunan ang margin ng maintenance para sa posisyong iyon. Pagkatapos maidagdag ang margin, muling kinakalkula ng sistema ang isang mas kanais-nais na presyo ng likidasyon. Sa panahon ng proseso ng Pagdaragdag ng Auto Margin, kakanselahin muna ng sistema ang anumang bukas na mga order na nauugnay sa posisyon upang matiyak na maayos ang pagpapatupad ng paglipat ng margin.
Tandaan: Ang sistema ay awtomatikong magdaragdag ng margin sa mga pataas na halaga, hanggang sa maximum na 100 beses, upang matugunan ang margin ng pagpapanatili para sa posisyong iyon. Kung, pagkatapos ng 100 na mga karagdagan, ang posisyon ay nabigo pa ring matugunan ang kinakailangang antas ng margin, ang posisyon ay tatanggalin.
Ang pagpapagana sa tampok na Pagdaragdag ng Auto Margin ay nakakatulong sa mga mangangalakal na mas mahusay na pamahalaan ang panganib sa mga pabagu-bagong merkado. Kabilang sa mga pangunahing bentahe nito ang:
Pinababang Panganib sa Likidasyon: Awtomatikong nagdaragdag ang sistema ng mga pondo, na pumipigil sa mga posisyon na ma-liquidate nang masyadong maaga sa panahon ng panandaliang pagbabago sa merkado.
Higit na Flexibility: Nagbibigay sa mga mangangalakal ng mas maraming oras upang ayusin ang mga estratehiya at epektibong pamahalaan ang mga posisyon.
Pinahusay na Presyo ng Likidasyon: Kapag naidagdag na ang margin, kakalkulahin ang bago, mas paborableng presyo ng likidasyon, na magpapahusay sa seguridad sa posisyon.
Awtomatikong Kontrol sa Panganib: Ang mga mangangalakal ay hindi kailangang patuloy na subaybayan ang merkado, dahil ang sistema ay awtomatikong nagsasagawa ng pagdaragdag ng margin sa mga kritikal na sandali.
Gayunpaman, mahalagang tandaan:
Kung magpapatuloy ang masamang paggalaw ng presyo, paulit-ulit na kukuha ang sistema mula sa iyong available na balanse hanggang sa ito ay maubos.
Sa matinding kundisyon ng merkado, ang likidasyon ay maaari pa ring mangyari kahit na matapos ang karagdagang margin ay nailapat.
Ang MEXC ay nagbibigay ng tampok na Pagdaragdag ng Auto Margin, na awtomatikong naglilipat ng mga available na pondo mula sa iyong wallet papunta sa margin ng iyong posisyon kapag ang isang nakahiwalay na posisyon ay nasa panganib ng likidasyon.
Mahalagang tandaan na habang binabawasan ng tampok na ito ang posibilidad ng likidasyon, sa matinding kondisyon ng merkado maaari itong magresulta sa kumpletong pagkawala ng mga asset sa iyong Futures Account.
Kapag ginagamit ang tampok na Pagdaragdag ng Auto Margin, dapat itakda ng mga mangangalakal ang kanilang mga paunang antas ng margin ayon sa kanilang tolerance sa panganib at estratehiya sa pangangalakal. Sa pagsasagawa, nangangahulugan ito ng pagtatasa sa pagbabago-bago ng merkado at sa sariling karanasan sa pangangalakal upang matukoy ang antas ng margin na parehong nagpoprotekta sa mga bukas na posisyon at nagpapalaki ng kahusayan sa kapital.
Ang Pagdaragdag ng Auto Margin ay hindi maaaring ganap na maalis ang mga panganib sa pangangalakal. Ito ay idinisenyo bilang tagpagligtas kapag ang mga posisyon ay nahaharap sa panganib sa likidasyon, sa halip na isang kapalit para sa pamamahala ng panganib. Samakatuwid, dapat itong gamitin ng mga mangangalakal kasama ng mga estratehiya sa stop-loss, na nagtatakda ng malinaw na mga antas ng stop-loss. Kapag ang presyo sa merkado ay umabot sa stop-loss point, ang mga posisyon ay dapat na sarado kaagad upang maiwasan ang karagdagang pagkalugi.
Ang mga kondisyon ng merkado ay patuloy na nagbabago. Kapag ginagamit ang tampok na Pagdaragdag ng Auto Margin, dapat na masubaybayan ng mga mangangalakal ang mga pag-unlad ng merkado at ayusin ang kanilang mga estratehiya sa pangangalakal nang naaayon. Halimbawa, ang mga pangunahing positibo o negatibong kaganapan sa balita ay maaaring mag-trigger ng matalim na pagbabago sa presyo. Sa ganitong mga kaso, kailangang tasahin ng mga mangangalakal ang pagkakalantad sa panganib ng kanilang mga posisyon batay sa kahalagahan ng balita at magpasya kung aayusin ang mga antas ng margin o mga stop-loss point.
Dapat na regular na suriin ng mga mangangalakal ang kanilang pagganap sa pangangalakal at suriin ang pagiging epektibo ng Pagdaragdag ng Auto Margin. Batay sa mga pagsusuring ito, maaaring gumawa ng mga pagsasaayos sa mga estratehiya sa pangangalakal at mga setting ng Pagdaragdag ng Auto Margin upang patuloy na mapabuti ang kontrol sa panganib at pangkalahatang kakayahang kumita.
Ang Pagdaragdag ng Auto Margin ay isang mahalagang tool sa pamamahala ng panganib na ibinigay ng MEXC. Dapat na ganap na maunawaan ng mga mangangalakal kung paano ito gumagana, i-set up ito nang naaangkop, at gamitin ito kasama ng mga estratehiya sa paghinto ng pagkalugi at malapit na pagsubaybay sa mga kondisyon ng merkado upang makamit ang mas ligtas at mas matatag na kalakalan. Laging tandaan na ang pangangalakal ay may kasamang panganib at dapat na simulan nang may pag-iingat. Bago gumamit ng anumang tampok sa pangangalakal, dapat kang magkaroon ng masusing pag-unawa sa mga nauugnay na panganib.
Kung gusto mong matuto nang higit pa tungkol sa mga margin call, maaari mong basahin ang "Ano ang Add Margin?" para sa karagdagang detalye
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.