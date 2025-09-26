Ano ang Margin Call? Isang Mabilis na Gabay sa Isang Mahahalagang Mekanismo ng Pamamahala ng Panganib sa Futures Trading

Ang pag-unawa sa mekanismo ng margin calls ay isang kinakailangang aralin para sa bawat futures trader, mula baguhan hanggang eksperto. Ang margin call ay hindi lamang isang pasibong kinakailangan na Ang pag-unawa sa mekanismo ng margin calls ay isang kinakailangang aralin para sa bawat futures trader, mula baguhan hanggang eksperto. Ang margin call ay hindi lamang isang pasibong kinakailangan na
Ang pag-unawa sa mekanismo ng margin calls ay isang kinakailangang aralin para sa bawat futures trader, mula baguhan hanggang eksperto. Ang margin call ay hindi lamang isang pasibong kinakailangan na itinakda ng plataporma, kundi isa ring mahalagang babala sa panganib. Ipinapaalala nito sa mga trader na kailangan nilang gumawa ng agarang hakbang upang maprotektahan ang parehong kanilang mga asset at kanilang mga posisyon.
Ang margin call ay tumutukoy sa isang sitwasyon sa futures trading kung saan ang hindi paborableng galaw ng merkado ay nagdudulot sa position margin na bumaba sa kinakailangang antas. Sa kasong ito, ang trader ay dapat magdagdag ng karagdagang pondo upang mapanatili ang posisyon at maiwasan ang likidasyon.
Ang layunin ng margin call ay tiyakin na ang trader ay may sapat na pondo upang masakop ang mga posibleng pagkalugi at upang maiwasan na ma-liquidate ang mga posisyon. Sa madaling salita, ang margin call ang huling linya ng depensa para sa pagprotekta sa isang posisyon.
Isang trader ang nagbukas ng mahabang posisyon na 5,000 kont. (1 kont. = 0.0001 BTC) sa kontarata ng BTCUSDT Perpetual Futures sa presyo ng pagpasok na 18,000 USDT, gamit ang 10x leverage. Ang kasalukuyang rate ng maintenance margin para sa posisyong ito ay 0.4%. Ang tinantyang presyo ng likidasyon para sa posisyon ay 16,270.96 USDT. Ang trader ay may natitirang 50 USDT sa available margin.
Kapag ang patas na presyo ay bumaba sa 16,270.96 USDT, na siyang presyo ng likidasyon, ang awtomatikong mekanismo ng margin call ay magtri-trigger upang maiwasan na ma-liquidate ang posisyon.
Ayon sa formula, ang halaga ng margin call ay:
Halaga ng Awtomatikong Margin Call = Average na Presyo ng Pagpasok × Laki × Dami ng Posisyon × Rate ng Maintenance Margin
= 18,000 × 0.0001 × 5,000 × 0.4% = 36 USDT
Pagkatapos mailapat ang karagdagang margin na ito, ang bagong presyo ng likidasyon ay muling kinakalkula:
Maintenance Margin = Dami ng Posisyon × Laki × Average na Presyo ng Pagpasok × Rate ng Maintenance Margin
= 5,000 × 0.0001 × 18,000 × 0.4% = 36 USDT
Paunang Margin = Average na Presyo ng Pagpasok × Laki ng Kont. × Laki / Leverage
= 18,000 × 0.0001 × 5,000 / 10 = 900 USDT
Presyo ng Likidasyon = (Maintenance Margin – Paunang Margin + Average na Presyo ng Pagpasok × Dami ng Posisyon × Laki) / (Dami ng Posisyon × Laki)
= (36 – 900 + 18,000 × 5,000 × 0.0001) / (5,000 × 0.0001) = 16,200 USDT
Ang pagsasaayos na ito ay tumutulong sa trader na maiwasan ang agarang ma-liquidate. Dapat tandaan na ang mga bayarin at iba pang salik ay hindi isinama sa kalkulasyong ito, kaya maaaring mag-iba ang aktwal na mga numero.
Kung ang presyo ng BTCUSDT ay patuloy na bababa at umabot sa bagong presyo ng likidasyon na 16,200 USDT, muling magti-trigger ang awtomatikong margin call. Gayunpaman, sa kasong ito, tanging ang natitirang 14 USDT ng available margin lamang ang maaaring maidagdag, at isang bagong tinantyang presyo ng likidasyon ang muling kakalkulahin.
Makakatanggap ka ng margin call notification kapag ang balanse ng iyong account ay bumaba sa kinakailangang antas ng maintenance margin. Ang mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit nagtri-trigger ng margin call notification ay kinabibilangan ng:
3.1 Pagbabago-bago ng Merkado: Dahil likas na hindi mahuhulaan ang mga merkado, ang pagbabago ng presyo ay maaaring magdulot sa equity ng iyong account na lumiit at bumaba sa kinakailangang maintenance margin. Sa mga ganitong kaso, mag-iisyu ng notification ng margin call.
3.2 Hindi Paborableng Desisyon sa Kalakalan: Kapag ang mga desisyon sa kalakalan ay lumilihis mula sa aktwal na kondisyon ng merkado, maaaring mapunta sa kalagayan ang margin account kung saan kinakailangan ang karagdagang pondo. Ang panganib na ito ay partikular na matindi para sa mga hindi gaanong may karanasan na trader na maaaring walang estrukturadong estratehiya sa kalakalan at, sa paghahangad ng mabilis na kita, ay mas nagiging mahina laban sa desisyon na dala ng emosyon. Ang mga salik na ito ay maaaring makapagpataas nang malaki sa posibilidad ng pagtri-trigger ng notification ng margin call.
3.3 Sobrang Leverage: Ang pagtatakda ng leverage na masyadong mataas ay nag-iiwan ng maliit na puwang para sa pagbabago ng presyo. Kahit ang maliliit na galaw sa merkado ay maaaring magdulot ng malaking pagkalugi sa iyong account, na nagpapataas sa panganib ng margin call.
3.4 Kakulangan sa Pamamahala ng Panganib: Ang hindi pagpapatupad ng mga hakbang sa pamamahala ng panganib tulad ng hindi pagtatakda ng stop-loss orders ay maaaring magpataas ng posibilidad na makatanggap ng margin call.
Ang layunin ng notification ng margin call ay bigyan ka ng babala tungkol sa kalagayan ng iyong mga asset sa account, upang agad kang makapagdagdag ng karagdagang margin para matugunan ang mga kinakailangan at mapanatiling aktibo ang iyong posisyon.
4.1 Subaybayan ang Balanse ng Account: Regular na i-check ang balanse ng iyong trading account at ang mga antas ng margin. Mahigpit na subaybayan ang pagbabago-bago ng merkado at ang halaga ng iyong mga posisyon upang makakilos ka kaagad kapag kinakailangan.
4.2 Itakda ang mga Alerto at Notification: Paganahin ang mga tampok ng alerto at notification sa platform ng kalakalan upang makatanggap ng mga napapanahong paalala kapag lumalapit o bumaba ang balanse ng iyong account sa antas ng maintenance margin. Sa MEXC, maaari mong i-configure ang mga alerto na ito sa seksyong Mga Kagustuhan. Kapag pinagana, ang mga notification ay ipapadala sa pamamagitan ng email, SMS, in-app messages, o push notifications.
4.3 Magdagdag ng Karagdagang Pondo: Kung makakatanggap ka ng notification sa margin call, kailangan mong agad na magdeposito ng karagdagang pondo sa iyong Futures trading account.
4.4 Ayusin ang mga Posisyon o Leverage: Kung hindi ka makakadagdag ng pondo kaagad, maaari mong isaalang-alang ang pag-aayos ng iyong mga posisyon o pagbaba ng iyong leverage. Ang pagbabawas ng laki ng posisyon o leverage ay nagpapababa ng kinakailangan ng margin, na makakatulong upang maiwasan ang margin call. Maaari itong kabilang ang bahagyang pagsasara ng mga posisyon o pagbabago ng iyong plano sa pangangalakal.
4.5 Mga Estratehiya sa Pamamahala ng Panganib: Mahalaga ang pagtatatag at pagsunod sa mga epektibong estratehiya sa pamamahala ng panganib. Kabilang dito ang pagtatakda ng stop-loss orders, maingat na paglalaan ng pondo, at pag-iwas sa sobrang kalakalan. Ang ganitong mga gawain ay nakakatulong upang mabawasan ang mga posibleng pagkalugi at mapababa ang posibilidad ng pagtri-trigger ng margin call.
6.1 Panatilihin ang Sapat na Pondo: Bago pumasok sa mga kalakalan, tiyakin na mayroon kang sapat na pondo upang matugunan ang mga kinakailangan sa margin. Iwasan ang paglalaan ng karamihan ng iyong kapital sa margin at maglaan ng buffer upang matugunan ang pagbabago-bago ng merkado.
6.2 Magtakda ng Angkop na Leverage: Maingat na ayusin ang mga antas ng leverage at iwasan ang sobrang leverage. Ang mataas na leverage ay nagpapataas ng panganib sa posisyon at ginagawang mas madali ang pagti-trigger ng margin calls.
6.3 Magpatupad ng Mahigpit na Pamamahala ng Panganib: Bumuo at sundin ang isang disiplinadong estratehiya sa pamamahala ng panganib. Gumamit ng stop-loss orders upang limitahan ang mga posibleng pagkalugi at maglaan ng pondo batay sa iyong sariling pagpapaubaya sa panganib.
6.4 Iwasan ang Sobrang Kalakalan: Huwag gumawa ng labis na kalakalan o mga padalus-dalos na desisyon. Ang sobrang kalakalan ay nagpapataas ng posibilidad ng margin calls. Manatiling kalmado, makatwiran, at sumunod sa iyong plano sa pangangalakal.
6.5 Subaybayan at Ayusin Kaagad ang mga Posisyon: Regular na subaybayan ang mga kondisyon ng merkado at ang iyong mga bukas na posisyon. Kung ang pagbabago-bago ng merkado ay humantong sa pagkalugi, agad na bawasan ang laki ng iyong posisyon o isaalang-alang ang mga angkop na estratehiya sa hedging upang mapamahalaan ang panganib.
Ang margin calls ay isang kritikal na bahagi ng sistema ng pamamahala ng panganib sa Futures trading ng MEXC. Hindi ito parusa, kundi isang huling pagkakataon para sa mga trader na aktibong pamahalaan ang panganib at maiwasan ang pinakamalalang kalalabasan, ang likidasyon. Bawat futures trader ay dapat gawing nakagawian ang pagsubaybay sa kanilang margin ratio at malinaw na unawain ang kaugnayan nito sa rate ng maintenance margin. Sa halip na maghintay hanggang sa mangyari ang margin call sa edge ng likidasyon, mas epektibo ang magtakda ng angkop na leverage at mga estratehiya sa stop-loss sa simula pa lamang ng kalakalan. Sa huli, ang matagumpay na kalakalan ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mga pagkakataon para kumita, kundi pati na rin sa epektibong pamamahala at paglilimita ng mga posibleng pagkalugi.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.