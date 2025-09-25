Muling Pag-ayos ng Impormasyon ng Posisyon para sa Mas Maginhawang Karanasan sa Kalakalan

Sa Futures trading, kapag nakapagbukas ka na ng isang posisyon, ito ay lalabas sa ilalim ng Mga Bukas na Posisyon. Kasama sa listahan ng Mga Bukas na Posisyon ang Pares sa Pag-trade, Posisyon, Avg EntSa Futures trading, kapag nakapagbukas ka na ng isang posisyon, ito ay lalabas sa ilalim ng Mga Bukas na Posisyon. Kasama sa listahan ng Mga Bukas na Posisyon ang Pares sa Pag-trade, Posisyon, Avg Ent
Sa Futures trading, kapag nakapagbukas ka na ng isang posisyon, ito ay lalabas sa ilalim ng Mga Bukas na Posisyon. Kasama sa listahan ng Mga Bukas na Posisyon ang Pares sa Pag-trade, Posisyon, Avg Entry Price, Patas na Presyo, Tinatayang Presyo ng Pagka-liquidate, Rate ng Margin, Margin, Hindi Pa Natatanto na PNL, Naitalang PNL, Mabilisang Pagsara, TP/SL, Isara ang Posisyon, I-reverse, at marami pang ibang mga field ng datos at mga pindutan ng aksyon.
Dahil may malaking halaga ng impormasyon, maaaring hindi ganap na maipakita ang ilang field, at kakailanganin mong mag-swipe pakaliwa o pakanan upang tingnan ang mga ito. Upang matugunan ang iba't ibang kagustuhan ng user, inilunsad ng MEXC ang tampok na pag-uuri para sa mga bukas na posisyon, na nagbibigay-daan sa iyong i-customize ang pagkakasunud-sunod ng pagpapakita ng mga field na ito ayon sa iyong sariling mga gawi sa paggamit.
Kung marami kang bukas na posisyon, maaari mo ring ayusin ang mga ito gamit ang iba't ibang mga filter gaya ng Posisyon, Avg Entry Price, Fair Price, Est. Liq Price, Margin Rate, Margin, Unrealized PNL, at Realized PNL. Ginagawa nitong mas madaling ihambing ang mga detalye ng iba't ibang mga pares.
Sa pamamagitan ng kakayahang umangkop na pagsasaayos ng pagkakasunud-sunod ng impormasyon, maaaring ilagay ng mga mangangalakal ang pinakamahalagang data sa mga kilalang posisyon ayon sa kanilang mga gawi sa pangangalakal at mga lugar na pinagtutuunan ng pansin. Halimbawa, ang mga mangangalakal na malapit na sumusubaybay sa Unrealized PNL ay maaaring ilipat ang field na ito sa harap, na nagbibigay-daan sa kanila na ma-access kaagad ang pangunahing data ng kita at pagkawala kapag binubuksan ang pahina ng Mga Posisyon at gumawa ng mga napapanahong desisyon.
Kapag humahawak ng maraming posisyon, ang pagsasaayos sa order ng impormasyon ay nakakatulong sa mga mangangalakal na magsagawa ng komprehensibo at sistematikong paghahambing. Halimbawa, sa pamamagitan ng pag-uuri ng mga posisyon batay sa Unrealized PNL mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, mabilis na matutukoy ng mga mangangalakal ang pinakamahusay at pinakamasamang pagganap na mga posisyon at ayusin ang kanilang paglalaan ng posisyon nang naaayon, pag-optimize ng mga portfolio at pag-maximize ng mga pagbalik.
Ang kakayahang i-customize ang pagkakasunud-sunod ng impormasyon sa Open Positions ay nagpapahintulot sa mga mangangalakal na ayusin ang data ayon sa kanilang sariling mga kagustuhan at natatanging mga kinakailangan sa pangangalakal.
Ang tampok na ito ay gumagana nang katulad sa pag-andar ng freeze pane sa Excel. Sa tabi ng Trading Pair sa ilalim ng Open Positions, mayroong 📌 pin button. Kapag na-click, ang column ng Trading Pair ay mapi-freeze.
Kapag nag-swipe ka pakaliwa o pakanan sa kabila ng window, ang column ng Trading Pair ay mananatiling maayos at hindi gagalaw.
2) Pasadyang Muling Pag-aayos
Kapag gusto mong magsagawa ng mga aksyon sa iyong Open Position gaya ng Reverse o Close Position, maaaring kailanganin ka ng Web interface na mag-swipe pakaliwa o pakanan upang mahanap ang kinakailangang action button bago magpatuloy.
Gamit ang tampok na pasadyang pag-uuri, maaari mong ilipat ang mga madalas na ginagamit na mga pindutan at mga field ng data sa harap, habang inilalagay ang mga hindi gaanong madalas na ginagamit sa likod. Nakakatulong ito sa iyo na makatipid ng oras kapag nakikipagkalakalan.
Gaya ng ipinapakita sa halimbawa sa ibaba, ang pagkilos na Flash Close ay inilipat sa harap. Sa pamamagitan ng pag-click at pagpindot sa column ng Market Close All sa ilalim ng Flash Close, maaari mo itong i-drag sa kaliwang bahagi sa tabi ng Trading Pair. Ang pagpapakawala ng mouse ay nakumpleto ang paglipat at ina-update ang pagkakasunud-sunod ng display.
Tandaan: Ang column ng Trading Pair sa dulong kaliwa ay hindi maaaring ilipat at palaging mananatiling maayos sa lugar.
3) Pag-uuri ng Maramihang Bukas na Posisyon
Kung humahawak ka ng maraming posisyon at gusto mong pag-uri-uriin ang mga ito ayon sa isang partikular na kundisyon mula sa mataas hanggang mababa o mababa hanggang mataas para sa mas madaling paghahambing, maaari mong gamitin ang tampok na multi-position sorting ng MEXC.
Maaari kang mag-click sa iba't ibang pamantayan sa pag-uuri gaya ng Posisyon, Avg Entry Price, Fair Price, Est. Liq Price, Margin Rate, Margin, Unrealized PNL, o Realized PNL. Sinusuportahan ng bawat criterion ang parehong pataas at pababang pagkakasunud-sunod.
Gaya ng ipinapakita sa halimbawa sa ibaba, sa pamamagitan ng pag-click sa Unrealized PNL button at pagpili sa ▼, maaari mong pag-uri-uriin ang lahat ng posisyon mula sa mataas hanggang sa mababa batay sa kanilang Unrealized PNL.
Sa panig ng App, available ang parehong feature-sorting feature.
Buksan ang pahina ng Futures, i-tap ang button ng pag-uuri sa tabi ng Open Orders, at pumili ng pamantayan sa pag-uuri. Halimbawa, sa ilalim ng Unrealized PNL, piliin ang Pinakamataas hanggang Pinakamababa, pagkatapos ay i-tap ang Kumpirmahin upang kumpletuhin ang pag-uuri ng mga posisyon.
Futures Trading Pair: Tumutukoy sa trading pair na iyong tinitingnan sa Futures Trading. Mahalagang makilala ang pagitan ng isang futures trading pair at ang pinagbabatayan na cryptocurrency. Halimbawa, ang BTC ay isang cryptocurrency, ngunit ang BTCUSDT Perpetual Futures trading pair at ang BTCUSD Perpetual Futures trading pair ay dalawang magkaibang trading pairs. Sa MEXC Futures, karaniwang may label ang mga ito bilang BTCUSDT at BTCUSD.
Laki ng Posisyon: Tumutukoy sa halaga ng iyong bukas na posisyon sa Futures. Sa MEXC Futures, ang laki ng posisyon ay maaaring ipakita sa tatlong magkakaibang unit: USDT, Coins, o Cont., at maaari mong piliin ang unit batay sa iyong kagustuhan.
Kapag ipinakita sa USDT, ang laki ng posisyon ay na-convert sa halaga ng USDT. Halimbawa, kung hawak mo ang 1 BTC at ang presyo ng BTC ay $120,000, ang halaga ng iyong posisyon sa BTC ay ipapakita bilang 120,000 USDT.
Kapag ipinakita sa Coins, ang laki ng posisyon ay sumasalamin sa aktwal na bilang ng mga token na hawak.
Cont. ay isang espesyal na unit na kumakatawan sa ibang token o fiat value depende sa trading pair. Halimbawa, ang 1 kontrata ng BTCUSDT Perpetual Futures ay kumakatawan sa 0.0001 BTC, habang ang 1 kontrata ng ETHUSDT Perpetual Futures ay kumakatawan sa 0.01 ETH. Sa Coin-Margined Futures, 1 kontrata ang tumutugma sa nakapirming halaga ng USD. Halimbawa, ang 1 kontrata ng BTCUSD Futures ay katumbas ng $100, at ang 1 kontrata ng ETHUSD Futures ay katumbas ng $10.
Avg Entry Price: Ang average na presyo ng gastos kapag nagbukas ang user ng isang posisyon. Halimbawa, kung ang isang user ay nagbukas ng 100 mahabang kontrata ng XRPUSDT Perpetual Futures sa 2 USDT, at pagkatapos ay magbubukas ng isa pang 100 mahabang kontrata ng parehong trading pair sa 2.1 USDT, ang Avg Entry Price ng user ay kinakalkula bilang:
(2 × 100 + 2.1 × 100) / (100 + 100) = 2.05 USDT
Patas na Presyo: Isang mekanismong ipinakilala upang maiwasan ang mga user na magkaroon ng mga pagkalugi dahil sa hindi normal na pagbabagu-bago ng presyo sa isang platform. Kinakalkula ito gamit ang isang timbang na average ng data ng presyo mula sa mga pangunahing palitan, na nagbibigay ng mas patas na pagmuni-muni ng totoong presyo sa merkado. Para sa higit pang mga detalye sa Patas na Presyo, mangyaring sumangguni sa: Presyo ng Index, Patas na Presyo, at Huling Presyo.
Est. Presyo ng Liq: Kapag ang Patas na Presyo ay umabot sa Tinantyang Presyo ng Pagpuksa, ang iyong posisyon ay likida. Para sa higit pang mga detalye tungkol sa pagpuksa, mangyaring sumangguni sa: Ano ang Liquidation?
Dami ng Order at Dami ng Napuno: Ang Dami ng Order ay tumutukoy sa inaasahang halaga na itinakda ng user kapag naglalagay ng order. Kapag malaki ang laki ng order, kadalasang nahahati ito sa maramihang mas maliliit na order na sunod-sunod na isinasagawa. Ang Filled Quantity ay tumutukoy sa aktwal na halaga na naisakatuparan. Kapag ang Order Quantity ay katumbas ng Filled Quantity, ibig sabihin ay matagumpay na napunan ang order.
Presyo ng Order at Avg Filled na Presyo: Ang Presyo ng Order ay tumutukoy sa inaasahang presyo na ipinasok ng user kapag naglalagay ng order. Kung pipili ang user ng limit na order, ang Presyo ng Order ay katumbas ng presyong inilagay nila. Kung pipili ang user ng market order, ang Presyo ng Order ay depende sa aktwal na resulta ng trading. Kapag malaki ang laki ng order, kadalasang nahahati ito sa maramihang mas maliliit na order na sunod-sunod na isinasagawa. Dahil sa pagbabagu-bago sa merkado, maaaring mag-iba ang aktwal na napunan na mga presyo ng mas maliliit na order na ito. Ang average ng mga napunang presyo na ito ay ang Avg na Napunong Presyo.
Natanto ang PNL: Lahat ng natanto na kita at pagkawala mula sa posisyon, kabilang ang mga bayarin sa pangangalakal, bayad sa pagpopondo, at PNL mula sa pagsasara ng mga posisyon (hindi kasama ang bahagi ng mga bayarin na ibinawas gamit ang mga voucher o MX). Para sa higit pang mga paliwanag ng terminolohiya ng futures trading, mangyaring sumangguni sa: Paliwanag ng Terminolohiya sa Pahina ng Futures Trading.
Sa kasalukuyan, ang MEXC ay nagpapatakbo ng isang 0-Fee Fest na event. Sa pamamagitan ng pakikilahok, ang mga user ay maaaring makabuluhang bawasan ang mga gastos sa pangangalakal, na makamit ang layunin na "makatipid nang higit pa, mag-trade nang higit pa, kumita ng higit pa." Sa platform ng MEXC, hindi mo lamang masisiyahan ang murang kalakalan sa pamamagitan ng kaganapang ito, ngunit manatiling nangunguna sa mga uso sa merkado at makakuha ng mga pagkakataon nang may pinakamataas na kahusayan. Ito ang perpektong entry point para sa pagpapabilis ng iyong paglalakbay patungo sa paglago ng asset.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.