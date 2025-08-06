Ang pangangalakal ng futures, hindi tulad ng pangangalakal ng spot, ay may katangiang "mataas na leverage, mataas na panganib, at mataas na kita," kaya’t ito ay lubos na hinahangad ng maraming mangangalakal. Gayunpaman, ang pangangalakal ng futures ay may mas mataas na antas ng pagsisimula at mas maraming indibidwal ang nakakaranas ng pagkalugi. Dahil dito, kinakailangang magkaroon tayo ng malalim na pag-unawa sa mga batayang asset ng kontrata sa futures at magsagawa ng pangunahing pagsusuri upang mabawasan ang posibilidad ng pagkalugi at mapataas ang tsansa ng kita.
Ang pangunahing pagsusuri sa futures ay isang paraan na ginagamit ng mga mangangalakal upang suriin ang pagtataya ng presyo ng kontrata sa futures batay sa pangunahing aspeto ng isang proyekto. Karaniwang kabilang sa mga ito ang on-chain indicators ng proyekto at mga datos na may kaugnayan sa token. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga dimensyong ito ng datos, ang pangunahing pagsusuri sa futures ay nagbibigay-daan upang magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa tunay na kalagayan ng isang token, kaya’t maaaring matukoy ang aktwal nitong halaga. Ang aktwal na halaga at kasalukuyang presyo sa merkado ay maaaring magkaiba, at kung may malaking pagkakaiba sa pagitan ng dalawa, nagkakaroon ng mga pagkakataon para sa pangangalakal ng futures.
Maraming mangangalakal ang gumagamit ng teknikal na pagsusuri kapag nangangalakal ng futures, umaasa sa K-line patterns at relasyon ng dami-presyo upang matukoy ang tamang timing sa pangangalakal ng kasalukuyang uri ng kontrata sa futures. Gayunpaman, hindi perpekto ang teknikal na pagsusuri at may posibilidad itong magkaroon ng distorsyon. Sa kanyang pundasyon, ang teknikal na pagsusuri ay nagmumula sa pag-aaral ng mga makasaysayang trend ng merkado, na humahantong sa mga pattern at siklikal na galaw na may mataas na posibilidad ng pag-ulit. Samakatuwid, ang iba’t ibang paraan ng teknikal na pagsusuri ay batay sa nakaraang impormasyon, na nangangahulugang maaaring may pagkaantala sa kanilang bisa. Ang aksyon ay isinasagawa lamang kapag lumitaw na ang mga trend sa merkado ng futures. Hindi ito ang pinaka-nakababahalang aspeto ng teknikal na pagsusuri; sa isang ganap na kompetitibong merkado ng futures, ang mga galaw ng presyo ay maaaring maging iba-iba, at ang iba’t ibang pamamaraan ng teknikal na pagsusuri ay maaaring magbigay ng magkakaibang o kahit magkasalungat na resulta, na nagpapahirap sa mga mangangalakal na matukoy kung kailan sila dapat pumasok o lumabas sa isang posisyon.
Sa konklusyon, ang teknikal na pagsusuri ay hindi perpekto at maaaring magkaroon ng distorsyon. Sa kabilang banda, ang pangunahing pagsusuri ay epektibong makakabawi sa mga kahinaan ng teknikal na pagsusuri na nabanggit sa itaas, na nagbibigay ng mas malawak, pangmatagalan, at tiyak na analytical na pamamaraan. Una, ang pangunahing pagsusuri sa futures ay sumasaklaw sa on-chain indicators, datos ng token, at iba pang komprehensibong salik sa merkado. Pangalawa, maaari nitong pangkalahatang hulaan ang pangmatagalang direksyon ng presyo ng isang asset. Panghuli, hindi tulad ng hindi tiyak na kalikasan ng teknikal na pagsusuri, ang mga konklusyon mula sa pangunahing pagsusuri ay madalas na tiyak at matibay.
Gayunpaman, mahalagang tandaan na kahit may matibay na pundasyon ang isang proyekto, maaaring hindi agad tumaas nang malaki ang presyo ng token sa maikling panahon. Sa parehong paraan, ang mahinang pundasyon ng isang proyekto ay hindi rin nangangahulugang biglaang pagbagsak ng presyo ng token. Ito ay dahil ang pangunahing pagsusuri sa futures ay pangunahing nakatuon sa pagtukoy ng mga pangmatagalang oportunidad sa pangangalakal. Para sa mas tiyak na pagtukoy ng mga panandaliang entry at exit points sa pagbili at pagbebenta, mainam na pagsamahin ang pangunahing pagsusuri sa teknikal na pagsusuri.
Maaari nating gamitin ang sumusunod na limang pangunahing datos para sa pangunahing pagsusuri sa Futures: Aktibong Address, Hash Rate, Total Locked Value (TVL), Market Capitalization at Fully Diluted Valuation, at Token Supply.
Ang aktibong address ay tumutukoy sa pagsusuri ng mga aktibong address sa loob ng isang blockchain network, na nagbibigay ng pananaw sa antas ng partisipasyon ng mga user. Habang dumarami ang aktibong address sa paglipas ng panahon, nagpapahiwatig ito ng isang lumalago at masiglang ecosystem ng proyekto. Kung sa panahong ito ay mababa ang presyo ng token, maaaring isaalang-alang ang paghawak ng asset ng proyekto at pagsasagawa ng long positions sa pangangalakal. Sa kabaligtaran, ang pagbaba ng bilang ng aktibong address ay nagpapahiwatig ng pagbaba ng bilang ng mga gumagamit, na maaaring magdulot ng pagsasaalang-alang sa pagbawas ng hawak na asset ng proyekto at pagsasagawa ng short positions. Sa pangkalahatan, ang pagsubaybay sa aktibong address ay maaaring gawin sa pamamagitan ng blockchain explorers ng proyekto, tulad ng Etherscan.
Mahalagang tandaan na ang hash rate ay nalalapat lamang sa mga cryptocurrency na gumagamit ng Proof of Work (PoW), tulad ng Bitcoin, Ethereum, at Bitcoin Cash. Sa PoW networks, ang mga miner ay nagpapatunay ng mga transaksyon at nagsisiguro sa seguridad ng network sa pamamagitan ng paglutas ng kumplikadong mga problemang matematikal gamit ang makapangyarihang mga computer. Ang hash data ay kumakatawan sa solusyon sa bawat puzzle, kaya’t ang hash rate ay isang panukat ng kabuuang computational power na ginagamit sa pagproseso ng mga transaksyon.
Sa pangkalahatan, ang hash rate ay may positibong kaugnayan sa pangmatagalang halaga ng isang cryptocurrency. Ang mas mataas na hash rate ay nagpapahiwatig na ang mga miner ay handang mamuhunan ng kapital sa pangmatagalang imprastruktura ng cryptocurrency na iyon. Kapag tumaas ang hash rate ng isang cryptocurrency, ipinapakita nito ang pagtaas ng pamumuhunan ng mga miner, at maaaring hindi pa sapat na naipapakita ng kasalukuyang presyo ang tunay na halaga ng token, kaya nagkakaroon ng oportunidad para sa long position trading. Sa kabaligtaran, ang pagbaba ng hash rate ay nagpapahiwatig na ang mga miner ay umaalis sa proyekto, na maaaring nangangahulugang ang halaga ng token ay tinatayang mas mataas kaysa sa aktwal, kaya nagkakaroon ng posibilidad para sa pangangalakal ng panandaliang posisyon.
BTC Hashrate. Source: Bitinfocharts.
Ang Total Locked Value (TVL) ay isang sukatan na partikular na ginagamit upang masukat ang lakas ng isang proyekto ng desentralisadong pananalapi (DeFi). Ang TVL ay nangangahulugang kabuuang halaga ng mga naka-lock na asset, na kinabibilangan ng kabuuang halaga ng cryptocurrency assets na na-stake o naka-lock ng mga gumagamit sa isang DeFi platform. Maaaring gamitin ng mga mamumuhunan ang TVL data upang ikumpara ang paglago ng iba't ibang DeFi projects. Ang ilan sa mga karaniwang platform upang tingnan ang TVL ay ang DeFiLlama.
Sa pangkalahatan, ang TVL ay sumasalamin sa kasikatan ng isang proyekto. Ang pagtaas ng TVL ay nagpapahiwatig ng potensyal na oportunidad para sa long position trading. Sa kabilang banda, ang mababang TVL ay nagpapahiwatig ng kawalan ng interes sa merkado para sa proyekto, kung saan maaaring mabilis na lumabas ang mga pondo, na nagbubukas ng oportunidad para sa angangalakal ng panandaliang posisyon.
Mayroong malaking pagkakaiba sa pagitan ng market capitalization at fully diluted valuation. Ang Fully Diluted Valuation ay tumutukoy sa kabuuang market capitalization ng isang proyekto kung lahat ng tokens nito ay nasa sirkulasyon. Ang pag-unawa sa pagkakaibang ito ay mahalaga para sa mga naghahanap ng oportunidad sa futures trading. Kung may malaking agwat sa pagitan ng market capitalization at fully diluted valuation ng isang proyekto, nangangahulugan ito na may malaking bahagi ng tokens na hindi pa nailalabas sa merkado. Ang pagpasok ng mga bagong token sa sirkulasyon ay maaaring magdulot ng malaking selling pressure.
Karaniwan itong nangyayari sa mga bagong inilunsad na proyekto, kung saan ang circulating supply ay madalas na kumakatawan lamang sa isang maliit na bahagi ng kabuuang supply. Halimbawa, nang ilabas ng Curve ang CRV token, ang presyo ng kalakalan nito ay umabot sa $15-20, na may fully diluted valuation na higit sa $50 bilyon. Sa panahong iyon, mas mataas ito kaysa sa valuation ng Ethereum, na malinaw na hindi makatwiran. Dahil dito, ang merkado ay malamang na magwasto mismo, kaya’t nagkaroon ng pagbaba sa presyo. Sa ganitong sitwasyon, maaaring may oportunidad para sa short position trading. Sa kabaligtaran, kung ang isang proyekto ay undervalued, maaaring tumaas ang presyo ng token nito, na nag-aalok ng oportunidad para sa pangangalakal ng mahabang posisyon,
Kapag halos magkapantay ang iba pang pangunahing aspeto ng isang proyekto, ang supply ng token ay may malaking epekto sa presyo ng isang asset. Ang max supply at circulating supply ay ang mga pangunahing sukatan ng token supply, ngunit ang circulating supply ang pinakamahalaga.
Sa konteksto ng pangunahing pagsusuri sa futures, ang circulating supply ay nagsisilbing batayan para sa pangmatagalang paghawak ng token. Kapag mababa ang circulating supply at nakokonsentra ang mga token sa ilang may hawak, may mataas na posibilidad ng pagtaas ng presyo ng token, kaya’t ito ay angkop para sa mahabang posisyon. Sa kabilang banda, kung mataas ang circulating supply at malawak ang distribusyon ng tokens, bumababa ang posibilidad ng pagtaas ng presyo, kaya’t mas angkop ang panandaliang posisyon.
Ang limang datos na nabanggit ay mahalaga sa pangunahing pagsusuri sa futures at maaaring magbigay ng pangmatagalang direksyon para sa pangangalakal. Sa madaling sabi, kung maganda ang ipinapakita ng datos ngunit hindi tumataas ang presyo ng token, maaaring hindi pa sapat na naipapakita ang tunay na halaga nito, kaya nagkakaroon ng pangmatagalang oportunidad para sa long positions. Sa kabaligtaran, kung bumababa ang datos ngunit nananatiling matatag ang presyo ng token, maaaring labis na tinatayang mataas ang halaga nito, kaya’t mayroong pangmatagalang oportunidad para sa pangangalakal ng panandaliang posisyon.
Ang pangunahing pagsusuri sa pangangalakal ng futures ay may napakahalagang papel dahil ito ay maaaring punan ang mga kakulangan ng teknikal na pagsusuri. Isa ito sa mahahalagang kasanayan na dapat matutunan ng mga mamumuhunan. Kapag gumagawa ng desisyon tungkol sa direksyon at dami ng posisyon sa futures, ipinapayo na magkaroon ng malawak at malalim na pag-unawa sa pundasyon ng isang proyekto. Gayunpaman, mahalagang tandaan na karaniwang kailangang pagsamahin ang teknikal na pagsusuri upang matukoy ang eksaktong entry at exit points sa pagbili at pagbebenta.
Paunawa: Ang impormasyong ito ay hindi itinuturing bilang payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang uri ng konsultasyon. Hindi rin ito payo upang bumili, magbenta, o maghawak ng anumang asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay lamang ng impormasyon para sa sanggunian at hindi dapat ituring bilang payo sa pamumuhunan. Siguraduhin na nauunawaan mo nang buo ang mga kaugnay na panganib at mag-invest nang may pag-iingat. Lahat ng aktibidad sa pamumuhunan ng mga gumagamit ay independyente sa platform na ito.