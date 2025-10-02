Kapag nakikipagkalakalan sa futures, ang matagumpay na pagbubukas ng isang posisyon ay kalahati lamang ng labanan. Ang susi sa pagtukoy sa tagumpay ng isang kalakalan ay nakasalalay sa epektibong pagsKapag nakikipagkalakalan sa futures, ang matagumpay na pagbubukas ng isang posisyon ay kalahati lamang ng labanan. Ang susi sa pagtukoy sa tagumpay ng isang kalakalan ay nakasalalay sa epektibong pags
MEXC Advanced na Mga Estratehiya sa Kalakalan ng Futures: Kumuha ng Kita para Mag-lock ng Gains

Oktubre 2, 2025
#Advanced#Futures
Kapag nakikipagkalakalan sa futures, ang matagumpay na pagbubukas ng isang posisyon ay kalahati lamang ng labanan. Ang susi sa pagtukoy sa tagumpay ng isang kalakalan ay nakasalalay sa epektibong pagsasara nito: pag-lock ng mga lumulutang na kita sa mga libro sa mga natantong kita. Maraming labis na sabik na mangangalakal ang nakakaligtaan ang pinakamainam na exit point, na nagreresulta sa pagguho ng kita o kaya naman ay ginagawang pagkalugi ang mga kumikitang trade. Upang matulungan ang mga mangangalakal na malampasan ang kanilang mga kahinaan at mapanatili ang mahigpit na disiplina sa pangangalakal, ang MEXC ay nagbibigay ng magkakaibang hanay ng makapangyarihang mga tool sa take-profit. Ang artikulong ito ay magbibigay ng komprehensibong pagsusuri sa mga tool na ito, ang mga estratehiya sa likod ng mga ito, at kung paano gamitin ang mga ito, na tumutulong sa mga mangangalakal na makakuha ng tumpak na kita sa MEXC at masulit ang bawat pagkakataon.

1. Ano ang Take-Profit sa MEXC Futures Trading?


Sa futures trading, ang take-profit (TP) ay tumutukoy sa pagtatakda ng target na presyo sa isang futures position. Kapag ang presyo sa merkado ay umabot o lumampas sa target na ito, ang kalakalan ay awtomatikong na-execute upang isara ang posisyon at i-lock ang mga kita. Sa kasong ito, ang mamumuhunan ay aktibong nagpasya na umalis sa kalakalan kapag naabot ang inaasahang kita, pag-iwas sa mga napalampas na pagkakataon sa kita at pagprotekta sa mga kita.


2. MEXC Futures Take-Profit na Mga Paraan


2.1 Nakapirming Halaga ng Take-Profit


Magtakda ng nakapirming halaga bilang take-profit point. Kapag naabot na ng iyong kalakalan ang inaasahang tubo, maaari kang awtomatikong lumabas sa kalakalan upang protektahan ang mga naipon na kita.

2.2 Porsyento ng Take-Profit


Magtakda ng porsyento ng take-profit. Sa sandaling makamit ng iyong kalakalan ang tinukoy na porsyento na kita, isasara ito upang matanto ang mga kita.

2.3 Take-Profit sa pamamagitan ng Teknikal na Indicator


Gumamit ng mga teknikal na indicator upang matukoy ang mga punto ng take-profit. Halimbawa, maaari mong gamitin ang mga gumagalaw na average, RSI (Relative Strength Index), MACD (Moving Average Convergence Divergence), at iba pang indicator para matukoy ang pinakamainam na exit point.

2.4 Take-Profit sa mga Yugto


Hatiin ang mga take-profit na puntos sa maraming yugto at unti-unting itaas ang mga target. Ang estratehiyang ito ay nakakatulong na i-maximize ang mga kita kapag ang trend ng merkado ay patuloy na gumagalaw nang paborable.

3. Gabay sa User (MEXC Main Platform)


3.1 Flash Close


Nagsasagawa ng isang order batay sa pinakamahusay na bid/offer (BBO) na presyo ng katapat, na may mga fill na priyoridad sa loob ng 30 antas ng presyo mula sa reference na iyon. Ang anumang hindi napunang bahagi ng order ay awtomatikong na-convert sa isang limitasyon ng order sa huling katugmang presyo.

3.2 Isara ang Mahaba/Isara ang Panandalian


Itakda ang Presyo (Merkado o Huling Presyo) at Dami (25%, 50%, 75%, or 100%).

3.3 Isara Lahat


Kinakansela ang lahat ng limit ng mga order at isinasara ang lahat ng mga posisyon sa presyo ng merkado. (Maaaring hindi 100% garantisado ang pagpapatupad dahil sa mga kondisyon ng merkado.)

Tip: Ang paggamit ng Market Price para saIsara ang Mahaba/Isara ang Panandalian ay nagbibigay-daan din para sa proactive profit-taking.

3.4 Limit


Ang mga limit ng order para sa Isara ang Mahaba/Isara ang Panandalian ay maaari lamang mapunan sa huling presyo o mas mahusay (ibig sabihin, sa mga kumikitang kondisyon).

Gaya ng ipinapakita sa ibaba: Pagkatapos maglagay ng limit ng order, ang uri ng order ay Limit ng Order, at ito ay magti-trigger lamang sa huling presyo o mas paborableng presyo.



3.5 Trigger Order


Maaari mong tumpak na itakda ang Trigger na Presyo, Presyo, at Dami (na may adjustable ratios).

Ang isang Isara ang Mahaba/Isara ang Panandaliannalimit order ay maaaring isagawa sa huling presyo o mas magandang presyo (sa tubo), gayundin sa mas masamang presyo (sa pagkalugi).

Gaya ng ipinapakita sa figure sa ibaba: Kapag nagbubukas ng BTCUSDT long position, ang paggamit ng trigger order ay nagbibigay-daan sa iyong magtakda ng mga nagsasarang order sa parehong direksyon. Samakatuwid, kapag ang Average na Napunang Presyo ay mas mababa kaysa sa Presyo ng Pagpasok, ang order ay maaari pa ring ma-trigger upang maisagawa ang preset na Stop Loss.


3.6 Trailing Stop Order


Hinahayaan ka ng Trailing Stop Order na tumpak na itakda ang Trail Variance (ayon sa Ratio o Distansya ng Presyo) at Dami (na may adjustable ratios).

Ang isang Isara ang Mahaba/Isara ang Panandalianna trailing stop order ay maaari lamang isagawa sa mas mababang presyo kaysa sa huling presyo (ibig sabihin, kapag natalo).

Samakatuwid, pagkatapos magbukas ng isang posisyon, ang isang trailing stop order para sa pagsasara ay hindi magagamit upang makamit ang take-profit.

Gaya ng ipinapakita sa figure sa ibaba: Kapag nagbukas ng BTCUSDT long position, ang paggamit ng trailing stop order ay magreresulta sa kasalukuyang posisyon na sarado sa humigit-kumulang 5% na mas mababa kaysa sa huling presyo.


3.7 I-post Lamang


Katulad ng Limit ng Order: ang isang Isara ang Mahaba/Isara ang Panandalian na Post Lang na order ay maaari lamang isagawa sa huling presyo o mas paborableng presyo (ibig sabihin, sa isang tubo).

Gaya ng ipinapakita sa figure sa ibaba: Kapag naglagay ka ng Post Lang na order, ang order ay mauuri bilang Limit ng Order, at ito ay mati-trigger lang sa huling presyo o mas paborableng presyo.


3.8 TP/SL (Take Profit /Stop Loss)

Ang TP/SL function ay maaaring itakda bago magbukas ng posisyon o i-edit pagkatapos. Para sa mga detalye, mangyaring sumangguni sa: "Pagtatakda ng Take-Profit at Stop-Loss para sa Futures Trading."

4. Bakit Mahalaga ang Take Profit sa Futures Trading


4.1 Gawing Natanto na Mga Kita ang Hindi Natanto na Mga Kita


Ang kita na kinikita mo habang hawak ang isang posisyon ay hindi natutupad at nagbabago-bago sa mga paggalaw ng merkado. Pagkatapos lamang na isara ang posisyon at ang tubo na iyon ay maaayos sa balanse ng iyong account bilang natanto na kita. Ang Take Profit ay ang mekanismo na nagsisiguro na ang paglipat na ito ay nangyayari nang maayos.

4.2 Pagtagumpayan ang Emosyon at Ipatupad ang Disiplina sa Pakikipagkalakalan


Sa pangangalakal, ang pinakamahirap na kalaban ay kadalasang kasakiman at takot. Ang isang malinaw na plano ng Take Profit ay nakakatulong sa iyo na manatiling kalmado sa panahon ng market euphoria at maiwasang mawalan ng pinakamagandang exit point sa pamamagitan ng paghihintay ng kaunti pa. Ito ang pundasyon ng pagbuo ng isang disiplinadong sistema ng kalakalan at pagkamit ng pare-parehong pangmatagalang kakayahang kumita.

5. Konklusyon


Ang Take Profit function sa Futures trading ay mahalaga para sa mga mamumuhunan, dahil nagbibigay-daan ito sa epektibong pamamahala sa panganib, nagpoprotekta sa mga pondo, at tumutulong sa pagkuha ng mga kita sa gitna ng mga pagbabago sa merkado. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng malinaw na mga target sa pagkuha ng tubo, ang mga mamumuhunan ay maaaring manatiling may kontrol sa kanilang mga pangangalakal at gumawa ng mga napapanahong desisyon, sa huli ay pagpapabuti ng kanilang mga pagkakataong magtagumpay sa pangangalakal.


Sa kasalukuyan, ang MEXC ay nagpapatakbo ng isang 0-Fee Trader's Fest, na nagbibigay-daan sa mga user na makabuluhang bawasan ang mga gastos sa pangangalakal at payagan ang mga user na gumastos nang mas kaunti, mag-trade nang higit pa, at kumita nang higit pa. Sa MEXC, masisiyahan ang mga user sa murang pangangalakal habang nananatiling malapit na nakaayon sa mga trend sa merkado, na kinukuha ang bawat panandaliang pagkakataon, at nagsisimula ng paglalakbay tungo sa kalayaan sa pananalapi.

Inirerekomendang Pagbasa:


Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.
