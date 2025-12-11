Pag-unawa sa MEXC Funding Rates: Paalam sa mga Nakatagong Gastos sa Futures Trading

Naranasan mo na ba ito? Nahulaan mo nang tama ang direksyon ng merkado sa isang futures trade, ngunit ang iyong mga kita ay patuloy na lumiliit, o ang iyong balanse ay misteryosong bumaba? Ang salarinNaranasan mo na ba ito? Nahulaan mo nang tama ang direksyon ng merkado sa isang futures trade, ngunit ang iyong mga kita ay patuloy na lumiliit, o ang iyong balanse ay misteryosong bumaba? Ang salarin
Naranasan mo na ba ito? Nahulaan mo nang tama ang direksyon ng merkado sa isang futures trade, ngunit ang iyong mga kita ay patuloy na lumiliit, o ang iyong balanse ay misteryosong bumaba? Ang salarin ay maaaring isang bagay na hindi napapansin ng karamihan sa mga nagsisimula: ang rate ng pagpopondo.
Para sa MEXC’s Perpetual Futures trading, ang rate ng pagpopondo ay isang kritikal na variable ng gastos na kadalasang nakakatakas sa atensyon ng mga hindi gaanong karanasan na mga mangangalakal. Sa artikulong ito, hahati-hatiin namin ang lahat ng kailangan mong malaman—ano ito, kung paano ito kinakalkula, kailan ito sinisingil, at kung paano maiwasan ang mga karaniwang pitfalls—upang sa wakas ay makakuha ka ng kalinawan sa "nakatagong halaga" na ito.
Ang rate ng pagpopondo ay isang mekanismo na tumutulong na ihanay ang presyo ng mga panghabang-buhay na futures sa mga presyo ng spot market. Tinitiyak nito ang katatagan ng merkado sa pamamagitan ng pag-aatas sa mga may hawak ng mahaba at maikling posisyon na pana-panahong magbayad sa isa't isa.
Narito kung paano ito gumagana sa MEXC Futures:
Kapag ang Futures ang presyo ay mas mataas kaysa sa Spot presyo, ang rate ng pagpopondo ay positibo, at mahaba (bumibili) ay magbabayad sa panandalian.
Kapag ang presyo ng Futures ay mas mababa kaysa sa presyo ng Spot, negatibo ang rate ng pagpopondo, at ang mga panandalian (nagbebenta) ay nagbabayad sa mahaba.
Ang bayad na ito ay hindi sinisingil ng platform—ito ay binabayaran ng peer-to-peer sa pagitan ng mga mangangalakal—ngunit maaari itong makabuluhang makaapekto sa iyong mga aktwal na pagbabalik.
Halimbawa
Magtagal ka pa BTC, at tama ang iyong hula, ngunit dahil sa mataas na rate ng pagpopondo, sinisingil ka bawat 8 oras. Bilang resulta, lumiliit ang iyong mga kita—o mas masahol pa, nagiging pagkalugi. Iyan ang katotohanan ng "nakatagong halaga" na ito.
Sa futures trading, hindi lang numero ang funding rate. Maaari nitong maimpluwensyahan ang iyong kakayahang kumita, diskarte, at maging kung paano mo binibigyang-kahulugan ang sentimento sa merkado. Narito kung bakit hindi mo ito dapat palampasin:
Mula noong walang expiry ang perpetual futures contracts, maaaring magpatuloy ang mga paglihis ng presyo mula sa spot market. Nakakatulong ang mga rate ng pagpopondo na ayusin ito sa pamamagitan ng pagbibigay-insentibo sa pananalapi sa mga mangangalakal na balansehin ang merkado.
Halimbawa
Kung ang BTC spot ay $100,000 at ang futures na presyo ay $101,000 (sobrang presyo):
Ang isang positibong rate ng pagpopondo ay inilapat. Ang mga long ay dapat magbayad ng shorts, na ginagawang mas mahal ang paghaba. Pinipigilan nito ang labis na pagbili at itinutulak ang presyo ng futures na mas malapit sa lugar.
Ang rate ng pagpopondo ay nagpapakita kung ang mga mangangalakal ay nakasandal sa bullish o bearish-ito ay isang live na tagapagpahiwatig ng sentimento sa merkado.
Halimbawa
Ang rate ng pagpopondo na +0.05% sa BTCUSDT ay nangangahulugan na ang karamihan sa mga mangangalakal ay bullish at nagtatagal. Sa kabaligtaran, ang isang rate ng -0.03% ay nagmumungkahi ng bearish na sentimento, na may mas maraming mga mangangalakal na pinaikli ang merkado.
Sa madaling salita, ang rate ng pagpopondo ay parang thermometer para sa sentiment ng merkado.
Kapag napakaraming mga mangangalakal ay nagsasama-sama sa magkabilang panig (mahaba o maikli), awtomatikong nagsasaayos ang mga rate ng pagpopondo upang maibalik ang balanse. Ang mas mataas na mga rate ay lumilikha ng natural na presyon para sa mga masikip na posisyon upang lumabas.
Halimbawa
Kung ang rate ng pagpopondo ng BTC ay tumaas sa +0.15%, ang mga matagal na mangangalakal ay dapat magbayad ng 0.15% bawat 8 oras—na mahalagang "parusa" para sa pagiging bahagi ng karamihan. Ang "crowding tax" na ito ay naghihikayat sa ilang mga mangangalakal na isara ang mga posisyon, binabawasan ang isang panig na presyon at ibalik ang merkado sa equilibrium.
Ang mga rate ng pagpopondo ay kumakatawan sa isang tunay na gastos na maaaring makabuluhang masira ang mga kita, kahit na tama ang iyong hula sa merkado. Sa matinding mga sitwasyon, ang mga gastos sa pagpopondo ay maaaring gawing pagkalugi ang mga kumikitang trade.
Halimbawa
Mahaba ang posisyon mo sa BTC, at tataas ang presyo ng 3% sa loob ng 24 na oras—isang matagumpay na direktang tawag. Gayunpaman, sa mga rate ng pagpopondo sa +0.25% bawat 8 oras, magbabayad ka ng 0.75% sa kabuuang halaga ng pagpopondo sa buong araw. Binabawasan nito ang iyong netong kita sa 2.25% lamang, na kumakatawan sa 25% na pagbawas sa mga kita dahil sa pagpopondo lamang.
Ang epekto ay nagiging mas malinaw sa sumasaklaw o lubhang pabagu-bago ng mga merkado, kung saan ang mga gastos sa pagpopondo ay maaaring maipon habang ang mga paggalaw ng presyo ay nananatiling limitado, na posibleng magresulta sa mga netong pagkalugi sa kabila ng mga tumpak na hula sa direksyon ng merkado.
Awtomatikong ibinabawas ang mga bayarin sa pagpopondo mula sa margin ng iyong posisyon kapag hindi sapat ang balanse ng iyong account upang masakop ang mga ito. Ang pagbawas sa available na margin na ito ay naglalapit sa iyong presyo ng liquidity sa kasalukuyang presyo sa merkado, na nagpapataas ng panganib ng liquidation.
Halimbawa
Magbukas ka ng leveraged na mahabang posisyon sa BTCUSDT na may komportableng liquidation buffer. Habang nag-iipon ang mga bayarin sa pagpopondo sa maraming panahon, awtomatiko silang ibinabawas sa margin ng iyong posisyon. Ang unti-unting pagbawas sa available na margin na ito ay unti-unting naglalapit sa iyong presyo ng liquidation sa kasalukuyang presyo sa merkado, na nagpapaliit sa iyong safety buffer. Ang pagbagsak ng merkado na dati mong makayanan ay nagdudulot na ngayon ng mas mataas na panganib sa liquidation.
Funding Fee = Position Value × Funding Rate
Position Value = Position Quantity × Fair Price
Halimbawa
Ang halaga ng BTCUSDT long position ng Trader A ay 10 BTC. Ang kasalukuyang patas na presyo ay 10,000 USDT at ang rate ng pagpopondo ay 0.01%.
Position Value = 10 × 10,000 = 100,000 USDT
Funding Fee = 100,000 × 0.01% = 10 USDT
Dahil positibo ang rate ng pagpopondo, bilang matagal na may hawak, ang Trader A ay nagbabayad ng 10 USDT sa mga short holder, at ang mangangalakal na kumukuha ng BTCUSDT na may parehong halaga ng posisyon ay tumatanggap ng 10 USDT sa mga bayarin sa pagpopondo.
Muli, kung positibo ang rate, babayaran ng mga long holders ang bayad na ito sa shorts. Ang Trader A ay kailangang magbayad ng 0.001 BTC sa mangangalakal na kumukuha ng BTCUSDT na may parehong halaga ng posisyon.
Contract Type
Funding Rate
Settlement Frequency
USDT-M
±0.01％ ~ ±0.03％
Kada 8 oras bilang default
(UTC+8 08:00/16:00/00:00）
Coin-M
±0.01％ ~ ±0.03％
Kada 8 oras bilang default
(UTC+8 08:00/16:00/00:00）
Tandaan: Ang ±0.01% ay kumakatawan sa karaniwang hanay ng rate ng pagpopondo. Sa panahon ng matinding kundisyon ng merkado o para sa mga asset na lubhang pabagu-bago (gaya ng ETH, SOL, etc.), maaaring pansamantalang tumaas ang mga rate sa ±0.03%. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, ang mga rate ng pagpopondo ng MEXC ay naaayos bawat 8 oras. gayunpaman, ang ilang mga pares ng Futures ay maaaring iakma sa 4 na oras na cycle ng settlement batay sa pagkasumpungin ng merkado o mga madiskarteng pagsasaalang-alang. Halimbawa, simula Hulyo 18, 2025, inayos ng MEXC ang 14 na pares ng USDT-M Futures kabilang ang LAYER, LPT, RVN sa 4 na oras na settlement period, na may mga limitasyon sa rate ng pagpopondo na ±3%.
Nagbibigay ang MEXC ng maraming paraan upang subaybayan ang mga rate ng pagpopondo at ang epekto nito sa iyong mga posisyon:
Ang Futures trading interface ay nagpapakita ng kasalukuyang rate ng pagpopondo at countdown timer sa tuktok na bar ng impormasyon.
Mag-navigate sa Kasaysayan ng Order at Trade→Mga Bayarin sa Pagpopondo upang ma-access ang iyong kumpletong kasaysayan ng bayad sa pagpopondo.
Ang bawat pares ng Futures ay nagpapanatili ng sarili nitong independiyenteng rate ng pagpopondo. Palaging i-verify ang mga kasalukuyang rate bago magbukas ng mga posisyon, lalo na sa mga pabagu-bagong panahon.
Tandaan: Ang mga rate ng pagpopondo ay pabago-bago at pabagu-bago sa market long-short sentiment, na may partikular na makabuluhang pagbabago sa mga panahon ng matinding pagkasumpungin sa merkado.
Sa pahina ng Futures trading, sa itaas ng candlestick chart, maaari mong tingnan ang kasalukuyang rate ng pagpopondo na aayusin sa paparating na panahon ng pagpopondo. Ipinapakita ng countdown ang natitirang oras hanggang sa settlement.
Tandaan: Ang mga rate ng pagpopondo ay nag-iiba sa iba't ibang mga pares ng Futures. Dapat suriin ng mga user ang mga rate para sa kanilang partikular na napiling pares.
Sa seksyong Mga Futures Order sa kanang sulok sa itaas, piliin ang Mga Bayarin sa Pagpopondo upang tingnan ang lahat ng dati nang nabayarang bayarin sa pagpopondo.
Pinoproseso ng MEXC ang mga bayarin sa pagpopondo sa nakapirming 8 oras na pagitan: 00:00, 08:00, at 16:00 UTC araw-araw.
Ang mga gumagamit ay sinisingil lamang ng mga bayarin sa pagpopondo kung hawak nila ang isang bukas na posisyon sa eksaktong oras ng pag-aayos. Ang pagsasara ng posisyon bago ang settlement ay hindi magkakaroon ng anumang bayad sa pagpopondo.
Ang mga bayarin sa pagpopondo ay direktang ibinabawas mula sa magagamit na margin. Kung ang balanse ay hindi sapat, sila ay ibabawas mula sa margin ng posisyon, na maaaring maging sanhi ng liquidity ng presyo upang lumipat nang mas malapit sa presyo ng merkado, na nagpapataas ng panganib sa liquidation.
Sa panghabang-buhay na kalakalan ng kontrata, ang mga paggalaw ng presyo ay halata at nakikita. Gayunpaman, ang mga rate ng pagpopondo ay kumakatawan sa isang hindi gaanong maliwanag ngunit parehong mahalagang gastos na nakakaapekto sa iyong mga pagbabalik sa bawat panahon ng pag-aayos.
Para sa mga bagong mangangalakal, ang matagumpay na pangangalakal ay nagsasangkot ng higit pa sa paghula ng direksyon ng presyo. Ang pag-unawa sa iba't ibang gastos at mekanika ng mga walang hanggang kontrata ay mahalaga para sa pangmatagalang kakayahang kumita. Ang matatag na kaalaman sa mga rate ng pagpopondo ay nakakatulong sa iyo na maiwasan ang mga hindi inaasahang gastos at gumawa ng mas matalinong mga desisyon sa pangangalakal.
Sa MEXC, ang pag-unawa kung paano gumagana ang mga rate ng pagpopondo ay nagbibigay-daan sa iyo na makipagkalakalan nang may higit na kaalaman sa lahat ng mga gastos na kasangkot. Isaalang-alang ang mga rate ng pagpopondo bilang isang mahalagang aspeto ng iyong edukasyon sa pangangalakal. Sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga gastos na ito sa iyong diskarte, maaari kang bumuo ng isang mas komprehensibong diskarte sa futures trading na isinasaalang-alang ang parehong potensyal na kita at nauugnay na mga gastos.
Disclaimer: ang impormasyong ibinigay sa materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito nagsisilbing rekomendasyon sa pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nag-aalok ng impormasyong ito para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.