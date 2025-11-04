Paano Gamitin ang MEXC Limit Convert

Ang tampok na Limit Convert ay nagbibigay-daan sa mga user na makipagpalitan ng mga asset sa isang nakatakdang presyo. Kapag ang presyo sa merkado ay umabot o lumampas sa iyong itinakdang limitasyon, awtomatikong isasagawa ng system ang kalakalan, na magbibigay-daan sa iyong kumpletuhin ang mga conversion sa iyong nais na presyo kahit na sa isang pabago-bagong merkado. Para sa karagdagang detalye sa pangangalakal ng MEXC Convert, maaari mong basahin ang "Ano ang MEXC Convert?."
Hakbang 1: Pumunta sa pahina ng Limit Convert.
Buksan at mag-log in sa opisyal na website ng MEXC. Sa itaas na navigation bar sa ilalim ng Spot, piliin ang Convert, pagkatapos ay i-click ang Limit para makapasok sa pahina ng Limit Convert.
Hakbang 2: Piliin ang mga asset na iko-convert at ang halaga, pagkatapos ay magtakda ng limit price.
Halimbawa, para i-convert ang USDT sa MX, pumunta sa pahina ng Limit Convert, ilagay ang iyong ninanais na target price, hal., i-convert ang 3 USDT sa 3 MX.
Bago ilagay ang iyong target price, ipapakita ng system ang pinakabagong conversion rate sa real time, na tutulong sa iyong isaayos ang iyong order.
Hakbang 3: Kumpirmahin ang iyong order.
I-click ang I-preview ang Conversion para suriin ang halaga, limitasyon sa presyo, at bisa ng order. Kapag tama na ang lahat, i-click ang Convert para mag-order.
Gagawa ang sistema ng limit order at isusumite ito sa Limit Convert system. Awtomatikong isasagawa ang iyong conversion kapag naabot na ng merkado ang iyong itinakdang presyo.
Pagkatapos maglagay ng order, ang halaga ng order ay ihihinto habang ito ay may bisa. Ang mga pondo ay hindi maaaring gamitin para sa iba pang mga kalakalan, pamumuhunan, o pag-withdraw hangga't hindi naisagawa o nakansela ang order. Kapag nakansela na ang isang limit order, agad na ia-unlock ng system ang mga nauugnay na asset.
Hakbang 1: Sa home page, i-tap ang Higit Pa → Mga Asset → Convert → Limit.
Hakbang 2: Halimbawa, para i-convert ang USDT sa MX, ilagay ang iyong target na presyo sa pahina ng Limit Convert, hal., 3 USDT para sa 3 MX.
Hakbang 3: I-tap ang I-preview ang Conversion, suriin ang halaga ng conversion, presyo ng limitasyon, at panahon ng bisa. Kung tama ang lahat ng detalye, i-tap ang I-convert.
Pagkatapos maglagay ng order, ang halaga ng order ay ihihinto sa buong bisa nito. Hindi maaaring gamitin ang mga pondo para sa iba pang mga kalakalan, pamumuhunan, o pag-withdraw hanggang sa maisagawa o makansela ang order. Kapag nakansela na ang isang limit order, agad na ia-unlock ng system ang mga nauugnay na asset.
Mga Paalala:
1) Kahit umabot sandali ang presyo sa merkado sa iyong itinakdang presyo, maaaring hindi agad ma-execute ang order dahil sa kakulangan ng liquidity.
2) Ang aktwal na presyo ng execution ay maaaring bahagyang magkaiba dahil sa market depth o pagkaantala sa matching.
3) Kapag ang limit price ay masyadong mababa o mataas, ia-activate ng system ang price protection.
Kapag na-trigger ito sa panahon ng mataas na pagbabago sa merkado (high volatility), maaaring awtomatikong kanselahin ng system ang mga order na may hindi karaniwang mababang execution rate upang maiwasan ang pagkalugi ng user.
Ang mga order ng Limit Convert ay may bisa sa loob ng 30 araw bilang default. Maaari mong manu-manong isaayos ang panahon ng bisa. Kung ang isang order ay hindi naisakatuparan sa loob ng bisa nito, awtomatikong kakanselahin ito ng system at ia-unlock ang mga nakapirming asset.
Sa pahina ng MEXC Convert, i-tap ang I-convert ang mga Order. Sa tab na Bukas na Mga Order ng pahina ng I-convert ang mga Order, makikita mo ang lahat ng aktibong Limit Convert orders. Para kanselahin ang isang order, i-click ang Kanselahin, at agad na ia-unlock ng system ang mga kaukulang assets. Sa pahina ng Kasaysayan ng Convert, maaari mong tingnan ang detalyadong impormasyon ng pagpapatupad para sa iyong mga nakaraang order ng Limit Convert.
1) I-tap ang I-convert ang Mga Order sa ibaba ng pahina ng I-convert.
2) Sa seksyong Bukas na Mga Order ng pahina ng Mga I-convert na Order, maaari mong tingnan ang iyong mga aktibong order ng Limit Convert. Para kanselahin ang isang order, i-tap ang Kanselahin, at agad na ia-unlock ng system ang mga kaukulang asset.
3) Sa pahina ng Kasaysayan ng Convert, maaari mong tingnan ang detalyadong impormasyon sa pagpapatupad para sa iyong mga nakaraang order ng Limit Convert.
Eksaktong kontrol sa presyo: Maaari mong itakda ang iyong ideal na buy o sell price nang hindi kailangang patuloy na subaybayan ang merkado. Awtomatikong isasagawa ng system ang conversion kapag ang presyo sa merkado ay umabot sa iyong itinakdang limit, upang matulungan kang makumpleto ang conversion sa target na presyo.
Mas maayos na pag-trade, iwas emosyon: Ang mga limit order ay awtomatikong naisasagawa, na pumipigil sa padalus-dalos na desisyon na dulot ng biglaang pagbabago sa merkado o emosyon. Sa ganitong paraan, nagiging mas disiplinado at may estratehiya ang iyong pag-trade.
Mas mahusay na paggamit ng kapital: Sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga target sa pagbili o pagbenta nang maaga, maaari kang tumugon nang mas mabilis sa mga pagbabago ng merkado kahit hindi mo ito binabantayan palagi, kaya mas epektibo ang trading kahit off-peak hours.
Ligtas at kontrolado: Habang aktibo ang isang limit order, ang iyong mga pondo ay naka-freeze sa iyong account at hindi awtomatikong magagamit sa ibang transaksyon. Kapag kinansela mo ang order, agad na na-a-unlock ang iyong asset at maaari mo na itong gamitin muli.
Ang execution ng Limit Convert orders ay nakadepende sa presyo sa merkado, liquidity, at market depth. Kung ang iyong limit price ay masyadong malayo sa kasalukuyang presyo sa merkado, maaaring hindi agad ma-execute ang order sa mahabang panahon. Iminumungkahi na magtakda ng makatuwirang limit at regular na i-monitor ang status ng order upang ito ay ma-adjust o makansela kung kinakailangan, nang sa gayon ay manatiling flexible at ligtas ang paggamit ng iyong pondo.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo tungkol sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pinansyal, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, ni hindi ito maituturing na payo para bumili, magbenta, o maghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi maituturing na payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kaakibat nito at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.