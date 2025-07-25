Upang matulungan ang mga user na mabilis na i-export ang kanilang personal na kalakalan at kasaysayan ng pagpopondo, ang MEXC ay naglunsad ng isang sariling-serbisyong account na function ng pag-exporUpang matulungan ang mga user na mabilis na i-export ang kanilang personal na kalakalan at kasaysayan ng pagpopondo, ang MEXC ay naglunsad ng isang sariling-serbisyong account na function ng pag-expor
Paano Gamitin ang Function sa Pag-export ng Datos ng Account ng MEXC

Hulyo 25, 2025
Upang matulungan ang mga user na mabilis na i-export ang kanilang personal na kalakalan at kasaysayan ng pagpopondo, ang MEXC ay naglunsad ng isang sariling-serbisyong account na function ng pag-export ng datos, na nagpapahintulot sa mga user na madaling mag-export ng datos mula sa nakalipas na 540 araw.

1. Mga Pangunahing Tampok ng Function ng Pag-export ng Datos ng Account


  • One-stop na solusyon: Ang lahat ng mga gawain sa pag-export ng datos ay available sa isang pinag-isang pahina, na ginagawang madali at maginhawa para sa sariling-serbisyo.
  • Flexible na pagpili: Sinusuportahan ang pag-export ng datos nang hanggang 540 araw, na may napapasadyang mga opsyon sa pag-filter.
  • Mabilis na pag-access: Manu-manong mag-download o ipadala ang datos sa iyong naka-link na email para sa madaling pag-access anumang oras.

2. Paano Gamitin ang Function ng Pag-export ng Datos ng Account ng MEXC


Bisitahin ang opisyal na website ng MEXC at mag-log in. Sa homepage, mag-scroll sa ibaba at mag-click sa Tanggapan ng Tulong.


Sa pahina ng Tanggapan ng Tulong, mag-click sa Pag-export ng Datos ng Account sa ilalim ng Sariling-Serbisyo.


Sa pahina ng Pag-export ng Datos ng Account, piliin ang dahilan ng pag-export ng datos batay sa iyong sitwasyon, at pagkatapos ay i-click ang Susunod.


Piliin ang uri ng datos na ie-export: Futures, Spot, Kasaysayan ng Pagpopondo, Fiat, o Earn. Ipinapakita ng sumusunod na halimbawa kung paano i-export ang datos ng Futures.
1）Piliin ang datos ng Futures na nais mong i-export, kasama ang Kasaysayan ng Posisyon, Kasaysayan ng Order, Kasaysayan ng Kalakalan, Daloy ng Kapital, Statement ng Futures Account at Kasaysayan ng Copy Trade Order.
2）Itakda ang hanay ng oras para sa pag-export ng datos. Sinusuportahan ng bawat ulat ang datos mula sa huling 540 araw (hanggang sa araw bago ang kasalukuyan).
3）Piliin ang format ng pag-export, alinman sa Excel o PDF, depende sa iyong partikular na kaso ng paggamit. Tandaan: Sinusuportahan ng format ng Excel ang pag-encrypt ng file.
4）Piliin ang Mag-email sa akin kapag nabuo upang maipadala ang na-export na datos sa email na naka-link sa iyong account. Kung hindi napili o kung walang email na naka-link, maaari mong i-download ang datos mula sa pahina ng Kasaysayan ng Pag-export.
5）Sa sandaling mapunan mo ang kinakailangang impormasyon sa pahina ng datos ng Futures, i-click ang Pag-export. Maaari mong i-export ang datos ng iyong account nang hanggang 10 beses bawat buwan sa kalendaryo para sa Spot, Futures, at Kasaysayan ng Pagpopondo, ayon sa pagkakabanggit.


Pagkatapos ng pag-export, aabisuhan ka ng MEXC sa pamamagitan ng email o SMS. Magiging wasto ang link sa pag-download sa loob ng 7 araw, kaya pakitiyak na i-download ito sa loob ng panahong ito.


Ang function ng pag-export ng datos ng account ng MEXC ay nagbibigay-daan sa iyong madaling ma-export ang kasaysayan ng kalakalan at pagpopondo sa isang streamline na proseso. Kung gusto mong mag-export ng mas naka-personalize na datos, gaya ng mga partikular na pares o uri ng order, maaari kang pumunta sa mga pahina ng Mga Spot Order, Futures Order, o Kasaysayan ng Pagpopondo para sa pag-export.

3. Mga Madalas Itanong (FAQ)


3.1 Ano ang dapat kong gawin kung hindi mabuo ang talaan?
Maaari mong subukang i-refresh ang pahina at subukang i-export muli, o makipag-ugnayan sa Customer Service para sa tulong sa manu-manong pag-export.

3.2 Saan ko mada-download ang na-export na file ng datos?
Pumunta sa Tanggapan ng Tulong → Pag-export ng Datos ng Account → Kasaysayan ng Pag-export. Ang link ay may bisa sa loob ng 7 araw.

3.3 Paano ako makakahiling ng na-export na datos na kasalukuyang hindi available?
Para sa tulong sa mga espesyal na pangangailangan sa pag-export ng datos, mangyaring makipag-ugnayan sa aming Customer Service team. Sa MEXC, pinahahalagahan namin ang iyong feedback at tinatanggap ang iyong mga mungkahi para sa pagpapabuti ng aming mga serbisyo.

3.4 Paano kung kailangan kong i-export ang datos na lampas sa 540 na araw?
Lubos naming nauunawaan ang kahalagahan ng pag-access sa iyong makasaysayang datos ng kalakalan. Sa kasalukuyan, sinusuportahan ng platform ang pag-export ng mga rekord mula sa pinakahuling 540 na araw. Ang datos na lampas sa panahong ito ay kasalukuyang hindi pa available. Lubos naming inirerekomenda ang regular na pag-backup ng iyong mga rekord upang matiyak na patuloy mong maa-access ang iyong buong kasaysayan ng kalakalan.

Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi bumubuo ng pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, consultancy, o anumang iba pang nauugnay na payo, at hindi rin ito payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Nag-aalok ang MEXC Learn ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga nauugnay na panganib at maingat na mamuhunan. Ang lahat ng aktibidad sa pamumuhunan ng gumagamit ay independyente mula sa platform na ito.

