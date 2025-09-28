Sa Futures trading, ang mga pagbabago sa dami ng kalakalan at open interest ng isang pares ng Futures sa loob ng isang partikular na yugto ng panahon ay madalas na sumasalamin sa pagbabago ng aktibidaSa Futures trading, ang mga pagbabago sa dami ng kalakalan at open interest ng isang pares ng Futures sa loob ng isang partikular na yugto ng panahon ay madalas na sumasalamin sa pagbabago ng aktibida
Mga Pagbabago sa Dami ng Kalakalan sa Futures at Bukas na Interes sa Futures Ipinaliwanag

Setyembre 28, 2025
Sa Futures trading, ang mga pagbabago sa dami ng kalakalan at open interest ng isang pares ng Futures sa loob ng isang partikular na yugto ng panahon ay madalas na sumasalamin sa pagbabago ng aktibidad ng mga mamumuhunan at pagdaloy ng kapital. Ang mga ito ay mahahalagang palatandaan sa merkado na tumutulong sa mga mamumuhunan na suriin ang damdamin ng merkado, galaw ng presyo, at mga posibleng panganib. Ang tamang interpretasyon ng datos na ito ay maaaring magbigay ng mahalagang gabay para sa mga mamumuhunan sa Futures trading at makatulong na mai-optimize ang mga estratehiya sa pangangalakal.

1. Ano ang Dami ng Kalakalan sa Futures?


Ang dami ng kalakalan sa Futures ay tumutukoy sa bilang ng mga kontratang naisagawa (kabuuang pagbili at pagbenta) sa loob ng isang partikular na yugto ng panahon. Ipinapakita nito ang antas ng aktibidad at tindi ng pag-trade sa merkado. Para sa isang partikular na pares ng Futures, ipinapakita rin nito ang antas ng atensyon ng mga mamumuhunan sa pares na iyon.

Kung mas mataas ang dami ng kalakalan sa loob ng itinakdang oras, mas aktibo ang merkado. Ang biglaang pagtaas ng dami ng kalakalan ay madalas na nagpapahiwatig ng nalalapit na volatility sa merkado. Karaniwang ginagamit ng mga mangangalakal ang parehong dami ng kalakalan at open interest upang tasahin ang kasalukuyang damdamin ng merkado at upang makabuo ng kanilang mga estratehiya sa pamumuhunan.


2. Ano ang Bukas na Interes sa Futures?


Ang bukas na interes ay tumutukoy sa kabuuang bilang ng mga kontratang bukas pa at hindi pa naisasara. Ipinapakita nito ang lawak ng kapital na ipinuhunan ng mga kalahok sa merkado at ang antas ng interes sa pag-trade. Ang pagtaas ng bukas na interes ay nagpapahiwatig na mas maraming kapital ang pumapasok sa merkado, na nagpapakita na ang mga mamumuhunan ay may interes sa kasalukuyang presyo o trend. Ang pagbaba ng bukas na interes ay nangangahulugang lumalabas ang kapital mula sa merkado, na nagsusugestiyon na ang mga mamumuhunan ay nagsasara ng kanilang mga posisyon o umaalis, at bumababa ang pangkalahatang interes sa merkado.

3. Ano ang Kahalagahan ng mga Pagbabago sa Dami ng Kalakalan sa Futures at Bukas na Interes?


3.1 Kahalagahan ng Dami ng Kalakalan sa Futures


Ang mga pagbabago sa dami ng kalakalan ay maaaring magsilbing palatandaan ng aktibidad sa merkado at lakas ng trend. Kapag tumataas ang dami ng kalakalan, ipinapakita nito ang mas mataas na partisipasyon sa merkado. Partikular, kung tumataas ang dami habang nasa pataas na trend ang presyo, maaari nitong kumpirmahin ang bullish momentum. Kung tumataas naman ang volume habang nasa pababang trend, maaari nitong kumpirmahin ang bearish momentum. Sa kabilang banda, ang pagbaba ng dami ng kalakalan ay nagpapahiwatig ng nabawasang aktibidad sa merkado, na maaaring magmungkahi ng paghina o pagbabalik ng kasalukuyang trend.

3.2 Pagkilala sa Breakouts kumpara sa False Breakouts


Kapag ang presyo ng isang pares sa Futures ay nakaranas ng malalaking paggalaw, maaaring gamitin ang dami ng kalakalan upang mapatunayan ang pagiging mapagkakatiwalaan ng breakout.
High-volume breakout: Kung ang presyo ay lumampas sa isang mahalagang support o resistance level na may malakas na volume, karaniwang mas mapagkakatiwalaan ang breakout.
Low-volume breakout: Kung ang breakout ay naganap na may mahinang volume, maaari itong maging false breakout, at posibleng bumalik agad ang presyo.

3.3 Kahalagahan ng Bukas na Interes


Ang mga pagbabago sa bukas na interes ay nakakatulong sa pagtatasa ng direksyon ng pagdaloy ng kapital at lakas ng isang trend. Ang pagtaas ng bukas na interes ay nagpapahiwatig na mas maraming kapital ang pumapasok sa merkado, na nagpapakita ng malakas na interes sa mga susunod na galaw ng presyo. Kung ang bukas na interes ay tumataas kasabay ng pagtaas ng presyo, ito ay nagpapahiwatig ng malakas na bullish sentiment. Kung ang bukas na interes ay tumataas habang bumababa ang presyo, ito ay nagpapahiwatig ng lumalakas na bearish sentiment.

Ang pagbaba ng bukas na interes ay nagpapahiwatig na ang kapital ay lumalabas mula sa merkado habang nagsasara ng posisyon ang mga mangangalakal. Madalas itong senyales ng paghina o posibleng pagtatapos ng kasalukuyang trend.

3.4 Pagsasama ng Dami ng Kalakalan at Bukas na Interes para sa Pagsusuri ng Sentimyento


Kung parehong tumataas ang bukas na interes at dami ng kalakalan, ito ay nagpapahiwatig ng tumataas na aktibidad mula sa parehong bulls at bears, na may posibilidad ng mas mataas na pagbabagu-bago ng presyo sa hinaharap. Kung ang bukas na interes ay tumataas ngunit bumababa ang dami ng kalakalan, ipinapahiwatig nito ang isang merkadong nag-aantabay, na maaaring isang yugto ng paghahanda para sa pagpapatuloy ng trend.


4. Pinagsamang Pagsusuri ng Dami ng Kalakalan at Bukas na Interes


Ang pagsabay na pagtingin sa dami ng kalakalan at bukas na interes ay nagbibigay ng mas kumpletong larawan ng sentimyento ng merkado at lakas ng trend.

1) Tumataas ang Dami + Tumataas ang Bukas na Interes: Karaniwang nagpapahiwatig ng aktibong merkado na may pagpasok ng kapital, na nagsusugestiyon na maaaring magpatuloy o bumilis ang trend. Halimbawa: Sa isang bull market, kung tumataas ang presyo kasabay ng parehong dami ng kalakalan at bukas na interes, ipinapakita nito ang malakas na bullish sentiment at pagpasok ng bagong kapital.

2) Tumataas ang Dami + Bumaba ang Bukas na Interes: Nagpapahiwatig ng aktibidad sa merkado ngunit may paglabas ng kapital, na maaaring senyales ng pagtatapos ng isang trend. Halimbawa: Sa huling yugto ng isang bull market, kung biglang tumaas ang presyo habang bumababa ang bukas na interes, ipinapahiwatig nito na isinasara ang mga mahabang posisyon para sa pagkuha ng kita.

3) Bumababa ang Dami + Tumataas ang Bukas na Interes: Nagpapakita ng nabawasang aktibidad sa merkado ngunit may pagpasok ng kapital, na maaaring senyales ng yugto ng akumulasyon. Halimbawa: Sa panahon ng sideways consolidation, ang tumataas na bukas na interes ay nagpapahiwatig na ang mga mamumuhunan ay nagpo-posisyon para sa posibleng breakout.

4) Bumababa ang Dami + Bumababa ang Bukas na Interes: Nagpapahiwatig ng mahinang aktibidad sa merkado at pagbaba ng interes, na nagsusugestiyon na maaaring huminto ang trend. Halimbawa: Sa isang bear market, kung bumabagsak ang presyo habang pareho ring bumababa ang dami ng kalakalan at bukas na interes, ito ay sumasalamin sa mababang sentimyento at nabawasang partisipasyon.

5. Praktikal na Gabay: Paano Gamitin ang Dami ng Kalakalan at Bukas na Interes bilang Batayan sa Futures Trading


5.1 Pagkumpirma sa Lakas ng Trend


Kapag tumataas ang mga presyo:
1) Ang tumataas na dami ng kalakalan at tumataas na bukas na interes ay nagpapahiwatig ng malakas na trend, na angkop para sa pagdagdag ng long positions.
2) Ang tumataas na dami ngunit bumababa ang bukas na interes ay maaaring senyales ng pagkuha ng kita ng mga may hawak ng mga mahabang posisyon, kaya’t mag-ingat sa posibleng reversal.

Kapag bumababa ang mga presyo:
1) Ang tumataas na dami at tumataas na bukas na interes ay nagpapahiwatig ng malakas na bearish sentiment, at maaaring magpatuloy ang downtrend.
2) Ang bumababang dami ngunit tumataas ang bukas na interes ay nagpapahiwatig na maaaring patuloy na nagtatayo ng mga panandaliang posisyon, kaya’t kinakailangan ng pag-iingat.

5.2 Pagkilala sa Totoong Breakout kumpara sa False Breakout


Kapag ang mga presyo ay lumampas sa mahahalagang antas:
1) Ang tumataas na dami at bukas na interes nang sabay ay nagpapahiwatig ng mapagkakatiwalaang breakout, na angkop sundan ang galaw.
2) Ang tumataas na dami ngunit bumababa ang bukas na interes ay nagpapahiwatig ng posibleng false breakout, at mas ligtas ang maghintay.

5.3 Pagsusuri sa Bullish at Bearish na Sentimyento


Kapag biglang tumataas ang bukas na interes:
1) Kung mabilis na tumataas ang mga presyo, ipinapakita nito ang dominasyon ng bullish.
2) Kung mabilis na bumabagsak ang mga presyo, ipinapakita nito ang dominasyon ng bearish, na posibleng magdulot ng mas malalim na pagbaba.

Kapag biglang bumababa ang bukas na interes:
1) Kung tumataas ang mga presyo, ipinapahiwatig nito na ang mga may hawak ng mga mahabang posisyon ay nagsasara ng posisyon, at maaaring sumunod ang pullback.
2) Kung bumabagsak ang mga presyo, ipinapahiwatig nito na ang mga may hawak ng mga panandaliang posisyon ay nagsasara ng posisyon, at maaaring sumunod ang pagbawi.

5.4 Pamamahala ng Panganib at Pagsasaayos ng Estratehiya


  • Sobrang Mataas na Bukas na Interes: Kapag ang bukas na interes ay umabot sa napakataas na antas, nagiging mas madaling kapitan ng matinding pagbabagu-bago ng presyo ang merkado (hal. liquidations o panandalian/mahabang squeezes). Mas mababang leverage ang inirerekomenda upang mapamahalaan ang panganib.
  • Sobrang Mababang Bukas na Interes: Kapag ang bukas na interes ay napakababa, maaaring mahina ang trend ng merkado, kaya mas angkop ang mga panandaliang trade o ang hindi muna pagpasok sa merkado.

Sa pamamagitan ng epektibong paggamit ng mga palatandaang ito, mas mapapakinabangan ng mga mamumuhunan ang mga pagkakataon sa trend, mapamamahalaan ang mga panganib, at mapapabuti ang kita sa kalakalan sa Futures

6. Paano Subaybayan ang mga Pagbabago sa Bukas na Interes


Sa pamamagitan ng paggamit ng mga propesyonal na third-party data platform, madali mong masusubaybayan ang mga pagbabago sa bukas na interes ng Futures para sa iba’t ibang token, halimbawa, CoinGlass.

Gamitin natin ang SHIB bilang halimbawa. Sa CoinGlass, maaari mong makita ang mga pagbabago sa bukas na interes ng SHIB sa loob ng napiling yugto ng panahon, na malinaw na ipinapakita sa anyo ng tsart. Maaari mo ring ikumpara ang bukas na interes sa iba’t ibang exchange.


7. Paano Suriin ang Iyong mga Posisyon


Sa MEXC platform, kung nais mong makita ang iyong kasalukuyang mga posisyon sa Futures, matatagpuan mo ang mga ito sa ibaba ng candlestick chart sa Futures trading interface.


Kung nais mong suriin ang iyong mga nakaraang trade, pumunta sa kanang itaas na bahagi at piliin ang Mga Order → Kasaysayan ng Posisyon.



Ang merkado ng cryptocurrency ay may matinding pagbabagu-bago ng presyo at puno ng mga hindi tiyak na sitwasyon. Dapat laging subaybayan ng mga gumagamit ang kanilang mga posisyon, at mag-adjust sa pamamagitan ng pagdagdag o pagbabawas ng mga posisyon kung kinakailangan upang maiwasan ang pagkalugi mula sa liquidations dahil sa mga pagbabago sa merkado.

Inirerekomendang Pagbasa


  • Bakit Dapat Piliin ang MEXC Futures? Magkaroon ng malalim na pag-unawa sa mga bentahe at tampok ng kalakalan ng MEXC Futures upang matulungan kang sakupin ang mga pagkakataon sa merkado ng Futures.
  • Paano Mag-Trade ng Futures sa MEXC App Alamin ang detalyadong proseso ng pangangalakal sa App, na nagbibigay-daan sa iyong makapagsimula nang madali at makabisado ang Futures trading.

Sa kasalukuyan, ang MEXC ay nagpapatakbo ng isang 0-Fee Trader's Fest, na nagbibigay-daan sa mga user na makabuluhang bawasan ang mga gastos sa pangangalakal at payagan ang mga user na gumastos ng mas kaunti, mag-trade ng higit pa, at kumita ng higit pa. Sa MEXC, masisiyahan ang mga user sa murang pangangalakal habang nananatiling malapit na nakaayon sa mga uso sa merkado, kinukuha ang bawat panandaliang pagkakataon, at nagsisimula ng paglalakbay tungo sa kalayaan sa pananalapi.

Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.

