MEXC Copy Trade Tutorial (Website)

Ang copy trading ay ang proseso ng pagkopya ng mga trade na ginawa ng ibang mga trader, kasama ang lahat ng kanilang operasyon. Sa artikulong ito, ipapakita namin ang proseso ng copy trading gamit ang website.
Buksan ang opisyal na website ng MEXC at mag-log in sa iyong account. Sa itaas, i-click ang [Futures] at piliin ang [Copy Trade] upang makapasok sa pahina ng MEXC Copy Trade.
Sa pahina ng Copy Trade, mag-scroll pababa upang makita ang mga nangungunang mangangalakal na pinagsunod-sunod ayon sa mga kategorya tulad ng pangkalahatang ranggo, pinakamataas na ROI, at pinakamataas na PNL. Maaari ka ring mag-click sa [Lahat ng Leader] upang tingnan ang kumpletong listahan ng mga kasalukuyang mangangalakal. Piliin ang iyong gustong mangangalakal at i-click ang [Copy Trade] upang makapasok sa pahina ng Mga Setting ng Parameter ng Copy Trading.
Sa kaliwang bahagi ng pahina ng Copy Trade Parameter Settings, piliin ang mga pares ng futures na ang mga trade ay interesado kang kopyahin. Maaari mong suriin ang "Lahat" upang piliin ang lahat ng mga pares ng futures o pumili ng isa o higit pang mga pares ng futures upang kopyahin.
Sa kanang bahagi ng pahina ng Mga Setting ng Parameter ng Copy Trading, maaari kang pumili mula sa tatlong paraan ng pangangalakal ng kopya: [Smart Ratio], [Nakapirming Halaga], at [Nakapirming Ratio].
Smart Ratio: Kopyahin ang alokasyon ng halaga ng trader sa bawat order para magbukas ng mga posisyon.
Nakapirming Halaga: Mag-invest ng parehong halaga ng margin sa tuwing kumopya ka ng trade.
Nakapirming Ratio: Ang dami ng order para sa bawat copy trade ay magiging isang tiyak na maramihan ng napunong dami ng order ng trader.
Ipapakita namin ang proseso ng copy trading gamit ang Smart Ratio method bilang isang halimbawa. Ang iba pang mga paraan ng pagkopya ng kalakalan ay gumagana nang parehas.
Upang magpatuloy sa anumang operasyon ng copy trading, ang halaga ng iyong copy trade ay dapat na hindi bababa sa 30 USDT. Kung ang balanse ng iyong spot account ay hindi nakakatugon sa kinakailangang ito, maaari mong i-click ang [Maglipat ng Pondo] upang mag-top up mula sa iyong futures o fiat account.
Kapag ang kabuuang equity sa iyong Copy Trading account ay umabot sa preset na halaga ng Account Stop Loss, ang iyong copy trading ay wawakasan. Ang lahat ng mga posisyon ay isasara sa presyo ng merkado, at ang natitirang mga asset ay ililipat sa iyong Spot account. Dahil sa pagbabagu-bago ng merkado, ang aktwal na kabuuang equity sa copy trading account sa oras ng pagwawakas ay maaaring bahagyang mag-iba mula sa iyong preset na halaga.
Sa ilalim ng "Mga Likidasyon Setting ng Trader," maaari mong piliin ang alinman sa [Sundin para Isara] o [Huwag Sundin]. Tinutukoy ng opsyong ito kung isasara ang posisyon ng iyong copy trading kapag na-liquidate na ang posisyon ng trader.
Sa ilalim ng "Higit pang Mga Setting," maaari mong i-configure ang mga karagdagang parameter, kabilang ang mga setting ng kontrol sa panganib, margin, leverage, at slippage.
Kapag na-configure na ang lahat ng setting, i-click ang [Susunod na Hakbang].
Suriin ang iyong mga setting ng copy trade, at sa sandaling makumpirma, i-click ang [Isumite] upang makumpleto ang proseso ng copy trading.
Sa pahina ng [Mga Nangungunang Mangangalakal] ng MEXC Copy Trade, makikita mo ang listahan ng mangangalakal na unang nakategorya ayon sa pangkalahatang ranggo, pinakamataas na ROI, pinakamataas na PNL, at karamihan sa mga tagasunod. Sa panel ng mangangalakal, maaari mong tingnan ang iba't ibang impormasyon tungkol sa bawat mangangalakal, kabilang ang 7-araw na ROI, 7-araw na PNL, 7-araw na rate ng panalo, dalas ng kalakalan, ratio ng pagbabahagi ng kita, at higit pa.
Maaari mo ring piliin ang tab na [Lahat ng Mangangalakal]. Sa pahina ng MEXC Copy Trade, maaari mong pag-uri-uriin ang mga mangangalakal batay sa iba't ibang pamantayan, tulad ng 7-araw na PNL, kabuuang ROI, kabuuang rate ng panalo, at higit pa, upang makahanap ng mangangalakal na gusto mo.
Sa profile card ng trader, makikita mo rin ang kanilang nakaraang datos ng kalakalan at mga keyword. Maaari kang sumangguni sa mga punto ng data na ito kapag pumipili ng isang mangangalakal.
Pakitandaan na ang nakaraang pagganap ng isang trader ay hindi ginagarantiyahan ang mga kita sa hinaharap. Samakatuwid, inirerekumenda na ilaan ang halaga ng iyong kopya ng trade nang matalino, i-set up ang TP/SL, at tiyaking mananatili ang iyong mga personal na asset sa loob ng kontroladong saklaw ng pagbabagu-bago.
Sa pahina ng MEXC Copy Trade, i-click ang [>] sa trader card.
Sa seksyong My Copy Trades, mag-click sa [Aking Mga Trader] para makita ang kasalukuyang mga trade trade sa mga trader na sinusundan mo. Maaari mong i-click ang [I-unfollow] o [I-edit].
Ang pag-click sa [I-edit] ay magdadala sa iyo pabalik sa pahina ng Copy Trading Parameter Settings, kung saan maaari mong muling i-configure ang mga futures kung saan mo gustong kopyahin ang mga trade at gumawa ng mga pagbabago sa mga pamamaraan ng copy trade at iba pang mga setting. Maaari mong i-click ang [I-unfollow] upang ihinto ang pagsunod sa kasalukuyang mangangalakal.
Sa pamamagitan ng pag-click sa icon na lapis sa column na Halaga ng Copy Trade, maaari mong taasan o bawasan ang halaga ng trade ng kopya. Tandaan na ang pinakamababang halaga ng copy trade ay 30 USDT.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang platform ay hindi responsable para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.