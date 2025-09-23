1. Pangkalahatang-ideya ng MEXC DEX+ 1.1 What is MEXC DEX+? Ang MEXC DEX+ ay isang desentralisadong exchange aggregator (DEX Aggregator) na nagsasama ng maraming DEX upang magbigay sa mga user ng pina1. Pangkalahatang-ideya ng MEXC DEX+ 1.1 What is MEXC DEX+? Ang MEXC DEX+ ay isang desentralisadong exchange aggregator (DEX Aggregator) na nagsasama ng maraming DEX upang magbigay sa mga user ng pina
Pangkalahatang-ideya ng Tampok na MEXC DEX+

Baguhan
Setyembre 23, 2025
0m
#Mga Baguhan
1. Pangkalahatang-ideya ng MEXC DEX+


1.1 What is MEXC DEX+?


Ang MEXC DEX+ ay isang desentralisadong exchange aggregator (DEX Aggregator) na nagsasama ng maraming DEX upang magbigay sa mga user ng pinakamainam na ruta ng kalakalan, na nagpapababa ng slippage at nag-o-optimize ng gastos sa kalakalan. Bilang pinakabagong desentralisadong solusyon sa kalakalan ng MEXC, sinusuportahan ng DEX+ ang kalakalan ng mahigit 10,000 on-chain na mga asset, na tinitiyak na palaging nakakakuha ang mga user ng pinakamahusay na presyo at tuluy-tuloy na karanasan sa kalakalan ng DEX.

1.2 Ano ang mga Bentahe ng Paggamit ng MEXC DEX+?


1) Walang kinakailangang set-up: Walang komplikadong pagpaparehistro o KYC na kinakailangan. Ikonekta lamang ang iyong wallet at simulan ang pangangalakal on-chain.

2) Nabe-verify na seguridad at on-chain na transparency: Ang lahat ng mga rekord ng transaksyon ay permanenteng naka-imbak sa blockchain, naa-access ng publiko, at ganap na nasusubaybayan.

3) Wastong pananaw at matalinong pagsubaybay: Pinagsasama ang Smart Money monitoring at pagsusuri ng trend sa komunidad ng X, na nagbibigay ng multi-dimensional na pananaw sa merkado upang matulungan kang matukoy nang maaga ang mga potensyal na proyekto.

2. Smart Money Tracker


2.1 Ano ang Smart Money?


Ang Smart Money ay tumutukoy sa mga on-chain na wallet ng mga high-performing whale at mga propesyonal na mangangalakal. Madalas nilang nakikita ang mga pagkakataon sa merkado nang maaga, at ang kanilang mga aktibidad sa pangangalakal ay nagsisilbing isang mahalagang signal para sa pagsusuri ng potensyal ng token.


2.2 Anong mga tampok ang inaalok ng Smart Money Tracker?


1) Real-time na pagsubaybay sa whale: Subaybayan ang mga pinakabagong kalakalan ng mga address na may mahusay na pagganap, kabilang ang kasaysayan ng kalakalan, pamamahagi ng portfolio, dalas ng kalakalan, at datos ng PNL.
2) Malalim na pagsusuri sa daloy ng pondo: Tukuyin kung aling mga token na whales at mga propesyonal na mangangalakal ang aktibong nag-iipon o nagbebenta, na tumutulong sa iyong makita ang mga hindi gaanong pinahahalagahan na mga pagkakataon o mga potensyal na panganib.
3) Multi-dimensional market insights: Ang Signal ay nagbibigay-diin sa pinakahuling aktibidad ng mga whale habang ang FOMO ay nakatuon sa mga panandaliang sumasabog na trend, na tumutulong sa iyo na mahabol ang mga oportunidad sa kalakalan.

2.3 Paano Ko Gagamitin ang Smart Money Tracker para sa Paggawa ng Desisyon?


Kapag nakakita ka ng maraming mga address na may mahusay na pagganap nang sabay-sabay na nag-iipon ng isang token, ito ay isang malakas na signal na dapat bantayan. Tandaan, gayunpaman, na ang matagumpay na pangangalakal ay nangangailangan ng multi-dimensional na pagsusuri. Inirerekomenda naming pagsamahin ang mga trend ng Smart Money sa damdamin ng komunidad at teknikal na pagsusuri upang makabuo ng sarili mong paghatol para sa mas matatag na kita sa kalakalan ng on-chain.

3. Signal


3.1 Ano ang ipinapakita ng pahina ng Signal?


Karaniwang ipinapakita ng signal ang kamakailang aktibidad ng pangangalakal ng whale, kabilang ang:
  • Mga pinakahuling malalaking tala ng pagbili/pagbenta
  • Aktibong aktibidad sa pangangalakal ng partikular na mga token
  • Daloy ng kapital sa pagitan ng mga whale


3.2 Paano ko dapat gamitin ang Signal?


Maaaring obserbahan ng mga baguhan kung aling mga token ang madalas na tinitrade kamakailan bilang sanggunian kung saan nakatuon ang merkado sa kasalukuyan.

4. FOMO Call


4.1 Ano ang ibig sabihin ng FOMO?


Ang FOMO (Fear of Missing Out) ay tumutukoy sa sikolohiya ng pagiging takot na makaligtaan ang mga pagkakataon. Partikular na sinusubaybayan ng pahina ng FOMO Call ang mga on-chain na mainit na token na sumasabog (may mabilis na pagtaas ng dami ng kalakalan, biglaang pag-akyat ng presyo, at sobrang init na sentimento sa merkado) na tumutulong sa iyo na matukoy nang maaga ang mga panandaliang pump na oportunidad.


4.2 Paano ako matutulungan ng FOMO Call?


Inaalerto ka ng FOMO Call kung aling mga token ang mabilis na umiinit, na mainam para sa mga user na nais subaybayan ang mga panandaliang hype sa merkado.

4.3 Ano ang mga Panganib ng Paggamit ng FOMO Call?


1) Paghahabol sa tuktok: Ang mga token na pinapagana ng FOMO ay madalas na malaki na ang itinaas. Ang pagpasok sa yugtong ito ay maaaring mag-iwan sa iyo bilang huling bumibili, na humaharap sa matinding pagbagsak ng presyo.

2) Bubble collapse trap: Maraming FOMO token ang simpleng panandaliang spekulasyon na may kakaunti o walang tunay na gamit o halaga. Kapag humupa ang hype, maaari silang mabilis na bumagsak hanggang sa maging zero.

3) Pamamahala ng panganib: Laging magtakda ng mahigpit na mga antas stop-loss at limitahan ang bawat posisyon sa isang kontroladong porsyento ng iyong kabuuang asset kapag nakikipagkalakalan ng mga FOMO token.

5. X Tracker


5.1 Ano ang X Tracker?


Sinusubaybayan ng X Tracker ang mga trend ng talakayan ng crypto token sa X, na tumutulong sa mga user na mabilis na matuklasan kung aling mga token ang nakakakuha ng atensyon ng komunidad.


5.2 Ano ang mahahanap ko sa X Tracker?


  • Mga token na kasalukuyang pinaka-tinatalakay.
  • Mga post na nauugnay sa mga trending na proyekto.
  • Mga potensyal na bagong token na nakakakuha ng ingay mula sa komunidad.

5.3 Ang X hype ba ay katumbas ng pagkakataon sa pamumuhunan?


Hindi kinakailangan. Madalas na nangangahulugang mas mataas na pagbabago-bago ang hype ng komunidad, na maaaring lumikha ng mga oportunidad, ngunit kalakip din nito ang mga panganib ng spekulasyon o matatalim na panandaliang pagbabago ng presyo.

6. Tide


6.1 Ano ang ipinapakita ng pahina ng Tide?


Ang Tide ay isang kagamitan para sa mga bihasang on-chain player upang subaybayan ang aktibidad ng token sa mga pangunahing launch platform gaya ng pump.fun at LetsBONK.fun. Sa pahinang ito, makikita mo ang:
  • Mga bagong likhang token sa pump.fun.
  • Mga token na malapit nang maabot ang kanilang cap sa pump.fun.
  • Mga token na nailunsad na sa pump.fun.


6.2 Paano ko dapat gamitin ang Tide?


Maaaring gamitin ng mga nagsisimula ang pahina ng Tide upang mabilis na mahanap ang mga token na interesado sila, pagkatapos ay gamitin ang tampok na Bumili upang bumili ng mga token sa isang click lang.


7. Seguridad at Mga Panganib


7.1 Ano ang dapat kong bigyang pansin kapag nakikipag-trade sa DEX+?


  • I-verify ang address ng kontrata ng token upang maiwasan ang mga pekeng token o mga token ng scam.
  • Magtakda ng makatwirang slippage upang maiwasan ang mga abnormal na kalakalan na dulot ng mababang liquidity.
  • Pamahalaan ang laki ng iyong posisyon. Lalo na sa panahon ng FOMO, iwasang ilagay ang sobrang kapital sa isang kalakalan lamang.

7.2 Paano ko ikokonekta ang wallet sa DEX+?


Maaari kang gumamit ng mga kilalang Web3 wallet (tulad ng MetaMask). Pagkatapos i-click ang Ikonekta ang Wallet, magdeposito ng mga asset sa DEX+ upang simulan ang iyong on-chain na paglalakbay sa pangangalakal.

Para sa higit pang mga detalye sa pagkonekta ng external na wallet sa MEXC DEX+, tingnan ang gabay: "Paano Ikonekta at I-link ang External Wallet sa Iyong MEXC DEX+ Account."


8. Mga Tip para sa mga Baguhan


8.1 Ako ay ganap na baguhan. Paano ako dapat magsimula?


Maghanda ng crypto wallet at magdeposito ng maliit na halaga ng mga pangunahing token.
1) Buksan ang MEXC DEX+ at ikonekta ang iyong wallet.
2) Galugarin ang Smart Money/X Tracker upang obserbahan ang mga trend sa merkado.
3) Magsimula sa maliliit na kalakalan upang maging pamilyar sa proseso.
4) Bumuo ng kamalayan sa pamamahala ng panganib at iwasang mag-commit ng masyadong maraming kapital nang sabay-sabay.

8.2 Paano ko malalaman kung ang isang token ay nagkakahalaga ng pagbibigay pansin?


Isaalang-alang ang mga sumusunod na kadahilanan:
1) Patuloy ba itong iniipon ng mga whale (Smart Money)?
2) Nananatili ba itong may matibay na presensya sa komunidad ng X (X Tracker)?
3) Mayroon bang mga tunay na gamit sa totoong mundo o teknikal na katangian ang mismong proyekto?
4) Sapat ba ang dami ng kalakalan at liquidity nito?

Inirerekomendang Pagbasa:


Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, konsultasyon, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.
