1. Nag-sign up na ako para sa isang MEXC account. Paano ko ito mai-link sa wallet address na nabuo sa pamamagitan ng "Connect Wallet"? Kapag nagsa-sign up sa pamamagitan ng Connect Wallet, piliin lang1. Nag-sign up na ako para sa isang MEXC account. Paano ko ito mai-link sa wallet address na nabuo sa pamamagitan ng "Connect Wallet"? Kapag nagsa-sign up sa pamamagitan ng Connect Wallet, piliin lang
Matuto pa/Learn/DEX+/MEXC DEX+ R...las Itanong

MEXC DEX+ Rewards – Mga Madalas Itanong

Baguhan
Hulyo 16, 2025
0m
#Basic#Mga Baguhan
Sign
SIGN$0.03846-0.74%
Kyuzos Friends
KO$0.025129+13.28%
Chainlink
LINK$13.36+0.60%
Ambire Wallet
WALLET$0.0166+2.02%
pump.fun
PUMP$0.002321+0.86%


Kapag nagsa-sign up sa pamamagitan ng Connect Wallet, piliin lang ang email address na ginamit mo para sa iyong MEXC account upang makumpleto ang linkage ng account.

2. Bakit hindi ko natanggap ang on-chain airdrop?


Pakisuri ang sumusunod na tatlong kundisyon:
1）Tiyaking nakakonekta ang iyong wallet sa network ng Solana.
2）Kumpirmahin na nagsagawa ka ng mga transaksyon gamit ang iyong wallet sa pump.fun o iba pang Solana-based na dApps.
3）I-verify na ang iyong kabuuang dami ng kalakalan sa Solana sa pagitan ng Oktubre 1, 2024, at Enero 31, 2025, ay higit sa 10 SOL.

3. Ano ang User Level?


Ang User Level ay isang tier system sa MEXC DEX+ platform batay sa bilang ng mga kwalipikadong ni-refer na bagong user. Kung mas mataas ang iyong antas, mas maraming user ang matagumpay mong na-refer, at mas malaki ang point multiplier na iyong mae-enjoy kapag kinukumpleto ang mga gawain. Ang detalyadong antas ng istraktura at mga panuntunan ay nakabalangkas sa talahanayan sa ibaba:
Antas
Mga Kwalipikadong Referred User
Points Multiplier
Kahoy
<10
1x
Bato
≥10
2x
Bakal
≥30
2.5x
Tanso
≥50
3x
Pilak
≥100
3.5x
Ginto
≥200
4x
Platinum
≥500
4.5x
Brilyante
≥1000
5x
Mula nang ilunsad ang platform noong Marso 18, 2025, ang lahat ng referral na nakakatugon sa pamantayan para sa isang balidong referral ay mabibilang sa pag-upgrade sa antas ng iyong user.

4. Mayroon bang tiyak na pagkakasunud-sunod para sa pagre-refer ng mga kaibigan at pagkumpleto ng mga gawain sa puntos?


Wala, walang kinakailangang order. Kahit na kumpletuhin mo muna ang mga gawain sa puntos at mag-refer sa mga kaibigan sa ibang pagkakataon, kapag ang iyong bilang ng mga balidong referral ay nakakatugon sa pamantayan para sa isang mas mataas na antas ng user, ang iyong mga puntos mula sa mga umuulit na gawain ay madadagdagan nang retroactive.

Halimbawa: Kung ang iyong kasalukuyang antas ng user ay Kahoy at nakakuha ka ng 300 puntos sa pamamagitan ng mga umuulit na gawain, pagkatapos ay mag-refer sa ibang pagkakataon ng 10 kwalipikadong user, maa-upgrade ang iyong antas sa Bato, at ang iyong mga umuulit na puntos ng gawain ay kakalkulahin muli bilang 300 × 2 = 600 puntos. Ang parehong naaangkop sa mas mataas na antas.

5. Kailangan ko bang manu-manong i-claim ang aking mga puntos?


Oo. Dapat manu-manong i-claim ng mga user ang mga puntos. Walang limitasyon sa oras para sa pag-claim, at magagawa mo ito anumang oras pagkatapos makumpleto ang isang gawain. Ang mga na-claim na puntos ay maikredito sa iyong personal na DEX+ Point account.

6. Ang mga puntos ba ay ipinamahagi sa real time?


Para sa karamihan ng mga uri ng gawain, ang mga puntos ay ipinamamahagi sa real time. Gayunpaman, nangangailangan ang mga punto ng gawain sa social media ng manu-manong pag-verify at pag-isyu.

7. Paano kinakalkula ang dami ng kalakalan para sa mga gawain ng MEXC DEX+ points?


Tanging ang dami ng buy-side ang binibilang sa kwalipikado na dami ng kalakalan para sa mga gawain ng puntos. Ang dami ng sell-side ay hindi kasama sa pagkalkula.

8. Bakit bumaba ang kabuuang puntos ko?


Kung ang sistema ng pagkontrol sa panganib ng MEXC DEX+ ay may nakitang anumang mga paglabag o malisyosong gawi, gaya ng pagmamanipula ng artipisyal na dami, ang mga kaukulang punto ay babawiin.

9. Bakit hindi tumutugma ang mga puntos na natanggap ko sa unang airdrop sa dami ng kalakalan ko?


Ito ay maaaring dahil ang bahagi ng iyong dami ng kalakalan sa pagitan ng Marso 18 at Mayo 23 ay nag-trigger ng mga mekanismo ng pagkontrol sa panganib at samakatuwid ay hindi kasama sa balidong dami ng kalakalan na ginamit upang kalkulahin ang pagiging kwalipikado.

Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.
Pagkakataon sa Merkado
Sign Logo
Sign Live na Presyo (SIGN)
$0.03846
$0.03846$0.03846
+2.34%
USD
Sign (SIGN) Live na Tsart ng Presyo

Mga Popular na Artikulo

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Pag-unawa sa Auto-Deleveraging (ADL): Isang Kritikal na Tool sa Pamamahala ng Panganib para sa Kalakalan sa Futures

Sa cryptocurrency derivatives market, partikular saleveraged futures trading, ang mga systemic risk mula sa volatility ng merkado ay laging naroroon. Upang masiguro ang katatagan ng platform sa panaho

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

Ano ang MEXC AI Model Copy Trade?

1. Ano ang AI Model Copy Trade?Ang AI Model Copy Trade ay isang intelihenteng feature ng Copy Trade na inilunsad ng MEXC na nagbibigay-daan sa iyo na walang hirap na sumunod sa mga AI model para sa au

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Ano ang Rayls (RLS)? Isang Kumpletong Panimula sa Blockchain para sa mga Bangko

Key Takeaways1）Ang Rayls ay isang blockchain na ginawa partikular para sa mga bangko at institusyon ng pananalapi, na nagbibigay-daan sa mga sumusunod sa regulasyon, pribado, at scalable na on-chain n

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

Gabay sa MEXC Pre-Market Trading: Paano Mag-trade ng mga Token Bago ang Listing at FAQ

1. Ano ang Pre-Market Trading?Ang Pre-Market Trading ay isang serbisyong OTC Trading na inaalok ng MEXC. Binibigyan nito ang mga trader ng pagkakataong bumili at magbenta ng mga bagong token bago ang

Mga Kaugnay na Artikulo

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ano ang Prediction Futures? Isang Simple at Madaling Maunawaang Paraan ng Futures Trading

Ang pangangalakal ng cryptocurrency futures ay umaakit ng napakaraming mamumuhunan dahil sa mataas nitong leverage at sa kakayahang kumita sa parehong pag-akyat at pagbaba ng merkado. Gayunpaman, ang

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Dapat-Basahin para sa mga Bagong User! Gabay sa MEXC Futures PNL at Trading Fees

Kapag nangangalakal ng futures sa MEXC o iba pang pangunahing palitan, ang iyong trading PNL ay batay sa tatlong bahagi:Mga Bayarin sa Kalakalan: Ang gastos na natamo sa panahon ng transaksyon.Mga Bay

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Mga Bayarin sa Rate ng Kalakalan at Pagpopondo ng MEXC Ipinaliwanag: Ang Pinakabagong Gabay sa Spot at Futures Rate

Kung ikaw ay isang bihasang mangangalakal ng cryptocurrency o nagsisimula pa lang, ang pag-unawa sa mga bayarin sa pangangalakal ay mahalaga sa pag-navigate sa merkado at pagpapabuti ng iyong karanasa

Kadalasang Itinatanong Tungkol sa mga Isyu sa Account

Kadalasang Itinatanong Tungkol sa mga Isyu sa Account

1. Pag-login1.1 Paano ako maglo-log in kung hindi maa-access ang aking mobile number o email?Kung naaalala mo ang password sa pag-login ng iyong account:Sa Web: Sa opisyal na pahina ng pag-login, ilag

Mag-sign Up sa MEXC
Mag-sign Up at Makatanggap ng Hanggang 10,000 USDT Bonus