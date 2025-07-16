MEXC DEX+ Rewards – Mga Madalas Itanong

Kapag nagsa-sign up sa pamamagitan ng Connect Wallet, piliin lang ang email address na ginamit mo para sa iyong MEXC account upang makumpleto ang linkage ng account.
Pakisuri ang sumusunod na tatlong kundisyon:
1）Tiyaking nakakonekta ang iyong wallet sa network ng Solana.
2）Kumpirmahin na nagsagawa ka ng mga transaksyon gamit ang iyong wallet sa pump.fun o iba pang Solana-based na dApps.
3）I-verify na ang iyong kabuuang dami ng kalakalan sa Solana sa pagitan ng Oktubre 1, 2024, at Enero 31, 2025, ay higit sa 10 SOL.
Ang User Level ay isang tier system sa MEXC DEX+ platform batay sa bilang ng mga kwalipikadong ni-refer na bagong user. Kung mas mataas ang iyong antas, mas maraming user ang matagumpay mong na-refer, at mas malaki ang point multiplier na iyong mae-enjoy kapag kinukumpleto ang mga gawain. Ang detalyadong antas ng istraktura at mga panuntunan ay nakabalangkas sa talahanayan sa ibaba:
Antas
Mga Kwalipikadong Referred User
Points Multiplier
Kahoy
<10
1x
Bato
≥10
2x
Bakal
≥30
2.5x
Tanso
≥50
3x
Pilak
≥100
3.5x
Ginto
≥200
4x
Platinum
≥500
4.5x
Brilyante
≥1000
5x
Mula nang ilunsad ang platform noong Marso 18, 2025, ang lahat ng referral na nakakatugon sa pamantayan para sa isang balidong referral ay mabibilang sa pag-upgrade sa antas ng iyong user.
Wala, walang kinakailangang order. Kahit na kumpletuhin mo muna ang mga gawain sa puntos at mag-refer sa mga kaibigan sa ibang pagkakataon, kapag ang iyong bilang ng mga balidong referral ay nakakatugon sa pamantayan para sa isang mas mataas na antas ng user, ang iyong mga puntos mula sa mga umuulit na gawain ay madadagdagan nang retroactive.
Halimbawa: Kung ang iyong kasalukuyang antas ng user ay Kahoy at nakakuha ka ng 300 puntos sa pamamagitan ng mga umuulit na gawain, pagkatapos ay mag-refer sa ibang pagkakataon ng 10 kwalipikadong user, maa-upgrade ang iyong antas sa Bato, at ang iyong mga umuulit na puntos ng gawain ay kakalkulahin muli bilang 300 × 2 = 600 puntos. Ang parehong naaangkop sa mas mataas na antas.
Oo. Dapat manu-manong i-claim ng mga user ang mga puntos. Walang limitasyon sa oras para sa pag-claim, at magagawa mo ito anumang oras pagkatapos makumpleto ang isang gawain. Ang mga na-claim na puntos ay maikredito sa iyong personal na DEX+ Point account.
Para sa karamihan ng mga uri ng gawain, ang mga puntos ay ipinamamahagi sa real time. Gayunpaman, nangangailangan ang mga punto ng gawain sa social media ng manu-manong pag-verify at pag-isyu.
Tanging ang dami ng buy-side ang binibilang sa kwalipikado na dami ng kalakalan para sa mga gawain ng puntos. Ang dami ng sell-side ay hindi kasama sa pagkalkula.
Kung ang sistema ng pagkontrol sa panganib ng MEXC DEX+ ay may nakitang anumang mga paglabag o malisyosong gawi, gaya ng pagmamanipula ng artipisyal na dami, ang mga kaukulang punto ay babawiin.
Ito ay maaaring dahil ang bahagi ng iyong dami ng kalakalan sa pagitan ng Marso 18 at Mayo 23 ay nag-trigger ng mga mekanismo ng pagkontrol sa panganib at samakatuwid ay hindi kasama sa balidong dami ng kalakalan na ginamit upang kalkulahin ang pagiging kwalipikado.
Disclaimer: Ang materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa mga pamumuhunan, buwis, legal na usapin, pananalapi, accounting, pagkonsulta, o anumang iba pang kaugnay na serbisyo, at hindi rin ito isang rekomendasyon na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mamuhunan nang maingat. Ang lahat ng mga desisyon sa pamumuhunan at mga resulta ay ang tanging responsibilidad ng user.