Gabay sa MEXC Futures Trading (Website)

Ang Futures trading ay isang mahalagang bahagi ng merkado ng cryptocurrency, kung saan ang mga mangangalakal ay gumagamit ng leverage nang flexible upang i-lock ang isang bahagi ng kanilang margin para sa mahaba at panandaliang trade, na naglalayong makamit ang mataas na kita mula sa maliliit na pamumuhunan. Ang gabay na ito ay naglalayong magbigay sa mga nagsisimula ng isang detalyadong pangkalahatang-ideya ng mga operasyon upang madaling simulan ang futures trading.
Sa MEXC, nahahati ang futures trading sa USDT-M perpetual futures at Coin-M perpetual futures. Ang gabay na ito ay tututuon sa USDT-M futures para sa web-based na futures trading. Kung mas komportable kang gamitin ang app para sa futures trading, maaari mong tingnan ang artikulong "Gabay sa MEXC Futures Trading (App)" para matuto pa.
Bago mag-trade ng futures, tiyakin na ang iyong futures account ay may kaukulang mga asset, katulad ng USDT. Kung walang USDT ang iyong futures account, maaari kang maglipat mula sa mga spot asset. Walang bayad para sa mga operasyong ito sa paglilipat.
Buksan ang opisyal na website ng MEXC at mag-log in sa iyong account. Mag-click sa [Wallet] sa kanang sulok sa itaas, pagkatapos ay mag-click sa [Futures].
I-click ang button na [Transfer] sa kanang bahagi upang ilipat ang mga asset mula sa iyong spot account patungo sa iyong futures account. Piliin ang USDT sa ilalim ng seksyong [Crypto] at ilagay ang halagang gusto mong ilipat sa ilalim ng [Dami]. I-click ang [Paglipat] para kumpletuhin ang transaksyon.
Dahil ang [Position Mode], [Margin Mode], at [Leverage Mode] ay maaaring makabuluhang makaapekto sa iyong mga kita at pagkalugi sa futures trading, iminumungkahi ng MEXC na sundin mo ang mga hakbang na ito upang mag-order:
Itakda ang iyong [Position Mode], [Margin Mode], at [Leverage Mode].
Piliin ang order mode.
Itakda ang iyong mga parameter.
Kumpletuhin ang pagkakasunud-sunod sa pamamagitan ng pagpili sa alinman sa [Buksan ang Mahaba] o [Buksan ang Panandalian].
Ang position mode sa MEXC ay nahahati sa hedge mode at one-way mode. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa kung maaari kang humawak ng parehong mahaba at panandaliang posisyon para sa isang trading pair nang sabay-sabay.
Halimbawa, kung plano mong i-trade ang BTC/USDT perpetual futures, sa hedge mode, maaari kang humawak ng parehong mahaba at maikling posisyon para sa BTC/USDT futures pair nang sabay, habang sa one-way mode, maaari ka lang humawak ng alinman sa mahaba o panandaliang posisyon.
Sa website ng MEXC, piliin ang [Futures] sa tuktok na navigation bar, pagkatapos ay piliin ang [USDT-M Perpetual Futures] sa ilalim ng [Perpetual Futures] upang makapasok sa pahina ng kalakalan. Sa pahina ng trading, lumipat sa BTC/USDT perpetual futures trading pair.
Mag-click sa pindutan ng mga setting [⚙️] sa kanang sulok sa itaas upang buksan ang pahina ng mga kagustuhan.
Sa pahina ng mga kagustuhan, mag-navigate sa [Position Mode] sa ilalim ng mga setting ng Trading, at piliin ang alinman sa [Hedge Mode] o [One-Way Mode]. Kapag nagawa mo na ang iyong pinili, i-click ang [Kumpirmahin] upang i-save ang mga setting. Dito, ilarawan natin ang paggamit ng hedge mode.
Tandaan na hindi mo maisasaayos ang mode ng posisyon kung mayroon ka nang mga bukas na posisyon o mga order na inilagay.
Ang platform ng MEXC ay may dalawang margin mode: cross margin at isolated margin.
Sa cross margin mode, ginagamit mo ang lahat ng available na balanse sa kaukulang settlement crypto bilang position margin upang mapanatili ang posisyon at maiwasan ang pagpuksa. Sa margin mode na ito, kung ang netong halaga ng asset ay hindi sapat upang matugunan ang maintenance margin requirement, ma-trigger ang forced liquidation. Kung ang posisyon ay sapilitang na-liquidate, mawawala sa iyo ang lahat ng asset sa kaukulang cryptocurrency.
Sa isolated margin mode, ang posisyon ng bawat order ay kinakalkula nang hiwalay kapag na-trigger ang order. Kung kailangan mong magdagdag ng margin, kahit na mayroon kang sapat na mga asset sa iba pang nakahiwalay o cross margin na mga account, hindi awtomatikong magdaragdag ng margin ang system sa pares ng trading na iyon, at kakailanganin mong manu-manong magdagdag ng margin.
Mag-click sa [Cross] o [Isolated] sa kanang bahagi ng MEXC futures trading pahina upang buksan ang pop-up na setting ng margin mode. Piliin ang iyong mga setting at i-click ang [Kumpirmahin] upang i-activate. Dito namin ipinapakita gamit ang cross margin mode.
Pakitandaan na ang adjusted margin mode ay hindi nalalapat sa mga kasalukuyang posisyon at order.
Ang mga mode ng leverage ng MEXC ay nahahati sa Simple Mode at Advanced Mode. Ang pagkakaiba ay nakasalalay sa kung ang mahaba at panandaliang posisyon ay gumagamit ng leverage na may pareho o magkaibang mga multiplier at margin mode.
I-click ang icon ng mga setting [⚙️] sa kanang sulok sa itaas ng pahina ng kalakalan upang buksan ang pahina ng mga kagustuhan, mag-click sa [Leverage Mode] sa ilalim ng mga setting ng kalakalan, piliin ang alinman sa [Simple Mode] o [Advanced Mode], pagkatapos ay i-click ang [Kumpirmahin].
Dito ipinapakita namin ang paggamit ng Advanced Mode bilang isang halimbawa. Ang advanced na mode ay nagbibigay-daan sa mahaba at panandaliang posisyon na gumamit ng iba't ibang leverage multiplier at margin mode. Gaya ng ipinapakita sa figure sa ibaba, ang mahabang position ay gumagamit ng 25x leverage sa isolated margin mode, habang ang short position ay gumagamit ng 20x leverage sa cross margin mode.
Sinusuportahan ng MEXC ang limang iba't ibang uri ng mga mode ng order, katulad ng mga limit na order, market order, trigger order, trailing stop order, at post only na mga order. Kung gusto mong matuto nang higit pa tungkol sa mga mode ng order na ito, maaari mong basahin ang artikulong: "Paglalagay ng Iba't ibang Uri ng Mga Futures Order"
Ipakita natin ang placement ng order gamit ang limit order mode bilang isang halimbawa.
Itakda ang margin mode sa [Cross], leverage sa [20x], at piliin ang [Limit] mode. Ilagay ang target na presyo sa [Price] field sa ibaba. Sa halimbawang ito, gagamitin namin ang 65,000 USDT, at ilalagay ang [Dami] bilang 49%. Mag-click sa alinman sa [Buksan ang Mahaba] o [Buksan ang Panandalian] sa ibaba upang kumpletuhin ang order.
Sa panel ng kalakalan, maaari mong tingnan ang maximum na laki ng posisyon na magagamit para sa pagbubukas ng mahaba o panandaliang posisyon.
Paano Kinakalkula ang Pinakamataas na Laki ng Posisyon: Kapag nagsumite ka ng order sa Futures, kinakalkula muna ng sistema ang maximum na laki ng posisyon na maaari mong buksan. Kung babaguhin mo ang unit ng posisyon sa USDT o ang token na ginamit sa trading pair, iko-convert ng sistema ang dami sa katumbas na halaga ng USDT o halaga ng token. Ang maximum na nabubuksang halaga na ipinapakita sa page ay kumakatawan sa maximum na dami na maaari mong mahaba o panandalian sa ilalim ng iyong kasalukuyang napiling leverage.
Paraan ng Pagkalkula para sa Iba't ibang Unit ng Posisyon (Halaga ng Token, USDT, Dami)
Max na Nakabukas na Mahaba/Panandalian (Kont.) = Available Margin / [Tinantyang Napunan na Presyo * Sukat ng Kont. * (Paunang Margin Rate + 2 × Tinantyang Rate ng Bayarin)]
Max na Nakabukas (Halaga sa USDT) = Kont. * Sukat ng Futures * Presyo
Max na Nakabukas (Halaga ng Token) = Kont * Sukat ng Futures
Tandaan:
1) Ang tinantyang presyo ng pagpasok at tinantyang rate ng bayarin (ginagamit upang kalkulahin ang mga tinantyang bayarin para sa pagbubukas at pagsasara) ay nakasalalay sa uri ng order (market o limitasyon) at direksyon ng kalakalan (mahaba o maikli).
2) Limitahan ang Mga Order: Ginagamit ng sistema ang iyong presyo ng pag-input bilang tinantyang presyo ng pagpasok (Isinasagawa bilang mga order na hindi kumukuha).
3) Mga Order sa Merkado: Ginagamit ng sistema ang pinakamahusay na available na presyo mula sa order book — Bid1) para sa pagbubukas ng panandalian, at Ask1 para sa pagbubukas ng mahaba.
Ang dami ng kont. ay dapat na isang buong numero. Kung ang kinakalkula na halaga ay may kasamang decimal, ito ay mai-round down.
Kung hindi pa na-trigger ang iyong order, maaari mo itong tingnan sa seksyong [Open Orders] sa ibaba, tulad ng ipinapakita sa larawan sa ibaba. Kung na-trigger ang iyong order, maaari mo itong tingnan sa seksyong [Open Position].
Kung ang iyong order ay na-trigger at nagresulta sa kita o pagkawala, maaari mong aktibong [Isara] ang iyong posisyon ayon sa iyong mga inaasahan. Maaari mo ring proactive na [Isara] ang iyong posisyon sa pamamagitan ng pag-set up ng mga function ng TP/SL bago o pagkatapos maglagay ng order. Para sa higit pang impormasyon, mangyaring sumangguni sa artikulong "Pagtatakda ng Take-Profit at Stop-Loss para sa Futures Trading." Ang sapilitang pag-liquidate ay isang passive liquidation na aksyon. Tinitiyak ng MEXC na ang mga pagkalugi ay hindi lalampas sa margin na iyong idineposito. Kapag ang kasalukuyang margin ay mas mababa sa kinakailangang halaga upang mapanatili ang posisyon, ang hindi napunan na bahagi ay sapilitang aayos. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring sumangguni sa artikulong "Ano ang Forced Liquidation?"
Ang futures trading ay nangangailangan ng patuloy na pag-aaral at mga estratehikong pagsasaayos batay sa mga kondisyon ng merkado. Para sa mga bagong dating, mahalagang pamahalaan ang mga panganib nang epektibo, maglaan ng mga posisyon nang matino, iwasan ang bulag na pagsunod sa payo ng iba, at makipagkalakalan batay sa iyong sariling paghuhusga.
Disclaimer: Ang impormasyong ito ay hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito bumubuo ng payo na bumili, magbenta, o humawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nagbibigay ng impormasyon para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang platform ay hindi responsable para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.