Binabago ng PoM Consensus ang Meme Economy: M Token ang Nangunguna sa Bagong Panahon ng Desentralisadong Halaga

Sa gitna ng mabilis na ebolusyon ng blockchain at cryptocurrency, lumitaw ang mga memecoin bilang isang natatanging klase ng digital asset na umani ng pansin ng mga global investor dahil sa kanilang viral na pagkalat at community-driven na kalikasan. Ngunit higit pa sa pagiging spekulatibong asset, may mas malawak na potensyal ang mga memecoin. Noong Pebrero 12, 2025, opisyal na inilunsad ang MemeCore, isang Layer 1 blockchain na sadyang dinisenyo para sa memecoins. Layunin nitong pag-ugnayin ang mga creator at komunidad sa pamamagitan ng memes at mga desentralisadong aplikasyon (dApps), upang makabuo ng isang masigla at malikhaing meme-driven economic ecosystem. Ang MemeCore ay isang eksperimental na tagpuan ng kultura at ekonomiya, na may layuning itaas ang antas ng memecoins—mula sa simpleng internet content tungo sa currency, governance, at malikhaing pagpapahayag.
Tatalakayin ng artikulong ito ang overview ng proyekto ng MemeCore, mga teknikal na tampok, lohikang nakapaloob, at ang tokenomics at gamit ng katutubong token nitong si M. Sa pamamagitan ng komprehensibong pagsusuri sa ecosystem ng MemeCore, mga partnership, at hinaharap na potensyal, ating tutuklasin kung paano binubuksan ng proyektong ito ang mga bagong posibilidad sa larangan ng blockchain.
Ang MemeCore ay isang Layer-1 blockchain na sadyang dinisenyo para sa mga memecoin—isang desentralisadong “playground” kung saan maaaring magtagpo ang mga creator, investor, at komunidad sa pamamagitan ng mga meme at dApps. Layunin nitong itaguyod at panatilihin ang isang viral meme economy—binibigyang kapangyarihan ang sinuman na maglabas ng sarili nilang token, makinabang mula sa kontribusyong pangkultura, at malayang makapagtayo sa isang desentralisado at meme-native na kapaligiran. Pinaniniwalaan ng MemeCore na ang memecoins ay maaaring maging kasangkapan ng kolektibong pagmamay-ari at viral na inobasyon, kung saan bawat social post, meme remix, o on-chain interaction ay bahagi ng isang economic feedback loop—nagbubuo ng isang ecosystem na kung saan ang kultura ay nagiging kapital.
Ang pinagkaiba ng MemeCore ay ang nakatutok nitong diskarte sa memecoin market. Hindi tulad ng mga pangkalahatang layunin na Layer 1 gaya ng Solana, ang MemeCore ay nag-aalok ng mga iniangkop na feature tulad ng pinahusay na mga insentibo sa pagkatubig, tuluy-tuloy na cross-chain na pakikipag-ugnayan, at mahusay na mga tool sa pakikipag-ugnayan sa komunidad upang maakit ang mga proyekto at user na nakatuon sa meme. Bukod pa rito, ang MemeCore ay Ethereum Virtual Machine (EVM)-compatible, na nagbibigay-daan sa maayos na interoperability sa Ethereum at iba pang EVM chain—na nagpapalawak ng apela nito at nakakaakit ng mas maraming proyekto at liquidity sa ecosystem nito.
Sa puso ng inobasyon ng MemeCore ay matatagpuan ang eksklusibong Proof of Meme (PoM) consensus mechanism—isang makabagong modelo na pinagsasama ang social virality, partisipasyon ng komunidad, at desentralisadong pamamahala sa seguridad at insentibo ng blockchain. Narito ang mga pangunahing teknikal na tampok ng PoM system:
Binibigyang-daan ng PoM ang mga user na i-stake ang mga memecoin mula sa iba pang mga blockchain patungo sa mga validator sa network ng MemeCore. Ang cross-chain staking na ito ay hindi lamang nagpapahusay sa seguridad ng network ngunit naglalagay din ng MemeCore bilang isang multi-chain hub para sa mga memecoin, na nagpo-promote ng higit na pagkakaiba-iba at pagkatubig sa loob ng ecosystem.
Gumagamit ang MemeCore ng dual reward structure, na namamahagi ng parehong M token at ERC-20 token sa mga validator at staker para sa pakikilahok sa block production. Hinihikayat ng mekanismong ito ang mas malawak na pakikilahok, tinitiyak ang aktibidad ng network at pangmatagalang pagpapanatili ng ekonomiya.
Upang maging isang validator sa MemeCore, ang mga kalahok ay dapat maglagay ng hindi bababa sa 7 milyong M token. Bawat 70 segundo (ibig sabihin, bawat 10 block), ang nangungunang 7 validator ay inihalal batay sa staking ranking. Ang dinamikong sistema ng halalan na ito ay nagtataguyod ng kompetisyon at desentralisasyon sa block validation.
Awtomatikong gumagawa ang MemeCore ng Vault para sa bawat ERC-20 token na naka-print sa platform nito, na nagla-lock ng 5% ng kabuuang supply ng token at unti-unting ipinamamahagi ito sa loob ng 1,000 araw. Nagbibigay ang disenyong ito ng pangmatagalang suporta sa pagkatubig at nagbibigay ng gantimpala sa mga pangmatagalang may hawak at nag-aambag.
Nagtatampok ang PoM ng isang mahusay na istrukturang modelo ng paglalaan ng reward:
Mga Validator: 99% ng mga block reward ay pantay na ibinabahagi sa nangungunang 7 validator. Ang validator na gumagawa ng block ay makakatanggap ng karagdagang 1% na bonus.
Mga Staker: 24% ng mga reward ay inilalaan sa memecoin stakers (na may 15% validator commission) habang 75% ang napupunta sa M token stakers (na may 10% validator commission).
Tinitiyak ng disenyo ng reward na ito ang mga nakahanay na insentibo sa pagitan ng mga validator at staker habang hinihikayat ang aktibong pakikilahok mula sa parehong mga may hawak ng memecoin at M token.
Ang MemeCore ay itinatag batay sa konsepto ng “Meme 2.0”—isang pananaw kung saan ang mga memecoin ay lumalampas sa simpleng spekulasyon at nagiging kasangkapan para sa kultura, palitan ng halaga, at koordinasyon ng komunidad. Sa pananaw na ito, ang mga meme ay hindi na lamang simpleng nilalaman kundi nagsisilbing salapi, mekanismo ng pamamahala, at anyo ng malikhaing pagpapahayag. Sa pamamagitan ng Proof of Meme (PoM) consensus, pinagdudugtong ng MemeCore ang off-chain social influence (hal. viral na meme sharing) at on-chain activity (hal. staking at trading), na bumubuo ng isang masigla at interaktibong economic feedback loop na ginagantimpalaan ang aktibong partisipasyon at paglikha ng nilalaman.
Sadyang ginawa para sa mga memecoin, ang MemeCore ay namumukod-tangi mula sa mga general-purpose Layer 1 gaya ng Solana sa pamamagitan ng mga iniangkop na tampok tulad ng pinahusay na liquidity incentives, walang sagabal na cross-chain integration, at mga reward model na nakasentro sa komunidad. Ang pagiging EVM-compatible nito ay lalo pang nagpapalawak ng paggamit dahil sa madaling integrasyon sa mga proyektong nakabase sa Ethereum at sa kanilang liquidity. Gayunpaman, kailangang maipakita ng MemeCore ang malinaw nitong kalakasan sa performance at aktibong pagpapakilos ng komunidad upang makakuha ng kompetitibong kalamangan sa masikip na Layer 1 ecosystem.
Ang M token ay ang katutubong utility token ng MemeCore ecosystem, na may pinakamataas na supply na 10 bilyon. Ito ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa network operations, pamamahala, at pang-ekonomiyang aktibidad—na nagsisilbing foundational asset na nagpapagana sa ecosystem.
Naghahain ang M token ng ilang pangunahing function sa loob ng MemeCore:
Bayad sa Transaksyon sa Network: Ginagamit bilang pambayad para sa mga transaksyon sa MemeCore mainnet, na tumutulong sa pagpapanatili ng seguridad at maayos na operasyon ng network.
Paglahok sa PoM: Kinakailangan para sa mga validator sa pagpo-propose at pag-validate ng mga block—isang sentrong bahagi ng Proof of Meme (PoM) consensus mechanism.
Asset para sa Staking: Maaaring i-stake ng mga user ang kanilang M tokens sa mga validator upang kumita ng rewards, palakasin ang seguridad ng network at makabuo ng passive income.
Karapatang Bumoto: Nagbibigay-daan sa mga token holder na makilahok sa desentralisadong pamamahala, kabilang na ang pagboto sa mga mahahalagang desisyon para sa hinaharap ng network.
Ang kabuuang supply ng M token ay nililimitahan sa 5 bilyon (5,000,000,000 M). Ang diskarte sa paglalaan ay idinisenyo upang suportahan ang pangmatagalang pagpapanatili ng ecosystem, magbigay ng insentibo sa pakikipag-ugnayan sa komunidad, at balansehin ang mga pangangailangan ng koponan at pamamahala.
Ang detalyadong pamamahagi ng token ay ang mga sumusunod
58% – Komunidad:
Ang pinakamalaking alokasyon ay sumasalamin sa malakas na diin ng proyekto sa paglago at desentralisasyon na pinangungunahan ng komunidad. Ang mga insentibo ay magtutulak sa pagpapalawak ng ecosystem at pakikilahok ng user.
15% – Foundation:
Nakalaan para pondohan ang patuloy na pag-unlad, kabilang ang mga teknikal na pag-upgrade, suporta sa ecosystem, pakikipagsosyo, at pagsusumikap sa marketing.
13% – Mga Pangunahing Contributor:
Inilaan para gantimpalaan ang mga naunang nag-ambag at mga miyembro ng technical team, na tumutulong na mapanatili ang talentong mahalaga para sa pangmatagalang tagumpay ng proyekto.
12% – Mga Namumuhunan:
Itinalaga para sa mga naunang tagapagtaguyod na nagbigay ng kritikal na pagpopondo at mga mapagkukunan sa panahon ng pagbuo ng mga yugto ng proyekto.
2% – Meme Treasury:
Isang espesyal na reserbang nakatuon sa pagpapaunlad ng kultura ng meme, pakikipag-ugnayan sa komunidad, at pag-promote ng tatak—na naglalayong palakasin ang epekto sa kultura ng proyekto at katapatan ng user.
Ang ecosystem ng MemeCore ay binubuo ng iba’t ibang mga proyekto at aplikasyon na magkakaugnay upang suportahan ang paglikha, pag-trade, at interaksiyon ng komunidad sa paligid ng mga memecoin. Narito ang ilan sa mga pangunahing bahagi at ang kani-kanilang gamit:
Ang mga proyektong ito ay sama-samang bumubuo ng isang mayaman at magkakaugnay na ecosystem, na nagpapahusay sa utility at apela ng MemeCore. Nagsusulong din ang MemeCore ng innovation sa pamamagitan ng Ecosystem Integration Grant Program nito, na naghihikayat sa mga bagong proyekto na sumali sa mainnet sa iba't ibang sektor, kabilang ang desentralisadong pananalapi (DeFi), gaming, at mga aplikasyong panlipunan.
Ang estratehikong pakikipag-partner ng MemeCore sa Neo blockchain ay isang mahalagang hakbang sa pag-unlad ng proyekto. Ang Neo, isang open-source smart contract platform na nakatuon sa pagpapalago ng smart economy, ay nagbigay ng maagang suporta sa imprastruktura at pagkakahanay sa komunidad upang mapabilis ang paglago ng MemeCore. Layunin ng kooperasyong ito na pasimulan ang panahon ng Meme 2.0 sa pamamagitan ng pagsasanib ng social virality at desentralisadong pamamahala, upang makalikha ng isang bagong ecosystem ng mga aplikasyon na nakatuon sa mga meme.
Hindi lamang nito pinatatag ang teknikal na pundasyon ng MemeCore, kundi pinalawak din ang abot ng merkado sa tulong ng mga community resources ng Neo. Sa hinaharap, inaasahan na ang MemeCore ay makikipag-ugnayan pa sa iba pang blockchain at mga proyekto upang lalo pang patatagin ang pamumuno nito sa memecoin space.
Ang MemeCore ay nasa unahan ng rebolusyong Meme 2.0—isang pagbabago sa pananaw kung saan ang mga memecoin ay hindi na lamang itinuturing bilang spekulatibong asset, kundi bilang mga kasangkapan para sa kultura, ekonomiya, at pamamahala. Sa pamamagitan ng PoM consensus, EVM compatibility, at matatag na ecosystem, nag-aalok ang MemeCore ng mga bagong oportunidad para sa paglikha, pag-trade, at interaksiyon ng komunidad sa larangan ng memecoins.
Gayunpaman, kinakaharap ng MemeCore ang matinding kompetisyon mula sa mga high-performance chain tulad ng Solana, na naging nangungunang memecoin ecosystem dahil sa bilis at mababang bayarin—matagumpay na na-incubate ang mga kilalang token gaya ng BONK, WIF, at POPCAT. Upang mamukod-tangi, kailangang maihatid ng MemeCore ang mas mataas na liquidity incentives, walang sagabal na cross-chain interoperability, at natatanging mga tool para sa aktibong partisipasyon ng komunidad.
Habang patuloy na lumalawak ang ecosystem at dumarami ang mga proyektong sumasali, ang MemeCore ay may matibay na posisyon upang maging isang core infrastructure layer ng memecoin market. Ang natatanging kumbinasyon ng pokus sa kultura, teknikal na inobasyon, at pangako sa desentralisadong pamamahala ay tunay na nagpapatingkad sa MemeCore sa mas malawak na mundo ng blockchain.
Ang MemeCore ay kumakatawan sa isang malakas na pagsasanib ng teknolohiya ng blockchain at kultura ng meme. Sa pamamagitan ng makabagong PoM consensus, matatag na tokenomics, at masiglang ecosystem, nag-aalok ito ng desentralisadong plataporma para sa pagkamalikhain at paglago na hinihimok ng komunidad. Bilang core ng ecosystem na ito, pinapagana ng M token ang mga transaksyon, pamamahala, at nagbibigay-insentibo sa pakikilahok sa pamamagitan ng mekanismo ng dalawahang gantimpala. Ang estratehikong pakikipagsosyo ng MemeCore sa Neo ay higit na nagpapahusay sa teknikal na pundasyon nito at potensyal sa merkado.
Ang M token ay nakalista na ngayon sa MEXC. Huwag palampasin ang maagang pagkakataong ito para maunahan sa isang promising na bagong sektor. Para bumili ng M token sa MEXC, sundin ang mga hakbang na ito:
3) Piliin ang uri ng iyong order, ilagay ang nais na halaga at presyo, at kumpletuhin ang iyong kalakalan.
Disclaimer: Ang impormasyong ibinigay sa materyal na ito ay hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan, pagbubuwis, legal, pananalapi, accounting, o anumang iba pang nauugnay na serbisyo, at hindi rin ito nagsisilbing rekomendasyon sa pagbili, pagbebenta, o paghawak ng anumang mga asset. Ang MEXC Learn ay nag-aalok ng impormasyong ito para sa mga layuning sanggunian lamang at hindi nagbibigay ng payo sa pamumuhunan. Pakitiyak na lubos mong nauunawaan ang mga panganib na kasangkot at mag-ingat kapag namumuhunan. Ang MEXC ay hindi mananagot para sa mga desisyon sa pamumuhunan ng mga user.